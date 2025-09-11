Репортаж со стендов Hisense и Gorenje на выставке IFA 2025: новейшие телевизоры и умная бытовая техника

Компания Hisense совместно с брендом Gorenje организовали на берлинской выставке IFA 2025 очень большой стенд, на котором продемонстрировали свои самые последние новинки и инновации. Hisense сделала ставку на прорывные телевизионные панели RGB Mini-LED, а под брендом Gorenje — на продуманную бытовую технику, связанную единой платформой ConnectLife и щедро приправленную алгоритмами ИИ. Здесь мы подробнее расскажем о самых интересных решениях.

Телевизоры Hisense — RGB Mini-LED на пути к массовости и дебют Dolby Vision 2

Главная телевизионная премьера Hisense на IFA — демонстрация собственных панелей RGB Mini-LED. В отличие от привычной подсветки Mini-LED на синих диодах с жёлто-фосфорным слоем, здесь используются отдельные красные, зелёные и синие крошечные светодиоды. Это повышает точность цветопередачи, улучшает управление локальным затемнением и позволяет добиться крайне высокой пиковой яркости и глубокого чёрного цвета — как на OLED, но без рисков выгорания.

На стенде показали как уже знакомый «гигант» Hisense UX диагональю 116 дюймов с пиковой яркостью до 8000 кд/м² и покрытием цветового пространства BT.2020 вплоть до 95 %, так и более «домашний» 85-дюймовый образец. Это служит подтверждением того, что RGB Mini-LED становится гораздо доступнее и, помимо гигантских флагманов, охватывает сегмент моделей для реальных гостиных.

Не менее показательно и то, что именно Hisense стала первым производителем, продемонстрировавшим поддержку нового формата HDR — технологии Dolby Vision 2. Ключевые нововведения здесь — алгоритмы Authentic Motion для контроля движения на уровне сцен и Content Intelligence для оптимизации яркости и тонов, в том числе для слишком тёмных сцен, и для корректного апскейла из SDR в HDR. Флагманские модели Hisense RGB Mini-LED с платформой MediaTek Pentonic 800 и процессором обработки изображения MiraVision Pro станут первыми носителями Dolby Vision 2. Позже формат обещает распространиться шире, но старт именно за Hisense — важный маркер технологического темпа компании.

Суммарный эффект заметен не только в характеристиках, но и визуально: 85-дюймовая новинка обеспечивает яркое и насыщенное изображение с приятной глазу цветопередачей без паразитного свечения в сложных сценах, а также впечатляющую динамическую контрастность.

Добавлю также, что в рамках фирменной концепции AI Your Life компания Hisense активно применяет ИИ-технологии в своих телевизорах: фирменный движок Hi-View AI Engine X анализирует изображение в реальном времени, подстраивая локальную подсветку и обработку цвета под конкретные сцены и тип контента — от футбола до HDR-кино. На IFA компания отдельно подчёркивает, что её линейка 2025 года строится вокруг идеологии «контекстной картинки», где RGB Mini-LED и алгоритмы ИИ работают как единое целое.

Помимо ЖК-панелей, Hisense активно развивает направление лазерных телевизоров, представляющих собой комплект из лазерного проектора и специального экрана. В рамках общей стратегии AI Your Life компания подчёркивает, что и здесь задействованы ИИ-алгоритмы коррекции изображения и звука, а весь контентный слой объединён платформой VIDAA — то есть Hisense преподносит лазерные решения не как «запасной вариант», а доказывает, что это полноценная альтернатива телевизору.

Hisense расширила линейку Laser TV с трехцветным лазерным источником TriChroma:: модель Hisense L9Q поддерживает IMAX Enhanced, Dolby Vision и обеспечивает проекцию размером от 80 до 200 дюймов по диагонали с высочайшим качеством. А компактный Hisense C2 Ultra предлагает диагональ до 300 дюймов и ультранизкую задержку, что делает его интересным вариантом для гейминга, а не только для кино.

В свою очередь, решение Rollable Laser TV от Hisense представляет собой интегрированную систему со скручивающимся экраном, которая в сложенном виде выглядит как тумба, но нажатием одной кнопки экран разворачивается, а из нижней части раскладывается короткофокусный проектор.

Умная бытовая техника Hisense: ИИ не ради галочки

В бытовой технике Hisense делает ставку на практичный ИИ, который компания внедряет в самые разные устройства.

Главный герой среди климатических решений — сплит-система Hisense U8 S Pro, оснащённая датчиками присутствия и движения HI-SENSOR, а также поворотной системой Coanda, которая не просто поддерживает заданную температуру, а перераспределяет потоки по комнате в зависимости от того, где находятся люди и как они перемещаются. Можно попросить кондиционер дуть именно на пользователя или, наоборот, стараться обходить его. Дополняет картину встроенный голосовой помощник.

Ещё один яркий представитель бытовой техники с ИИ — холодильник PureFlat Smart Series, оснащённый 21-дюймовым сенсорным экраном. Это не просто «фоторамка на дверце»: модуль Kitchen AI умеет составлять персональные планы питания, подбирать рецепты на базе находящихся внутри продуктов, а для любителей экспериментов — даже диктовать голосом пошаговые инструкции по коктейлям. А режим Super Cooling отвечает за быстрое доведение напитков и продуктов до нужной температуры.

Экран холодильника служит хабом умной кухни на платформе ConnectLife, в экосистему которой также входит электрический духовой шкаф, посудомойка и другая техника. После того как пользователь определится с рецептом, холодильник отправит на духовой шкаф информацию для установки подходящего режима. Также он свяжется с посудомойкой, чтобы установить оптимальный режим работы.

Платформа ConnectLife синхронизирует расписания, учитывает показания датчиков присутствия и энергоаналитику, координируя работу «тяжёлых» потребителей — например, тот же кондиционер можно автоматически подстраивать под занятость дома и тарифные окна, чтобы экономить электричество без ручных сценариев и «танцев с триггерами».

Gorenje: фокус на экологичности и глубокой интеграции с ИИ

Словенский бренд Gorenje, входящий в структуру Hisense, на IFA 2025 сделал акцент на бытовой технике с максимально глубокой интеграцией искусственного интеллекта и заботой об экологии. Компания показала несколько новых серий холодильников, стиральных и сушильных машин, посудомоечных машин, а также компактных кухонных устройств, входящих в экосистему Gorenje SmartHome. Новинки совместимы с приложением ConnectLife, что позволяет объединять технику Gorenje и Hisense в общую экосистему.

В линейке холодильников Gorenje особое место занимает новая серия NatureFresh, разработанная с прицелом на максимальное сохранение свежести и минимизацию энергопотребления. В устройствах используются инновационные теплоизоляционные материалы, а встроенные датчики и ИИ‑алгоритмы анализируют наполнение холодильника и регулируют работу компрессора для оптимального расхода энергии. Всё это заключено в элегантный корпус с минималистичным дизайном, который подчеркивает статус бренда как эксперта в создании стильной и высокотехнологичной бытовой техники.

В линейке стиральных и сушильных машин Gorenje сделала ставку на адаптивные программы: умные сенсоры определяют тип ткани, вес и степень загрязнения белья, а встроенный ИИ предлагает оптимальные параметры стирки и сушки для экономии воды, электроэнергии и времени.

В сегменте посудомоечных машин особое внимание привлекла модель с функцией самодиагностики и автоматической адаптацией цикла под уровень загрязнённости посуды. Помимо интеллектуальных алгоритмов, новая серия отличается использованием экологичных материалов и сверхнизким уровнем шума.

Не остались без внимания и компактные гаджеты: Gorenje анонсировала мини-духовку с ИИ-алгоритмами, позволяющими автоматически определять тип блюда и выбирать подходящий режим приготовления. Компания также продемонстрировала интеграцию с голосовыми ассистентами и собственным сервисом Gorenje SmartRecipes — сервис автоматически подбирает рецепты под текущий набор продуктов в холодильнике.

Экспозиции Hisense и Gorenje на IFA 2025 наглядно демонстрируют, что будущее бытовой электроники связано не только с совершенствованием железа, но и с проникновением ИИ в повседневную жизнь.

