Наушники Nothing Ear (3) получили официальную дату анонса

Лондонская компания Nothing официально анонсировала дату выхода своих новых флагманских беспроводных наушников Ear (3). Презентация состоится 18 сентября в формате онлайн-трансляции.

Как уточняет издание GSMArena, наименование Ear (3) знаменует собой возврат к последовательной нумерации после краткого эксперимента с безымянной моделью Nothing Ear, которая была предшественником новой разработки. При этом отмечается, грядущая модель, несмотря на путаницу в нумерации (это четвёртая модель в линейке, но названа третьей), фактически станет четвёртым устройством в линейке, следующим за Ear (1), Ear (2) и Nothing Ear.

На текущий момент технические характеристики наушников не раскрываются, компания ограничилась лишь публикацией тизерного изображения. О том, будет ли мероприятие включать полноценную презентацию или ограничится роликом, станет известно позднее.

18 сентября презентация пройдёт в 13:00 по лондонскому времени, 14:00 по центральноевропейскому, 05:00 в Лос-Анджелесе, 08:00 в Нью-Йорке и 17:30 в Индии. Пока неизвестно, будет ли мероприятие сопровождаться живым ивентом или хотя бы официальным видео — подробности обещают сообщить позже.