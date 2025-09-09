Tronsmart показала свою новейшую портативную акустику на выставке IFA 2025

Tronsmart показала на выставке IFA 2025 насыщенную подборку акустических устройств: домашнюю беспроводную колонку Fiitune X30, портативные модели Bang Max, Bang 2, T8, Trip 2, Mirtune H1, а также беспроводные наушники Sounfii Q20S. Компания впервые представила свою продукцию на столь масштабной европейской арене вживую — зато посетители смогли ознакомиться с техникой, услышать её в действии и оценить её работу «вживую».

Fiitune X30 — флагман Tronsmart в категории домашних акустических систем. Устройство построено по схеме 2.2.1 и включает шесть динамиков: верхний Sky driver направляет звук вверх для формирования объёма, а дополняют его два среднечастотных, два твитера и сабвуфер. Это позволяет достичь выдающейся глубины звучания и «пространственного эффекта» Spatial Audio с широкой полосой до 40 кГц.

Поддержка LDAC гарантирует высокое качество беспроводного звука. Компактный стильный корпус — обладатель престижных наград в области дизайна (New York Product Design Awards 2025, Muse Awards). Аккумулятор обеспечивает до 14 часов работы, а защита IPX6 делает X30 пригодным даже для использования вне дома. Функция TWS позволяет беспроводное связывание двух колонок для создания стереопары.

Bang Max — мощнейшая портативная колонка с мощностью звука 130 Вт. В относительно компактном корпусе собрана трёхполосная система: два вуфера по 30 Вт, два среднечастотных динамика по 20 Вт, два твитера по 10 Вт, плюс пассивные излучатели. Колонка способна выдавать до 110 дБ громкости, чтобы зажечь любую вечеринку.

Встроенный аккумулятор ёмкостью 18 000 мА·ч обеспечивает до 24 часов звучания при 50 % громкости. Прочная конструкция с защитой IPX6, поддержка Bluetooth 5.3, карт памяти, USB‑накопителей, есть разъём AUX. Возможность синхронизации нескольких колонок открывает сценарии для масштабных мероприятий.

Bang 2 — облегчённый вариант Bang Max, но с тем же акцентом на мощном звуке: 90 Вт, 2.1‑канальный звук с мощными басами и технологией SoundPulse. Эта колонка оснащена ручкой и съёмным ремнём, защищена от влаги по стандарту IPX6, работает до 26 часов и способна даже подзаряжать внешние устройства как пауэрбанк.

Модель T8 отличается компактностью, но при этом всё равно предлагает мощный звук — до 40 Вт. Благодаря своей форме и 2.1‑канальной схеме устройство обеспечивает звук на 360°, имеется защита от воды IPX7, так что колонку безопасно брать на вечеринки у бассейна. Автономность достигает 18 часов на одном заряде. Устройство также поддерживает RGB-подсветку, функцию Custom EQ через приложение и легко переносится с ремешком или ручкой.

Если нужен более портативный вариант, Tronsmart предлагает Trip 2 — элегантный и тонкий портативный динамик мощностью 10 Вт, с яркими цветами корпуса, водонепроницаемостью IPX7 и до 20 часов автономной работы. Поддерживается EQ‑настройка через приложение, а также динамик может использоваться в качестве средства громкой связи во время звонков.

Для тех, кому портативная колонка нужна всегда с собой, производитель предлагает модель Mirtune H1 с очень компактными габаритами (помещается в ладонь) и весом всего около 260 г. Наличие карабина позволяет пристегнуть устройство к рюкзаку или куда угодно. Несмотря на скромный корпус, колонка обеспечивает мощный и чистый звук с насыщенными басами. Здесь имеется защита IPX7 и до 20 часов автономной работы.

Tronsmart также показала Sounfii Q20S — полноразмерные беспроводные наушники с гибридным активным шумоподавлением до 40 дБ, поддержкой Hi‑Res Audio, Bluetooth 5.3 и до 60 часов работы (без ANC). Наушники оснащены 40‑мм драйверами, амбушюрами из пены с эффектом памяти, складным дизайном для удобства транспортировки. Приложение Tronsmart позволяет гибко настроить эквалайзер и общую звуковую подачу.

Tronsmart на IFA 2025 продемонстрировала стремление предложить качественную акустику для самых разных пользовательских сценариев: от мультимедийной домашней колонки Fiitune X30 до компактных и стильных портативных моделей, а также комфортных полноразмерных наушников.