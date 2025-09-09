Blackview представила флагманский защищённый смартфон Xplore 2 и другие новинки на IFA 2025

Компания Blackview организовала на выставке IFA 2025 в Берлине обширный стенд, на котором представила свои последние разработки — от флагманских защищённых смартфонов до «неубиваемого» планшета со встроенным проектором, мини-ПК и ноутбуков.

Главная премьера — флагманский защищённый смартфон Xplore 2. Он оснащён 6,73-дюймовым дисплеем AMOLED с поддержкой HDR10+, а также тройной тыльной камерой с 50-Мп датчиком Samsung GN9 и 20-Мп камерой ночного видения, а также 50-Мп фронталкой.

За производительность отвечает восьмиядерная платформа MediaTek Dimensity 8300 и внушительные 1 Тбайт быстрой памяти UFS 4.0. Дополняют картину аккумулятор на 20 000 мА·ч и поддержка быстрой зарядки мощностью 120 Вт.

Также производитель выделяет Blackview Doke AI 2.0 — фирменную систему на базе современных моделей ИИ, а также собственные ИИ‑приложения для работы с текстом, изображениями, видео и звуком. Так компания демонстрирует движение в направлении не просто защищённых смартфонов, но по-настоящему современных и удобных гаджетов.

Линейку расширяют две специальные версии Xplore 2. Модификация Satellite добавляет поддержку спутниковой связи — обмен изображениями, голосовыми заметками, текстом и координатами в местах без наземной сети. Вариант Projector оснащён проекционным модулем — с ним можно устроить вечер кино в походе или провести спонтанную презентацию где угодно.

Отдельно показан Xplore 1 Walkie Talkie — «рация-фон» с двухдиапазонной UHF+VHF антенной, которая обеспечивает радиосвязь в радиусе до 22 км. Здесь также имеется 20-Мп «ночная» камера. Это нишевая, но логичная эволюция «бронефонов» в сторону профессиональной связи без внешних гарнитур и переносных радиостанций.

Самое необычное устройство стенда — 11-дюймовый защищённый планшет Active 12 Pro. Помимо защиты по стандартам IP68/IP69K и MIL-STD-810H, у него имеется встроенный FHD-проектор (до 120″, 200 лм, автофокус, коррекция трапецеидальных искажений), «кемпинговый» 400-лм фонарь и АКБ на 30 000 мА·ч. Также новинка получила Android 15, до 16 Гбайт ОЗУ и 1 Тбайт ПЗУ, а также поддержку Wi-Fi 6E.

Помимо мобильной техники, Blackview показала «настольные» новинки: мини-ПК MP100 Pro на процессоре Intel Core i9-12900HK и 16-дюймовый ноутбук GamiBook 8 на AMD Ryzen 7 7735HS для работы, игр и развлечений.

В довесок — внешние дисплеи, в том числе прикрепляемые к ноутбуку и выступающие в качестве портативного расширения основного экрана.

Отдельно можно отметить первые смарт-очки Blackview, оснащённые камерой и динамиками, а также поддерживающие работу с ИИ-ассистентами — ChatGPT и DeepSeek. Но главная особенность этого устройства — цена менее $100.

Также производитель показал новые смарт-часы, беспроводные наушники, различные защищённые устройства. Наконец, были продемонстрированы традиционные планшеты с большими дисплеями, а также модели для детей с родительским контролем и повышенной защитой от падений.