Xenium X718 — кнопочный мобильный телефон с высокой автономностью и док-станцией

Смартфоны с мощными процессорами, большими дисплеями и обилием функций давно захватили рынок, но тем не менее кнопочные телефоны остаются актуальными — особенно для тех, кто ценит простоту и надёжность. Xenium X718 — яркий представитель этого сегмента, созданный с оглядкой на реальные потребности пожилых пользователей. Телефон вобрал в себя всё, что нужно для повседневной связи, при этом избавлен от лишних и зачастую непонятных большинству старшего поколения функций.

Разработчики Xenium X718 в первую очередь ориентировались на аудиторию, для которой телефон — средство связи, а не способ «сидеть» в интернете или фотографировать еду. Именно поэтому корпус устройства выполнен в виде привычного моноблока с крупными, разнесёнными клавишами, благодаря которым даже слабовидящий человек сможет набрать номер или текстовое сообщение без лишних усилий. Клавиши хорошо выделяются на фоне корпуса и имеют чёткий ход — это важно для людей с нарушениями мелкой моторики.

Дисплей, несмотря на небольшую диагональ 1,77 дюйма и разрешение 160 × 128 точек, обладает достаточной яркостью и контрастностью, чтобы комфортно считывать информацию при любом освещении. Главное — меню устройства предельно простое и интуитивное: никаких сложных иконок или запутанных подпунктов, всё логично и доступно. Дополнительные функции включают будильник, калькулятор и телефонную книгу. Дополнительного предустановленного программного обеспечения нет, что опять же избавляет владельца от необходимости разбираться в обновлениях, сторонних приложениях и всплывающих уведомлениях.

Xenium X718 поддерживает работу с двумя SIM-картами формата mini-SIM, что позволяет использовать телефон одновременно для личных и рабочих контактов или, например, для общения внутри семьи и с друзьями. Одна из ключевых особенностей — наличие специальной кнопки SOS на задней панели. В экстренной ситуации достаточно нажать эту кнопку, чтобы автоматически позвонить или отправить заранее заданное сообщение выбранному контакту. Это простое решение, но именно оно способно в критический момент сыграть решающую роль и спасти жизнь.

Телефон оснащён базовым FM-радио, позволяющим слушать любимые радиостанции без необходимости подключения к интернету. Камера разрешением 0,3 Мп пригодится для простых снимков — например, сфотографировать документ или номер, если нет под рукой бумаги и ручки. Есть и слот для карт памяти microSD объёмом до 32 Гбайт, благодаря чему телефон можно использовать как аудиоплеер.

Автономность — один из главных параметров для любого мобильного телефона, особенно если речь идёт о людях, которые могут забыть вовремя подзарядить устройство или не пользоваться им ежедневно. Аккумулятор ёмкостью 1000 мА·ч обеспечивает до 34 дней ( 809 часов) работы в режиме ожидания и до 12 часов — в режиме разговора. Это отличный показатель, сравнимый с лучшими моделями на рынке кнопочных телефонов, и явное преимущество на фоне большинства современных смартфонов, которые требуют зарядки ежедневно.

Отдельного упоминания заслуживает комплектная док-станция для зарядки — элемент, встречающийся не так часто даже в специализированных моделях для пожилых пользователей. Док-станция позволяет забыть о необходимости каждый раз подключать провод: достаточно просто поставить телефон в «базу», как домашний радиотелефон, и зарядка начнётся автоматически. Такой подход значительно упрощает процесс для людей, которым сложно попадать маленьким разъёмом в гнездо или у кого наблюдается тремор рук.

В коробке покупатель найдёт сам телефон, аккумуляторную батарею, стандартное сетевое зарядное устройство, док-станцию, инструкцию на русском языке, гарантийный талон и оригинальную упаковку. На российском рынке доступны две расцветки — чёрная и красная, обе достаточно строгие и лаконичные.

Сам аппарат весит всего 79 граммов и отличается компактными размерами: 115,5 × 54,6 × 15 мм. Такой телефон не оттянет карман и не займёт много места в сумке или на тумбочке у кровати.

В итоге, Xenium X718 — это яркий пример того, как можно адаптировать мобильную технику под реальные потребности возрастных пользователей, не пытаясь сделать «смартфон для бабушки», а создав удобный и надёжный кнопочный телефон с понятным управлением, крупными клавишами и всеми нужными функциями. Здесь нет ничего лишнего: всё просто, логично и эффективно.

Особое преимущество — док-станция для зарядки, система SOS, отличная автономность и добротная эргономика. Модель также подойдёт в качестве «резервного» телефона для путешествий, дальних поездок, рабочих нужд — когда важнее всего простая связь и долгая работа без подзарядки.

Xenium X718 уже доступен на российском рынке по цене 2490 рублей.

xenium, мобильный телефон, gsm
xenium, мобильный телефон, gsm
