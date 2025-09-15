Сегодня 15 сентября 2025
Эксперты «прожарят» ИТ-тренды на конференции Orion Digital Day

25 сентября в Москве пройдет третья ежегодная конференция разработчика инфраструктурного ПО для бизнеса Orion soft. ИТ-эксперты расскажут о ценности глобальных ИТ-трендов в российских реалиях, поделятся результатами внедрения новых технологий в отраслях и назовут главные проблемы ИТ-директоров, внедряющих российское ПО. Концепт мероприятия в этом году объединит технологии и гоночный спорт. Регистрация на бесплатное участие уже открыта.

«Концепция Orion Digital Race отражает наш взгляд на технологическое развитие российского бизнеса. Это своеобразная гонка, в которой лидеры движутся на высоких скоростях и рискуют на поворотах. Те, кто оказался быстрее, формируют тенденции, которые влияют на весь рынок. На конференции мы с ИТ-руководителями из компаний-лидеров технологического развития разберем такие тренды, как AI и Machine Learning в ИТ-инфраструктуре, усиление кибербезопасности, FinOps и оптимизация облачных затрат, возвращение зарубежных вендоров ПО», — рассказывает Максим Березин, директор по развитию бизнеса Orion soft.

Деловая программа конференции будет посвящена особенностям импортозамещения и внедрения инновационных технологий в реалиях российского рынка. Первая пленарная сессия «Прожарка ИТ-трендов. А наше ли это будущее?» пройдет в интерактивном формате «верю/не верю»: спикеры поделятся честным мнением о реальной ценности глобальных ИТ-трендов, обсудят значимость ИИ в бизнес-процессах, политику Zero Trust в кибербезопасности, новые ИТ-инструменты для учета финансовых ресурсов, а также тренд на «замещение импортозамещения».

Вторая пленарная сессия «Тренды уже здесь: как новые решения трансформировали бизнес лидеров» будет посвящена результатам внедрения AI/ML, безопасной разработки и других трендовых технологий и подходов в крупнейшие отрасли рынка. Заказчики, производители, разработчики и интеграторы поделятся своим опытом и лучшими практиками внедрения российских решений.

Круглый стол «”Шкала боли” ИТ-директора: какие сложности видят заказчики российского ПО и как с ними работают» завершит основную часть деловой программы. В формате телеигры «Сто к одному» руководители ИТ-подразделений обсудят приоритетные сложности, с которыми они сталкиваются при внедрении российского ПО.

В программе конференции также запланированы неформальные встречи и демо-обзоры российского ПО в лабораторном формате с возможностью погружения в решение реальных задач. Завершат вечер авторские диджейские сеты, вдохновленные атмосферой культовой группы The Prodigy, и BMX-шоу.

Orion Digital Day — ежегодная конференция разработчика Orion soft. Больше 1000 руководителей и топ-менеджеров из ИТ-сферы и крупнейших отраслей собираются, чтобы обсудить тренды, планы развития и внедрение лучших технологий и практик. Каждый год ODD выделяется необычным и ярким концептом, который охватывает как деловую, так и развлекательную программы, например, IT+Rock конференция в 2024 году.

Реклама | ООО «Орион» ИНН 9704113582 erid: F7NfYUJCUneTSURurxUt

Источник:

Теги: orion soft, конференция, москва, программное обеспечение
