Сегодня 09 сентября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости мобильные телефоны, смартфоны, сотовая с... Смартфон среднего уровня Oppo A6 Pro пол...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Смартфон среднего уровня Oppo A6 Pro получил 120-Гц экран OLED, чип Dimensity 7300 и батарею на 7000 мА·ч

Компания Oppo представила смартфон среднего уровня A6 Pro. Новинка предлагает 6,57-дюймовый OLED-дисплей с разрешением FHD+, частотой обновления 120 Гц и работает на базе процессора MediaTek Dimensity 7300.

Источник изображений: Oppo

Источник изображений: Oppo

Экран устройства поддерживает разрешение 2372 × 1080 пикселей, обладает пиковой яркостью 1400 кд/м2 и 100-процентным цветовым охватом DCI-P3. Дисплей защищает прочное покрытие Oppo Crystal Shield. Процессор MediaTek Dimensity 7300 предлагает два ядра Cortex-A78 с частотой 2,5 ГГц, шесть ядер Cortex-A55 с частотой 2 ГГц, а также графику Mali-G615 MC2. На выбор доступны конфигурации с 8, 12 и 16 Гбайт оперативной памяти LPDDR4X, а также 256 и 512 Гбайт постоянной памяти UFS 3.1.

Смартфон получил 16-Мп фронтальную камеру с оптикой f/2.4. Основной набор камер состоит из 50-Мп сенсора с оптикой f/1.8 и 2-Мп вспомогательного датчика для расчёта глубины сцены с оптикой f/2.2.

Автономность устройству обеспечивает батарея на 7000 мА·ч с поддержкой проводной зарядки на 80 Вт. Смартфон поддерживает установку двух SIM-карт Nano, 5G, Wi-Fi 6, и Bluetooth 5.4, оснащён разъёмом Type-C 2.0, а также модулем NFC. Для устройства заявляется защита от пыли и воды по стандартам IP66, IP68 и IP69. Размеры смартфона составляют 158,16 × 74,99 × 7,96 мм, вес — 190 граммов. A6 Pro работает под управлением Android 15 с фирменной оболочкой ColorOS 15.0. Доступны следующие конфигурации:

  • Oppo A6 Pro 8 Гбайт ОЗУ, 256 Гбайт постоянной памяти — 1799 юаней ($252);
  • Oppo A6 Pro 12 Гбайт ОЗУ, 256 Гбайт постоянной памяти — 1999 юаней ($280);
  • Oppo A6 Pro 16 Гбайт ОЗУ, 256 Гбайт постоянной памяти — 2199 юаней ($308);
  • Oppo A6 Pro 16 Гбайт ОЗУ, 512 Гбайт постоянной памяти — 2499 юаней ($350).

Смартфон Oppo A6 Pro предлагается в чёрном, золотом и синем цветах. Устройство представлено в Китае, где появится в продаже 12 сентября. В Индии новинка будет доступна под названием Oppo F31 Pro. Там устройство ожидается с 15 сентября.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Sony готовит к запуску смартфон Xperia 10 VII — характеристики и изображения утекли в Сеть
Apple обвинила бывшего сотрудника в передаче Oppo секретной информации об устройстве Apple Watch
Анонсированы смартфоны Oppo K13 Turbo и K13 Turbo Pro с вентилятором, RGB-подсветкой и защитой от воды
Samsung: трёхстворчатый складной смартфон Galaxy Z TriFold выйдет до конца года
Blackview представила флагманский защищённый смартфон Xplore 2 и другие новинки на IFA 2025
В России поступил в продажу флагманский смартфон Huawei Pura 80
Теги: oppo, смартфон, dimensity 7300
oppo, смартфон, dimensity 7300
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
«Ради такого я и купил PS5»: разработчики Ghost of Yotei заворожили игроков демонстрацией умиротворяющей красоты Японии
Межзвёздная комета «Оумуамуа» может оказаться фрагментом «экзо-Плутона» — и далеко не единственным
Blackview представила флагманский защищённый смартфон Xplore 2 и другие новинки на IFA 2025
«Так Лейавин и должен был выглядеть»: художник воссоздал на Unreal Engine 5.6 город из The Elder Scrolls IV: Oblivion в соответствии с задумкой Bethesda
«Как можно более твёрдая» научная фантастика, продолжительность на уровне Clair Obscur: Expedition 33 и другие детали The Expanse: Osiris Reborn
Бывший сотрудник подал на WhatsApp в суд из-за игнорирования проблем с кибербезопасностью 2 ч.
Соцсети заполонили боты: Сэм Альтман пожаловался, что интернет стал искусственным из-за ИИ 3 ч.
Meta обвинили в помехах исследованиям о рисках для детей в Instagram и других платформах 3 ч.
Аналитики: за три дня в Hollow Knight: Silksong сыграло пять миллионов человек, и больше половины из них купили игру в Steam 3 ч.
В открытый доступ попало ещё больше геймплея отменённой Prey 2 4 ч.
AMD выпустила графический драйвер с поддержкой Borderlands 4 и Hell Is Us 4 ч.
«Захватывающие новости», эксклюзивные анонсы и трейлеры: в рамках Tokyo Game Show 2025 пройдут игровые презентации Xbox и PC Gaming Show 5 ч.
В Hollow Knight: Silksong нашли секретный чит-код, который делает игру ещё сложнее 5 ч.
Apple оштрафовали на 3,5 млн рублей за отказ удалить запрещённые в РФ материалы 5 ч.
Yandex.ru продолжит перенаправлять на сервисы VK ещё два года 5 ч.
d-Matrix представила 400GbE-адаптер JetStream для объединения своих ИИ-ускорителей 15 мин.
Смартфон среднего уровня Oppo A6 Pro получил 120-Гц экран OLED, чип Dimensity 7300 и батарею на 7000 мА·ч 2 ч.
Dreame построит в Германии завод по производству «самых быстрых машин в мире» 2 ч.
5G-модем Apple C1 показал производительность, сопоставимую с аналогом Qualcomm в свежих тестах 2 ч.
Xbox Cloud Gaming станет доступен в электромобилях стараниями LG 3 ч.
Tronsmart показала свою новейшую портативную акустику на выставке IFA 2025 3 ч.
Samsung: трёхстворчатый складной смартфон Galaxy Z TriFold выйдет до конца года 3 ч.
Microsoft присоединилась к Всемирной ядерной ассоциации 4 ч.
Microsoft потратит почти $20 млрд на аренду ИИ-инфраструктуру у Nebius 4 ч.
Доля Tesla на рынке электромобилей США рухнула до 38 % — это минимум с 2017 года 5 ч.