Смартфон среднего уровня Oppo A6 Pro получил 120-Гц экран OLED, чип Dimensity 7300 и батарею на 7000 мА·ч

Компания Oppo представила смартфон среднего уровня A6 Pro. Новинка предлагает 6,57-дюймовый OLED-дисплей с разрешением FHD+, частотой обновления 120 Гц и работает на базе процессора MediaTek Dimensity 7300.

Экран устройства поддерживает разрешение 2372 × 1080 пикселей, обладает пиковой яркостью 1400 кд/м2 и 100-процентным цветовым охватом DCI-P3. Дисплей защищает прочное покрытие Oppo Crystal Shield. Процессор MediaTek Dimensity 7300 предлагает два ядра Cortex-A78 с частотой 2,5 ГГц, шесть ядер Cortex-A55 с частотой 2 ГГц, а также графику Mali-G615 MC2. На выбор доступны конфигурации с 8, 12 и 16 Гбайт оперативной памяти LPDDR4X, а также 256 и 512 Гбайт постоянной памяти UFS 3.1.

Смартфон получил 16-Мп фронтальную камеру с оптикой f/2.4. Основной набор камер состоит из 50-Мп сенсора с оптикой f/1.8 и 2-Мп вспомогательного датчика для расчёта глубины сцены с оптикой f/2.2.

Автономность устройству обеспечивает батарея на 7000 мА·ч с поддержкой проводной зарядки на 80 Вт. Смартфон поддерживает установку двух SIM-карт Nano, 5G, Wi-Fi 6, и Bluetooth 5.4, оснащён разъёмом Type-C 2.0, а также модулем NFC. Для устройства заявляется защита от пыли и воды по стандартам IP66, IP68 и IP69. Размеры смартфона составляют 158,16 × 74,99 × 7,96 мм, вес — 190 граммов. A6 Pro работает под управлением Android 15 с фирменной оболочкой ColorOS 15.0. Доступны следующие конфигурации:

Oppo A6 Pro 8 Гбайт ОЗУ, 256 Гбайт постоянной памяти — 1799 юаней ($252);

Oppo A6 Pro 12 Гбайт ОЗУ, 256 Гбайт постоянной памяти — 1999 юаней ($280);

Oppo A6 Pro 16 Гбайт ОЗУ, 256 Гбайт постоянной памяти — 2199 юаней ($308);

Oppo A6 Pro 16 Гбайт ОЗУ, 512 Гбайт постоянной памяти — 2499 юаней ($350).

Смартфон Oppo A6 Pro предлагается в чёрном, золотом и синем цветах. Устройство представлено в Китае, где появится в продаже 12 сентября. В Индии новинка будет доступна под названием Oppo F31 Pro. Там устройство ожидается с 15 сентября.