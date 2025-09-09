Chieftec показала на IFA 2025 новые корпуса, блоки питания и СЖО

Компания Chieftec впервые приняла участие в выставке IFA 2025 в Берлине и представила широкий спектр самых свежих продуктов, среди которых новые корпуса, блоки питания и системы охлаждения.

В центре внимания оказался необычный корпус The Cube, выделяющийся своей нестандартной кубической формой, сочетающей стиль и функциональность. Производитель уже демонстрировал прототипы корпуса на других выставках, а на IFA показал доработанный вариант, готовый к выпуску.

The Cube выгодно смотрится на фоне типовых прямоугольных корпусов и адресован тем, кто ищет нечто необычное для домашнего ПК или компактной рабочей станции. Корпус выполнен из стали толщиной 0,6 мм, отличается горизонтальным расположением материнской платы формата microATX или Mini-ITX, что оптимально для организации внутреннего пространства и эффективного воздушного охлаждения.

Главное преимущество — продуманная система вентиляции: большое круглое вентиляционное отверстие на передней панели, затянутое тканью и визуально напоминающее динамик сабвуфера, скрывает мощный 200-мм вентилятор. Такой же вентилятор установлен и сверху, а дополнительно можно установить 120-мм вентилятор на задней панели. Для компактных корпусов столь продуманная система вентиляции — большая редкость, что обеспечивает The Cube отличное охлаждение даже в условиях высоких нагрузок.

Ещё одно преимущество The Cube — простота обслуживания. Верхняя панель корпуса совмещена с передней, крепится на шарнире и откидывается вверх, словно капот автомобиля, что существенно облегчает доступ к комплектующим, замену и апгрейд компонентов. Поддерживается установка жидкостных систем охлаждения с радиатором до 240 мм, а максимально допустимая длина видеокарты — до 320 мм, высота процессорного кулера — до 150 мм, что открывает широкие возможности для сборки как производительных игровых, так и рабочих систем.

Помимо кубического корпуса Chieftec привезла на IFA 2025 и другие интересные новинки. Были представлены новые корпуса Vista White с закалённым стеклом, поддержкой длинных видеокарт, мощных систем охлаждения и адресной RGB-подсветкой, а также корпуса UNI и Pro Midi для компактных и производительных сборок со строгим дизайном. В целом представитель Chieftec отметил, что компания старается предлагать решения для разных категорий пользователей: например, яркие решения для геймеров и строгие для рабочих станций.

Также Chieftec продемонстрировала свои новейшие системы жидкостного охлаждения, включая белый вариант модели Iceberg, доступной в версиях с радиаторами 240 и 360 мм.

Ассортимент блоков питания Chieftec на IFA также пополнился моделями VITA SM3 Series с сертификацией 80 Plus Bronze, поддержкой актуального стандарта ATX 3.1 и PCIe 5.0 для питания современных видеокарт. Отдельно стоит отметить модели Stealth и Vega M, рассчитанные на системы самого разного уровня — от компактных офисных ПК до геймерских и рабочих станций с высокими требованиями к мощности и стабильности.

В целом новинки Chieftec на IFA 2025 демонстрируют уверенное движение вперёд и стремление удовлетворять самые разнообразные запросы современных пользователей — от геймеров и энтузиастов до профессионалов, которым важны качество, удобство и строгий стиль.