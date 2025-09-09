Сегодня 09 сентября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости окружающая среда Геотермальная энергия стоит очень дорого...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Геотермальная энергия стоит очень дорого, но стартап Dig Energy обещает снизить затраты на 80 %

Стартап Dig Energy разработал буровую установку с гидроабразивной струёй, которая сможет настолько снизить затраты на геотермальное отопление и охлаждение, что необходимость использовать ископаемое топливо отпадёт. Установка может сократить расходы на бурение, которые составляет львиную долю всех затрат, на 80 %. Вчера компания Dig Energy получила от крупных венчурных фондов $5 млн начального финансирования для реализации проекта.

Источник изображений: unsplash.com

Источник изображений: unsplash.com

На отопление и охлаждение помещений приходится около трети всего потребления энергии в США, а в центрах обработки данных этот показатель достигает 40 %. Геотермальная энергия может сократить потребление энергии системами отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, а также сэкономить операторам электросетей до $4 млрд в год. По данным Ок-Риджской национальной лаборатории, чтобы стабилизировать работу энергосистемы, США до 2050 года необходимо пробурить в общей сложности около 1,8 млн метров геотермальных скважин. Такие затраты делают стоимость геотермальной энергии заоблачной.

«В Соединённых Штатах геотермальная энергия десятилетиями составляла 1 % от общего числа установок в зданиях, — рассказала TechCrunch соучредитель и генеральный директор Dig Energy Дульси Мэдден (Dulcie Madden). — И это несмотря на низкие эксплуатационные расходы этой технологии. Всё дело в том, что первоначальные затраты очень, очень, очень высоки».

Существует два основных способа получения геотермальной энергии: сверхглубокое бурение вплоть до десятков километров и неглубокое — на несколько сотен метров. Такие компании, как Fervo и Quaise, бурят скважины максимальной глубины, чтобы достичь области высоких температур (до нескольких сотен градусов) для выработки электроэнергии. Скважины Dig Energy ограничены сотнями метров. На такой глубине поддерживается постоянная температура круглый год, что идеально подходит для отопления и охлаждения жилых и коммерческих зданий.

При использовании такой неглубокой геотермальной энергии вода (теплоноситель) по трубам транспортируется под землю, где происходит теплообмен. Летом она отдаёт избыток тепла, а охлаждённая вода возвращается на поверхность для охлаждения здания. Зимой она поглощает тепло для его обогрева. Установка контура заземления, как называют этот подземный трубопровод, составляет около 30 % от общей стоимости геотермального теплового насоса и является одной из основных причин, по которым эта технология остаётся более дорогой, чем традиционные системы отопления и кондиционирования. Сокращение этих расходов было одним из главных приоритетов Dig Energy.

Dig Energy решили использовать для бурения струю воды под высоким давлением вместо традиционных коронок для бурения. Но эта технология не была готова к массовому использованию. «Многие технологии бурения пришли из нефтегазовой отрасли, — пояснила Мэдден. — Другими словами, они, как правило, громоздкие, дорогие и слишком мощные для чего-то вроде геотермальной энергии на небольших глубинах».

Dig Energy потратила пять лет на совершенствование конструкции своей установки. Прототип их установки успешно бурил грунт, гравий, глину, песок и различные породы, включая песчаник, известняк, гранит, сланец и сланец. При этом он значительно меньше и легче, чем широко распространённые геотермальные буровые установки, которые монтируются на тяжёлых грузовиках.

«Нам не нужно требовать от людей покупать установку за 2 миллиона долларов, это должно быть что-то более дешёвое, чтобы они могли войти в бизнес, — говорит Мэдден. — Геотермальная энергия должна быть в 100 % зданий. Она есть в 1 % зданий. Так как же нам закрыть 99%? По сути, это неосвоенный рынок».

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Meta✴ нашла новый источник энергии для прожорливого ИИ — геотермальные станции
Геотермальные источники при правильном подходе смогут удовлетворить энергетические потребности ИИ ЦОД в США
Несмотря на риск землетрясений, геотермальную энергию ждёт светлое будущее, считают учёные
В блистающих останках умирающей звезды «Джеймс Уэбб» увидел, как могла зарождаться Земля
General Atomics завершила создание 1000-тонного магнита для термоядерного реактора ИТЭР
Обгорелый, но целеустремлённый: SpaceX показала кадры приводнения Starship в океан
Теги: геотермальная энергетика, бурение, буровая установка, снижение затрат, отопление, охлаждение
геотермальная энергетика, бурение, буровая установка, снижение затрат, отопление, охлаждение
← В прошлое

Входит в перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»;

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Сегодня — презентация Apple, на которой покажут iPhone 17 Air и другие новинки
«Ради такого я и купил PS5»: разработчики Ghost of Yotei заворожили игроков демонстрацией умиротворяющей красоты Японии
Межзвёздная комета «Оумуамуа» может оказаться фрагментом «экзо-Плутона» — и далеко не единственным
Злоумышленники стали проявлять повышенный интерес к доменам российских компаний
«Как можно более твёрдая» научная фантастика, продолжительность на уровне Clair Obscur: Expedition 33 и другие детали The Expanse: Osiris Reborn
По мотивам «Повести временных лет» выпустят MMORPG на стыке научной фантастики и фэнтези с «эпической историей» и геймплеем «нового уровня» 2 ч.
Антиспам-сервис Microsoft начал блокировать безопасные ссылки в Teams и Exchange Online, и отправлять письма в карантин 2 ч.
Пароли «admin» и другие дыры в кибербезопасности сети ресторанов Burger King выявили белые хакеры 3 ч.
Из Meta продолжается массовый исход специалистов в сфере ИИ — Цукерберг пытается его остановить, но безуспешно 3 ч.
Microsoft тестирует новые ИИ-функции в «Проводнике» Windows 11 3 ч.
Бывший сотрудник подал на WhatsApp в суд из-за игнорирования проблем с кибербезопасностью 5 ч.
Соцсети заполонили боты: Сэм Альтман пожаловался, что интернет стал искусственным из-за ИИ 6 ч.
Meta обвинили в помехах исследованиям о рисках для детей в Instagram и других платформах 6 ч.
В открытый доступ попало ещё больше геймплея отменённой Prey 2 7 ч.
AMD выпустила графический драйвер с поддержкой Borderlands 4 и Hell Is Us 7 ч.
Геотермальная энергия стоит очень дорого, но стартап Dig Energy обещает снизить затраты на 80 % 20 мин.
Alterego представила носимое устройство с «почти телепатическими способностями» для общения со скоростью мысли 2 ч.
Бескабельные серверы и стойки Softbank помогут роботам вытеснить людей из ЦОД 2 ч.
Asus запустила продажи видеокарты ProArt GeForce RTX 5080 OC с отделкой под дерево и USB-C 2 ч.
QuantumScape показала первый в мире транспорт на твердотельных аккумуляторах — модифицированный мотоцикл Ducati V21L 2 ч.
Быстрее и «умнее»: SiFive представила второе поколени RISC-V-ядер Intelligent 3 ч.
До 6,4 Гбит/с по воздуху — Tarana представила второе поколение своей ngFWA-платформы 3 ч.
Chieftec показала на IFA 2025 новые корпуса, блоки питания и СЖО 3 ч.
d-Matrix представила 400GbE-адаптер JetStream для объединения своих ИИ-ускорителей 4 ч.
Смартфон среднего уровня Oppo A6 Pro получил 120-Гц экран OLED, чип Dimensity 7300 и батарею на 7000 мА·ч 5 ч.