Геотермальная энергия стоит очень дорого, но стартап Dig Energy обещает снизить затраты на 80 %

Стартап Dig Energy разработал буровую установку с гидроабразивной струёй, которая сможет настолько снизить затраты на геотермальное отопление и охлаждение, что необходимость использовать ископаемое топливо отпадёт. Установка может сократить расходы на бурение, которые составляет львиную долю всех затрат, на 80 %. Вчера компания Dig Energy получила от крупных венчурных фондов $5 млн начального финансирования для реализации проекта.

На отопление и охлаждение помещений приходится около трети всего потребления энергии в США, а в центрах обработки данных этот показатель достигает 40 %. Геотермальная энергия может сократить потребление энергии системами отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, а также сэкономить операторам электросетей до $4 млрд в год. По данным Ок-Риджской национальной лаборатории, чтобы стабилизировать работу энергосистемы, США до 2050 года необходимо пробурить в общей сложности около 1,8 млн метров геотермальных скважин. Такие затраты делают стоимость геотермальной энергии заоблачной.

«В Соединённых Штатах геотермальная энергия десятилетиями составляла 1 % от общего числа установок в зданиях, — рассказала TechCrunch соучредитель и генеральный директор Dig Energy Дульси Мэдден (Dulcie Madden). — И это несмотря на низкие эксплуатационные расходы этой технологии. Всё дело в том, что первоначальные затраты очень, очень, очень высоки».

Существует два основных способа получения геотермальной энергии: сверхглубокое бурение вплоть до десятков километров и неглубокое — на несколько сотен метров. Такие компании, как Fervo и Quaise, бурят скважины максимальной глубины, чтобы достичь области высоких температур (до нескольких сотен градусов) для выработки электроэнергии. Скважины Dig Energy ограничены сотнями метров. На такой глубине поддерживается постоянная температура круглый год, что идеально подходит для отопления и охлаждения жилых и коммерческих зданий.

При использовании такой неглубокой геотермальной энергии вода (теплоноситель) по трубам транспортируется под землю, где происходит теплообмен. Летом она отдаёт избыток тепла, а охлаждённая вода возвращается на поверхность для охлаждения здания. Зимой она поглощает тепло для его обогрева. Установка контура заземления, как называют этот подземный трубопровод, составляет около 30 % от общей стоимости геотермального теплового насоса и является одной из основных причин, по которым эта технология остаётся более дорогой, чем традиционные системы отопления и кондиционирования. Сокращение этих расходов было одним из главных приоритетов Dig Energy.

Dig Energy решили использовать для бурения струю воды под высоким давлением вместо традиционных коронок для бурения. Но эта технология не была готова к массовому использованию. «Многие технологии бурения пришли из нефтегазовой отрасли, — пояснила Мэдден. — Другими словами, они, как правило, громоздкие, дорогие и слишком мощные для чего-то вроде геотермальной энергии на небольших глубинах».

Dig Energy потратила пять лет на совершенствование конструкции своей установки. Прототип их установки успешно бурил грунт, гравий, глину, песок и различные породы, включая песчаник, известняк, гранит, сланец и сланец. При этом он значительно меньше и легче, чем широко распространённые геотермальные буровые установки, которые монтируются на тяжёлых грузовиках.

«Нам не нужно требовать от людей покупать установку за 2 миллиона долларов, это должно быть что-то более дешёвое, чтобы они могли войти в бизнес, — говорит Мэдден. — Геотермальная энергия должна быть в 100 % зданий. Она есть в 1 % зданий. Так как же нам закрыть 99%? По сути, это неосвоенный рынок».