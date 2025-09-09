Сегодня 09 сентября 2025
Canon перевыпустила «мыльницу» 2016 года...
Canon перевыпустила «мыльницу» 2016 года — функций стало меньше, а цена выше

Похоже, компания Canon решила воспользоваться возрождением популярности компактных цифровых камер в соцсетях и выпустила «мыльницу» PowerShot Elph 360 HS A. По сути, это та же камера, что и оригинальная Elph 360 HS образца 2016 года, которая недавно стала любимой карманной камерой таких знаменитостей, как Кендалл Дженнер (Kendall Jenner) и Дуа Липа (Dua Lipa). Правда, стоит она почти вдвое дороже и лишилась некоторых коммуникационных возможностей.

Источник изображений: Canon

PowerShot Elph 360 HS A оснащена тем же 20,2-мегапиксельным CMOS-сенсором, процессором Digic IV Plus, 12-кратным оптическим зумом, поддержкой записи видео с разрешением 1080p и портом USB Mini, как и у модели девятилетней давности. И никакого USB Type-C! Новая модель теперь стоит $379 вместо $210, которые просили за оригинал, и использует карты microSD вместо полноразмерных SD.

Сокращение функций этим не ограничилось. Новая версия лишилась возможности передачи изображений на ПК и прямой печати по Wi-Fi. Кроме того, корпусов фиолетового цвета не ожидается — новая Elph 360 HS A будет доступна только в чёрном и серебристом вариантах. Скачок цены при уменьшении функций поначалу озадачивает. Но растущая популярность компактных камер среди молодёжи и изображения знаменитостей в соцсетях с оригинальной моделью подогрели вирусный интерес к PowerShot Elph 360 HS A.

Такое впечатление, что Canon никогда по-настоящему и не прекращала выпуск оригинальной модели, тем более, что старую версию всё ещё иногда можно найти в розничных магазинах, но часто с большой наценкой. В одном из магазинов она заявлена по цене $359.99, но в наличии камер нет. В другой торговой сети журналистам The Verge сообщили, что последняя партия камер 2016 модельного года поступала на склад 14 августа, но на сегодняшний день они все распроданы.

Оригинальная PowerShot Elph 360 HS 2016 года

PowerShot Elph 360 HS A должна появиться в магазинах в конце октября. Тренд на цифровые камеры может продержаться ещё какое-то время, но что произойдёт, когда Canon выпустит достаточно своих новых-старых камер? Сохранится ли интерес к камере, если она перестанет быть просто модным и дефицитным развлечением?

