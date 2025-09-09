Canon перевыпустила «мыльницу» 2016 года — функций стало меньше, а цена выше

Похоже, компания Canon решила воспользоваться возрождением популярности компактных цифровых камер в соцсетях и выпустила «мыльницу» PowerShot Elph 360 HS A. По сути, это та же камера, что и оригинальная Elph 360 HS образца 2016 года, которая недавно стала любимой карманной камерой таких знаменитостей, как Кендалл Дженнер (Kendall Jenner) и Дуа Липа (Dua Lipa). Правда, стоит она почти вдвое дороже и лишилась некоторых коммуникационных возможностей.

PowerShot Elph 360 HS A оснащена тем же 20,2-мегапиксельным CMOS-сенсором, процессором Digic IV Plus, 12-кратным оптическим зумом, поддержкой записи видео с разрешением 1080p и портом USB Mini, как и у модели девятилетней давности. И никакого USB Type-C! Новая модель теперь стоит $379 вместо $210, которые просили за оригинал, и использует карты microSD вместо полноразмерных SD.

Сокращение функций этим не ограничилось. Новая версия лишилась возможности передачи изображений на ПК и прямой печати по Wi-Fi. Кроме того, корпусов фиолетового цвета не ожидается — новая Elph 360 HS A будет доступна только в чёрном и серебристом вариантах. Скачок цены при уменьшении функций поначалу озадачивает. Но растущая популярность компактных камер среди молодёжи и изображения знаменитостей в соцсетях с оригинальной моделью подогрели вирусный интерес к PowerShot Elph 360 HS A.

Такое впечатление, что Canon никогда по-настоящему и не прекращала выпуск оригинальной модели, тем более, что старую версию всё ещё иногда можно найти в розничных магазинах, но часто с большой наценкой. В одном из магазинов она заявлена по цене $359.99, но в наличии камер нет. В другой торговой сети журналистам The Verge сообщили, что последняя партия камер 2016 модельного года поступала на склад 14 августа, но на сегодняшний день они все распроданы.

PowerShot Elph 360 HS A должна появиться в магазинах в конце октября. Тренд на цифровые камеры может продержаться ещё какое-то время, но что произойдёт, когда Canon выпустит достаточно своих новых-старых камер? Сохранится ли интерес к камере, если она перестанет быть просто модным и дефицитным развлечением?