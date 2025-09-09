Сегодня 09 сентября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости разработка и производство электроники Nvidia внезапно представила ИИ-чип Rubin...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Nvidia внезапно представила ИИ-чип Rubin CPX со 128 Гбайт GDDR7 для обработки длинных контекстов

Компания Nvidia представила специализированный графический процессор Rubin CPX, оснащённый 128 Гбайт памяти. Rubin CPX — это GPU, предназначенный для задач вывода ИИ и работы с моделями, использующими длинный контекст.

Источник изображения: VideoCardz

Источник изображения: VideoCardz

Rubin CPX использует монолитную конструкцию кристалла и основан на архитектуре Rubin. Nvidia заявляет о его оснащении 128 Гбайт памяти GDDR7 и производительности до 30 Пфлопс в операциях NVFP4. Графический процессор включает по четыре блока NVENC и NVDEC для обработки видео.

Источник изображения здесь и ниже: Hardaweluxx

Источник изображения здесь и ниже: Hardaweluxx

По заявлениям Nvidia, Rubin CPX обеспечивает трёхкратное повышение производительности вычислений внимания по сравнению с GB300 NVL72 при обработке длинных контекстов.

Nvidia позиционирует серверные стойки Vera Rubin NVL144 (без CPX) как решения для обучения ИИ-моделей и для вывода данных. Они обеспечивают производительность 3,6 Эфлопса в операциях NVFP4, обладают пропускной способностью 1,4 Пбайт/с памяти HBM4 и быстрым хранилищем ёмкостью 75 Тбайт. Поставки стоек NVL144 запланированы на вторую половину 2026 года, а NVL144 CPX — на конец 2026 года. Nvidia сообщила, что приступила к квалификационному тестированию Rubin несколько недель назад.

Rubin CPX будет поставляться как часть платформы Vera Rubin NVL144 CPX вместе с графическими процессорами Rubin и центральными процессорами Vera. В их состав могут входить: 144 графических чипа Rubin CPX, 144 графических чипа Rubin GPU, 36 процессоров Vera (на одну стойку) и 100 Тбайт памяти с пропускной способностью 1,7 Пбайт/с. Вычислительная производительность составит 8 Эфлопс в операциях NVFP4. Сетевые и межсетевые решения будут основаны на NVLink 6 Gen, Spectrum-6 и ConnectX-9.

Архитектура Rubin Ultra, ожидаемая в 2027 году, увеличит плотность размещения графических процессоров до четырёх на модуль и будет использовать память HBM4E. Решения на архитектуре Feynman запланированы на 2028 год, вместе с переходом на NVLink 8, Spectrum-7 и ConnectX-10.

Источники:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
AMD готовит ответ ИИ-серверам Nvidia — система MegaPod объединит 256 ускорителей Instinct MI500 и 64 процессора EPYC Verano
Китайские ИТ-гиганты по-прежнему намерены покупать чипы Nvidia, невзирая на давление властей
Первые прототипы ускорителей Nvidia Rubin готовы и проходят квалификационные тесты
Dreame построит в Германии завод по производству «самых быстрых машин в мире»
Intel заверила, что до полного отделения производства чипов не дойдёт — но почти половину продать может
Американские регуляторы не будут признавать результаты сертификации ввозимой в США электроники от нескольких китайских лабораторий
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Apple представила iPhone 17 Pro и Pro Max: новый дизайн, трио 48-Мп камер и другие улучшения
Сегодня — презентация Apple, на которой покажут iPhone 17 Air и другие новинки
Apple представила iPhone 17: старый дизайн, новый чип и наконец-то 120-Гц экран
Представлен iPhone Air: самый тонкий iPhone всех времён с «производительностью уровня MacBook»
Canon перевыпустила «мыльницу» 2016 года — функций стало меньше, а цена выше
«До сих пор отходим от похмелья»: разработчики Ghost of Yotei с размахом отпраздновали перенос GTA VI 2 ч.
Нейросеть Google Veo 3 научилась создавать вертикальные видео для соцсетей 3 ч.
Разработчики Hollow Knight: Silksong сжалились над игроками — первый патч сделает метроидванию чуть проще 3 ч.
По мотивам «Повести временных лет» выпустят MMORPG на стыке научной фантастики и фэнтези с «эпической историей» и геймплеем «нового уровня» 5 ч.
Антиспам-сервис Microsoft начал блокировать безопасные ссылки в Teams и Exchange Online, и отправлять письма в карантин 5 ч.
Пароли «admin» и другие дыры в кибербезопасности сети ресторанов Burger King выявили белые хакеры 6 ч.
Из Meta продолжается массовый исход специалистов в сфере ИИ — Цукерберг пытается его остановить, но безуспешно 6 ч.
Microsoft тестирует новые ИИ-функции в «Проводнике» Windows 11 6 ч.
Бывший сотрудник подал на WhatsApp в суд из-за игнорирования проблем с кибербезопасностью 8 ч.
Соцсети заполонили боты: Сэм Альтман пожаловался, что интернет стал искусственным из-за ИИ 9 ч.
Дебютировали Apple Watch SE 3 с усиленным стеклом, AoD, повышенной автономностью и 5G — от $249 44 мин.
Nvidia внезапно представила ИИ-чип Rubin CPX со 128 Гбайт GDDR7 для обработки длинных контекстов 46 мин.
Стартап Modos разработал первый в мире дисплей на электронной бумаге с частотой обновления 75 Гц 2 ч.
Глава AMD Лиза Су выступит с докладом на CES 2026 — ожидаются анонсы о новых Ryzen, Radeon и Instinct 3 ч.
«Она для энтузиастов, готовых потратиться»: Lenovo попыталась оправдать высокую цену Legion Go 2 3 ч.
Геотермальная энергия стоит очень дорого, но стартап Dig Energy обещает снизить затраты на 80 % 4 ч.
Alterego представила носимое устройство с «почти телепатическими способностями» для общения со скоростью мысли 5 ч.
Бескабельные серверы и стойки Softbank помогут роботам вытеснить людей из ЦОД 5 ч.
Asus запустила продажи видеокарты ProArt GeForce RTX 5080 OC с отделкой под дерево и USB-C 5 ч.
QuantumScape показала первый в мире транспорт на твердотельных аккумуляторах — модифицированный мотоцикл Ducati V21L 5 ч.