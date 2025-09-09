Nvidia внезапно представила ИИ-чип Rubin CPX со 128 Гбайт GDDR7 для обработки длинных контекстов

Компания Nvidia представила специализированный графический процессор Rubin CPX, оснащённый 128 Гбайт памяти. Rubin CPX — это GPU, предназначенный для задач вывода ИИ и работы с моделями, использующими длинный контекст.

Rubin CPX использует монолитную конструкцию кристалла и основан на архитектуре Rubin. Nvidia заявляет о его оснащении 128 Гбайт памяти GDDR7 и производительности до 30 Пфлопс в операциях NVFP4. Графический процессор включает по четыре блока NVENC и NVDEC для обработки видео.

По заявлениям Nvidia, Rubin CPX обеспечивает трёхкратное повышение производительности вычислений внимания по сравнению с GB300 NVL72 при обработке длинных контекстов.

Nvidia позиционирует серверные стойки Vera Rubin NVL144 (без CPX) как решения для обучения ИИ-моделей и для вывода данных. Они обеспечивают производительность 3,6 Эфлопса в операциях NVFP4, обладают пропускной способностью 1,4 Пбайт/с памяти HBM4 и быстрым хранилищем ёмкостью 75 Тбайт. Поставки стоек NVL144 запланированы на вторую половину 2026 года, а NVL144 CPX — на конец 2026 года. Nvidia сообщила, что приступила к квалификационному тестированию Rubin несколько недель назад.

Rubin CPX будет поставляться как часть платформы Vera Rubin NVL144 CPX вместе с графическими процессорами Rubin и центральными процессорами Vera. В их состав могут входить: 144 графических чипа Rubin CPX, 144 графических чипа Rubin GPU, 36 процессоров Vera (на одну стойку) и 100 Тбайт памяти с пропускной способностью 1,7 Пбайт/с. Вычислительная производительность составит 8 Эфлопс в операциях NVFP4. Сетевые и межсетевые решения будут основаны на NVLink 6 Gen, Spectrum-6 и ConnectX-9.

Архитектура Rubin Ultra, ожидаемая в 2027 году, увеличит плотность размещения графических процессоров до четырёх на модуль и будет использовать память HBM4E. Решения на архитектуре Feynman запланированы на 2028 год, вместе с переходом на NVLink 8, Spectrum-7 и ConnectX-10.