Дебютировали Apple Watch SE 3 с усиленны...
Дебютировали Apple Watch SE 3 с усиленным стеклом, AoD, повышенной автономностью и 5G — от $249

Компания Apple представила смарт-часы Apple Watch SE 3. Новинка была представлена наряду с новыми смартфонами iPhone на сегодняшней презентации Awe Dropping.

Источник изображений: Apple

Apple Watch SE 3 получили более быстрый по сравнению с предшественником процессор S10, усиленное фронтальное стекло, увеличенное время автономной работы и поддержку функции Always-on Display. Среди других нововведений — поддержка жестов двойного нажатия и взмаха запястья, мониторинг апноэ во сне, оценка качества сна, возможность воспроизведения музыки и подкастов через встроенный динамик, в два раза более быстрая зарядка, поддержка сотовой связи 5G и автономность до 18 часов. Передняя панель часов изготовлена из стекла Apple Ion-X, которое, по заявлению компании, в четыре раза устойчивее к царапинам, чем стекло у предыдущей модели.

Apple Watch SE 3 будут поставляться с операционной системой watchOS 26, которая принесёт новый язык дизайна Liquid Glass («жидкое стекло») и обновлённый пользовательский интерфейс. Кроме того, в системе появится функция голосового тренера Workout Buddy.

Стоимость Apple Watch SE 3 составляет $249. Предзаказы на устройство уже открыты, а в продажу смарт-часы поступят 19 сентября. Они будут доступны с экранами размером 40 и 44 мм.

Теги: apple watch se 3, смарт-часы
