Представлена Nikon ZR — первая совместная беззеркалка Nikon и RED

Nikon представила компактную беззеркальную камеру ZR — первую модель, созданную в партнёрстве с компанией RED после её поглощения компанией Nikon в апреле прошлого года. Новая камера основана на архитектуре Nikon Z6III, но ориентирована на съёмку видео и поддерживает формат RED R3D NE, пишет The Verge.

Пожалуй, главная «изюминка» Nikon ZR — запись в формате RED R3D NE, который позволяет менять ISO и баланс белого уже после съёмки, что существенно расширяет возможности постобработки. Есть и другие функции, ориентированные на видеосъёмку: 4-дюймовый поворотный экран (яркость — 1000 кд/м²), микрофонный разъём, 32-битный аудиовыход через «горячий башмак». В Nikon рассчитывают, что вся эта функциональность позволит привлечь профессиональных видеографов.

Nikon ZR оснащена 24-мегапиксельным полнокадровым сенсором и обеспечивает 7,5 ступеней стабилизации изображения, а также более 15 ступеней баланса белого. При этом благодаря компактным габаритам — 133 × 80,5 × 48,7 мм — камера очень удобна для мобильной и казуальной съёмки в широком спектре сцен.

В Nikon говорят, что ZR «объединяет лучшие технологии обеих компаний, предлагая гибкость и качество, необходимые для современных видеопроектов».

На рынок США Nikon ZR поступит в продажу 20 октября по цене $2199.