Межзвёздная комета 3I/ATLAS отрастила большой хвост

Опубликованы свежие снимки кометы 3I/ATLAS, на которые попал великолепный разрастающийся хвост межзвёздного объекта. Снимки были получены при помощи телескопа «Джемини юг» Национальной научно-исследовательской лаборатории оптико-инфракрасной астрономии (NOIRLab) США.

По мере приближения к точке максимального сближения с Солнцем — к перигелию, которого 3I/ATLAS должна достичь 29 октября 2025 года, у неё, как и ожидалось, стал появляться длинный, чётко выраженный кометный хвост; а дальше объект уйдёт по своей траектории обратно в межзвёздное пространство.

«Основными целями наблюдений были изучение цветов кометы, которые дают подсказки о составе и размере [области] пылевых частиц в коме, а также получение спектров для прямой оценки химического состава. Мы были рады увидеть, что хвост вырос, указывая на изменение состава частиц по сравнению с предыдущими снимками, полученными „Джемини“, и впервые сформировали представление о химическом составе по спектру», — рассказала астроном Карен Мич (Karen Meech) из Гавайского университета.

Кометы — особый класс космических объектов, представляющих собой куски породы, пронизанные и покрытые замороженным веществом. По мере приближения к звезде лёд на комете сублимируется в газ, формируя размытую атмосферу — кому. В космосе, фактически представляющем собой вакуумную среду, отсутствует атмосферное сопротивление, поэтому хвост всегда имеет направление от звезды.

Ранее стало ясно, что 3I/ATLAS отличается от обнаруженных прежде межзвёздных объектов 1I/Оумуамуа и 2I/Борисова; теперь же проявились и её отличия от комет из Солнечной системы: её кома начала разрастаться за пределами орбиты Юпитера — на большем расстоянии, чем обычно активизируются «местные». Это связано с составом льда 3I/ATLAS, в котором необычно высокая концентрация углекислого газа — его лёд сублимируется при более низкой температуре, чем водяной. Будет интересно посмотреть, как он станет развиваться. Строго говоря, хвостов у комет обычно два: один из пыли, а второй из ионизированных солнечным ветром газовых частиц.

Перигелий 3I/ATLAS пройдёт совсем рядом с Солнцем — внутри орбиты Марса, но вне орбиты Земли. К нашей планете комета максимально приблизится уже после прохождения перигелия, поэтому у учёных ещё будет возможность подробнее изучить этого загадочного и, возможно, древнего гостя.