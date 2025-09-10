Сегодня 10 сентября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости космос Межзвёздная комета 3I/ATLAS отрастила бо...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Межзвёздная комета 3I/ATLAS отрастила большой хвост

Опубликованы свежие снимки кометы 3I/ATLAS, на которые попал великолепный разрастающийся хвост межзвёздного объекта. Снимки были получены при помощи телескопа «Джемини юг» Национальной научно-исследовательской лаборатории оптико-инфракрасной астрономии (NOIRLab) США.

Источник изображений: noirlab.edu

Источник изображений: noirlab.edu

По мере приближения к точке максимального сближения с Солнцем — к перигелию, которого 3I/ATLAS должна достичь 29 октября 2025 года, у неё, как и ожидалось, стал появляться длинный, чётко выраженный кометный хвост; а дальше объект уйдёт по своей траектории обратно в межзвёздное пространство.

«Основными целями наблюдений были изучение цветов кометы, которые дают подсказки о составе и размере [области] пылевых частиц в коме, а также получение спектров для прямой оценки химического состава. Мы были рады увидеть, что хвост вырос, указывая на изменение состава частиц по сравнению с предыдущими снимками, полученными „Джемини“, и впервые сформировали представление о химическом составе по спектру», — рассказала астроном Карен Мич (Karen Meech) из Гавайского университета.

Кометы — особый класс космических объектов, представляющих собой куски породы, пронизанные и покрытые замороженным веществом. По мере приближения к звезде лёд на комете сублимируется в газ, формируя размытую атмосферу — кому. В космосе, фактически представляющем собой вакуумную среду, отсутствует атмосферное сопротивление, поэтому хвост всегда имеет направление от звезды.

Ранее стало ясно, что 3I/ATLAS отличается от обнаруженных прежде межзвёздных объектов 1I/Оумуамуа и 2I/Борисова; теперь же проявились и её отличия от комет из Солнечной системы: её кома начала разрастаться за пределами орбиты Юпитера — на большем расстоянии, чем обычно активизируются «местные». Это связано с составом льда 3I/ATLAS, в котором необычно высокая концентрация углекислого газа — его лёд сублимируется при более низкой температуре, чем водяной. Будет интересно посмотреть, как он станет развиваться. Строго говоря, хвостов у комет обычно два: один из пыли, а второй из ионизированных солнечным ветром газовых частиц.

Перигелий 3I/ATLAS пройдёт совсем рядом с Солнцем — внутри орбиты Марса, но вне орбиты Земли. К нашей планете комета максимально приблизится уже после прохождения перигелия, поэтому у учёных ещё будет возможность подробнее изучить этого загадочного и, возможно, древнего гостя.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Межзвёздная комета «Оумуамуа» может оказаться фрагментом «экзо-Плутона» — и далеко не единственным
«Хаббл» сделал первое качественное фото межзвёздной кометы 3I/ATLAS
«Самая старая комета, которую мы когда-либо видели» — учёные оценили возраст третьего межзвёздного объекта в 7 млрд лет
Лунную ракету SLS не отменят — Трамп и Конгресс США нащупали способ удешевить проект
SpaceX купит новые частоты для Starlink и Direct to Cell за $17 млрд
В США впервые испытали лазерную систему связи между спутником и летящим самолётом
Теги: комета, хвост, снимки, atlas
комета, хвост, снимки, atlas
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Аналитики: за три дня в Hollow Knight: Silksong сыграло пять миллионов человек, и больше половины из них купили игру в Steam
Разработчики Hollow Knight: Silksong сжалились над игроками — первый патч сделает метроидванию чуть проще
Apple представила iPhone 17 Pro и Pro Max: новый дизайн, трио 48-Мп камер и другие улучшения
Представлена Nikon ZR — первая совместная беззеркалка Nikon и RED
Atari решила выпустить метроидванию Adventure of Samsara в один день с Hollow Knight: Silksong — пиковый онлайн в Steam достиг 12 человек
У пиратов в России упали доходы — давление на них усилилось, а легальные онлайн-кинотеатры стали привлекательнее 23 мин.
Рейтинг самых продаваемых игр для PlayStation за 30 лет на рынке США наполовину состоит из Call of Duty, но впереди всё равно GTA V 51 мин.
Microsoft уменьшит зависимость от OpenAI, подключив ИИ Anthropic к Office 365 2 ч.
Ультражестокий шутер Pigface, который выглядит как смесь Manhunt и Hotline Miami, получил новый трейлер и дату выхода в раннем доступе Steam 3 ч.
Исследование мира, сражения с ёкаями и демонический хорёк: журналисты показали почти 20 минут геймплея Nioh 3 3 ч.
Утечка раскрыла названия пародий WhatsApp, Uber и других компаний в GTA VI 4 ч.
Минцифры добавит в список доступных во время отключений сайты медиа, банков и аптек, но это не точно 5 ч.
«Эпидемия ещё далека от завершения»: создатели Dead Island 2 похвастались успехами игры и намекнули на Dead Island 3 6 ч.
Microsoft сократит зависимость от OpenAI, расширив сотрудничество с Anthropic 8 ч.
Apple выпустит macOS Tahoe с интерфейсом Liquid Glass 15 сентября 11 ч.
Космический корабль «Прогресс МС-30» нашёл пристанище на дне Тихого океана 11 мин.
Nvidia пожаловалась, что китайские компании боятся покупать ИИ-чипы H20 19 мин.
Межзвёздная комета 3I/ATLAS отрастила большой хвост 2 ч.
Arm представила платформу Lumex: четыре типа ядер на Armv9.3, акцент на ИИ и улучшенная графика 2 ч.
NVIDIA представила соускоритель Rubin CPX со 128 Гбайт GDDR7 для масштабных задач ИИ-инференса 2 ч.
Tesla теряет позиции на рынке электромобилей Китая уже шестой месяц подряд 2 ч.
В облаке Vultr по всему миру стали доступны ускорители AMD Instinct MI355X 3 ч.
Apple внедрила в iPhone 17 улучшенную защиту от взлома — похожая есть в Windows 11 3 ч.
Intel вовлекла клиентов в разработку техпроцесса 14A на ранней стадии — чтобы не повторить ошибки 18A 3 ч.
Intel заявила, что процессоры Arrow Lake Refresh выйдут только в 2026 году — Nova Lake придётся подождать 3 ч.