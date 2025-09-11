В iPhone 17 решена проблема мерцания OLED-экрана, из-за которой у некоторых болела голова

В новых моделях iPhone 17 инженеры Apple наконец решили проблему мерцания OLED-экранов, связанную с технологией широтно-импульсной модуляции (PWM). Теперь PWM можно просто отключить в настройках, сообщает 9To5Mac.

PWM — это метод регулировки яркости экрана, при котором пиксели быстро включаются и выключаются. Большинство пользователей этого не замечают, но у некоторых людей есть повышенная чувствительность к мерцанию, и они могут ощущать утомление глаз и даже головную боль.

Эта проблема активно обсуждалась в различных сетевых сообществах — так, в Reddit существует группа «PWM Sensitive» с еженедельной посещаемостью порядка 16 тыс. человек.

Отключение PWM будет возможно на всех моделях iPhone 17. Первоначально эту возможность обнаружил Аарон Перрис (Aaron Perris) и написал об этом в соцсети X, позже его данные подтвердил ресурс MacRumors. Пока остаётся неясным, почему отключить PWM можно только на iPhone 17 — возможно, дело в аппаратных особенностях новых чипов A19 и A19 Pro.

Хотя Apple не делала никаких официальных заявлений по поводу PWM, появление этой опции говорит о стремлении компании учесть потребности разных групп пользователей. Теперь сделать выбор в пользу новых iPhone будет проще для тех, кто ранее испытывал дискомфорт при работе с OLED-экраном. Новейший iPhone 17 должен поступить в продажу в ближайшие дни.