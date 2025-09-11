Сегодня 11 сентября 2025
Новости Software
YouTube добавил функцию ИИ-дубляжа видео на разных языках для всех авторов

Видеохостинг YouTube объявил об официальном запуске функции дубляжа видео на разных языках. Благодаря её использованию миллионы авторов видеоконтента, размещаемого на YouTube, смогут охватить более широкую аудиторию по всему миру. Ожидается, что эта функция появится на платформе в ближайшие недели.

Источник изображения: YouTube

Источник изображения: YouTube

Пилотный проект по тестированию функции дубляжа на разных языках был запущен командой YouTube в 2023 году. В нём приняло участие ограниченное число создателей видеоконтента, включая американских ютуберов MrBeast, Марка Робера (Mark Rober) и шеф-повара Джейми Оливера (Jamie Oliver). Инструмент автоматического дубляжа на базе ИИ использует модель Gemini от Google для передачи интонации и эмоций автора.

Согласно данным YouTube, у авторов, загружавших аудиодорожки на нескольких языках, в среднем более 25 % времени просмотра приходилось на видео на неосновном языке. В частности, на канале шеф-повара Джейми Оливера использование многоязычных аудиодорожек позволило увеличить количество просмотров в 3 раза. А у Марка Робера один из самых высоких показателей по количеству загруженных многоязычных аудиодорожек, в среднем более 30 языков на видео, поэтому его новые выпуски может смотреть всё сообщество его поклонников от Сеула до Сан-Паулу.

Команда YouTube также тестирует использование многоязычных миниатюр с участием ограниченной группы авторов контента. Начиная с июня, они имеют возможность настраивать миниатюры для отображения текста на других языках, ориентируясь на свою международную аудиторию. Локализованные миниатюры включают текст на языке, предпочитаемом пользователями в данном регионе.

google, youtube, видеохостинг, языки
