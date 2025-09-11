Сегодня 11 сентября 2025
Новые наушники Nothing Ear (3) получат к...
Новые наушники Nothing Ear (3) получат кейс с микрофоном и кнопкой Talk — зачем они, производитель не говорит

Компания Nothing показала, как выглядят беспроводные наушники Ear (3). Полноценно новинку собираются представить 18 сентября. Дизайн новых наушников Ear (3) и их зарядного кейса очень похож на модель Ear (2), дебютировавшую в 2023 году. По словам Nothing, теперь кейс частично изготовлен из 100% переработанного анодированного алюминия.

Источник изображений: Nothing

Источник изображений: Nothing

Впервые зарядный кейс Ear (3) также будет оснащён микрофоном Super Mic и специальной кнопкой для разговора. Компания сообщила, что в Ear (3) «для большей прочности и премиального качества отделки» используются металлические компоненты. Кроме того, компания улучшила «металлическую антенну», что позволило сделать наушники более компактными.

Подробности о назначении микрофона и кнопки разговора в зарядном кейсе, а также характеристики новых беспроводных наушников будут раскрыты на презентации Nothing на следующей неделе.

Источник:

Теги: nothing, беспроводные наушники
