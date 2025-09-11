Сегодня 11 сентября 2025
Игровая выставка РЭД ЭКСПО 2025 отменена — «Леста Игры» выбрала «Игромир» и Comic Сon

Прошедшая на исходе прошлой осени международная выставка электронных развлечений РЭД ЭКСПО в 2025 году всё-таки не получит продолжение. Организаторы объявили об отмене РЭД ЭКСПО 2025.

Источник изображения: VK / CosplayLIVE / WfalconW81

В объявлении на официальном сайте мероприятия организаторы сообщили, что проведение РЭД ЭКСПО 2025 отменяется по независящим от них причинам. Возможности для переноса выставки в команде не видят.

«Наша команда приложила максимум усилий для подготовки события в этом году, и нам искренне жаль, что в этот раз не удастся встретиться с вами — нашими гостями. Мы разделяем ваше разочарование», — посетовали организаторы.

Источник изображения: РЭД ЭКСПО

Организаторы уточнили, что РЭД ЭКСПО 2025 не состоится из-за отказа от участия стратегического партнёра. Генеральными партнёрами выставки числятся «Леста Игры», VK Play, Astrum Entertainment и 1C Game Studios.

Судя по всему, речь идёт о «Лесте». Студия недавно объявила, что отказывается от участия в РЭД ЭКСПО 2025 ради партнёрства с возрождёнными «Яндексом» фестивалями популярной культуры «Игромир» и Comic Сon.

Увеличение по нажатию (источник изображения «Яндекс»)

Увеличение по нажатию (источник изображения «Яндекс»)

РЭД ЭКСПО 2025 должна была пройти с 31 октября по 3 ноября в выставочном центре «Крокус Экспо». Обещали насыщенную программу с киберспортивными турнирами, конкурсом косплея и эксклюзивными анонсами.

Тем временем впервые за шесть лет «Игромир» и Comic Сon развернутся в «Тимирязев центре» с 12 по 14 декабря 2025 года. Заявлены «тот самый вайб и та же самая безумная любовь к поп-культуре, комиксам, видеоиграм и косплею».

Теги: рэд экспо
