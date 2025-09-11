darkFlash представила необычный корпус Floatron F1 с пьедесталом

Компания darkFlash представила необычный компьютерный корпус Floatron F1 формата Micro-ATX с удлинённым основанием, создающим ощущение, что корпус парит над столом. Корпус имеет размеры 431 × 240 × 421 мм, изготовлен из холоднокатаной стали толщиной 0,8 мм и доступен в чёрном и белом вариантах.

Корпус поддерживает установку материнских плат форматов Micro-ATX и Mini-ITX, видеокарт длиной до 350 мм, процессорных кулеров высотой до 185 мм, а также предлагает поддержку пяти слотов расширения PCIe.

Floatron F1 позволяет установить до трёх SSD и до трёх HDD. Он поддерживает установку до девяти вентиляторов: три 120-мм или два 140-мм сверху, два 120-мм или 140-мм на внутренней боковой стенке, а также один 120-мм или 140-мм сзади и три 120-мм снизу. Вместо трёх вентиляторов сверху можно установить радиатор СЖО размером до 360 мм. Корпус использует вертикальную компоновку воздуховодов для улучшения тепловых характеристик и включает открытые вентиляционные отверстия на боковых, верхней, нижней и задней панелях.

Floatron F1 также оснащен съёмной боковой стеклянной панелью с безвинтовой конструкцией, не требующей никаких инструментов при демонтаже. Удлинённое основание корпуса улучшает воздушный поток вокруг видеокарты, что, по заявлению компании, может снизить температуру последней на 5-7 °C, а также служит площадкой для установки подсветки или декоративных элементов.

Панель портов передней панели находится внизу основания корпуса и включает один USB Type-C, два USB 3.0, 3,5-мм аудиовыход, а также отдельные кнопки включения и перезагрузки.

Производитель не уточнил стоимость Floatron F1, а также не сообщил, когда он поступит в продажу.