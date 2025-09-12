Доказано: Windows 11 может занимать на диске всего 2,8 Гбайт, если выкинуть всё лишнее

В настоящее время существует множество утилит для кастомизации и настройки Windows 11. Одним из популярных инструментов этого сегмента является утилита Tiny11 от энтузиаста, известно под именем NTDEV. С её помощью можно избавиться от ненужных компонентов и сэкономить место на диске. Разработчик пошёл дальше и представил Nano11 — инструмент для кастомизации Windows 11 в процессе установки, который исключает из ОС всё, что только можно.

В недавно опубликованном видео NTDEV показывает, как новая утилита работает с официальным англоязычным ISO-образом Windows 11 LTSC. Результаты проделанной работы выглядят весьма впечатляюще: размер ISO образа Windows 11 уменьшился с 8,32 Гбайт до 2,28 Гбайт. Nano11 выполняет поставленную задачу путём удаления большинства основных служб, включая аудио, хранилище компонентов Windows, Центр обновления Windows и Windows Defender, а также почти все встроенные драйверы устройств (именно они занимают значительный объём места при обычной установке ОС).

Для работы с этим инструментом потребуется загрузить Nano11, а также скачать и смонтировать ISO-образ нужной версии Windows 11. После запуска утилиты потребуется указать, на каком диске находится смонтированный образ ОС, а затем начнётся процесс создания облегчённого ISO-образа, который будет сохранён в ту же папку, где лежит сам скрипт Nano11. Перед началом использования Nano11 следует вспомнить, что в процессе работы подобных утилит могут быть удалены системные компоненты, которые рано или поздно потребуются какому-то приложению или игре.

Стоит отметить, что NTDEV называет Nano11 «экстремально экспериментальным» и «чрезвычайно агрессивным». Отмечается, что полученный в итоге образ является непригодным для обслуживания, поскольку пользователь не сможет добавлять и удалять функции, устанавливать обновления, драйверы и др. Nano11 предназначен исключительно для использования в средах тестирования и разработки, а также, возможно, в области виртуализации, где важно получить как можно меньший образ ОС, пригодный только для запуска определённого программного обеспечения.