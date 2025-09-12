Сегодня 12 сентября 2025
Функция выявления гипертонии станет доступна пользователям Apple Watch в США со следующей недели

На этой неделе Apple немного опередила события, заявив, что в умных часах Watch Series 11 и Ultra 3 предусмотрена функция выявления признаков гипертонии. Она должна появиться в 150 странах и регионах, включая США, ЕС и Гонконг, по мере получения одобрений от местных регуляторов в сфере здравоохранения. В случае с США такое одобрение было получено вчера, поэтому соответствующую функцию Apple своим клиентам предложит на следующей неделе.

Источник изображения: Apple

Источник изображения: Apple

Как напоминает Bloomberg, функция реализована через оптический сенсор, который следит за пульсацией сосудов руки пользователя на протяжении 30 дней, на основе этой статистики в дальнейшем выявляя симптомы развивающейся гипертонии. Безусловно, это не делает Apple Watch нового поколения точным медицинским прибором, но хотя бы позволяет получить консультацию специалиста на раннем этапе.

Помимо Watch Series 11 и Ultra 3, данная функция будет реализована через программное обновление в Watch Series 9 и 10, а также Ultra 2. Реализации данного нововведения способствовало использование искусственного интеллекта для обработки медицинских данных более чем 100 000 участников исследования. От гипертонии страдают около 1,3 млн человек по всему миру, она может стать причиной сердечных приступов и заболевания почек, но своевременное лечение позволяет снизить соответствующие риски.

Характерно, что на рынке присутствуют устройства, позволяющие вести мониторинг артериального давления, но при этом не получившие сертификата FDA — американского ведомства, отвечающего за допуск на рынок медицинских приборов. Агентство пытается запретить использование умных браслетов Whoop MG, которые не обладают таким сертификатом, но используются для соответствующих целей на практике.

Источник:

apple watch, apple watch series 11, apple watch ultra, гипертония, умные часы
