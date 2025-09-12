Сегодня 12 сентября 2025
Gigabyte представила док-станцию Aorus AI BOX с GeForce RTX 5060 Ti 16GB и портом Thunderbolt 5

Компания Gigabyte представила внешнюю док-станцию Aorus AI BOX с видеокартой GeForce RTX 5060 Ti с 16 Гбайт памяти GDDR7. В составе новинки используется именно десктопная, а не мобильная версия ускорителя. Для подключения док-станция использует разъём Thunderbolt 5. Устройство можно подключить и через USB4 благодаря обратной совместимости двух интерфейсов.

Источник изображений: Gigabyte

Источник изображений: Gigabyte

Aorus AI BOX с RTX 5060 Ti оснащена системой охлаждения WindForce. Новинка предлагает три порта USB 3.2 Gen2 для подключения периферии. Для устройства также заявляется поддержка быстрой зарядки и наличие LAN-порта. Штатный порт Thunderbolt 5 может использоваться не только для передачи данных, но и для питания док-станции (в том числе и одновременно).

Официально Aorus AI BOX с RTX 5060 Ti примерно на 5 % медленнее настольной версии видеокарты в формате карты расширения. Десктопная модель использует интерфейс PCIe 5.0 x8 (эквивалент PCIe 4.0 x16), тогда как Thunderbolt 5 ограничен пропускной способностью PCIe 4.0 x4.

Размеры Aorus AI BOX с RTX 5060 Ti составляют 243 × 117 × 48 мм. Gigabyte не сообщила ни стоимость новинки, но то, когда она поступит в продажу.

gigabyte, aorus, geforce rtx 5060 ti
