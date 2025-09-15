Adata представила два суперкулера XPG Maestro Plus c дисплеями и корпус XPG Valor Air Pro

Игровой бренд XPG компании Adata представил новый компьютерный корпус Valor Air Pro и серию кулеров Maestro Plus. В состав последней входят две модели системы охлаждения — односекционная башня Maestro Plus 42SA и двухсекционная 62DA. Оба кулера оснащены цифровыми дисплеями, на которые выводится информация о температуре и загрузке центрального процессора, а также данные о загруженности ОЗУ.

Корпус Valor Air Pro является флагманом семейства корпусов Valor. Он поддерживает установку материнских плат формата E-ATX, видеокарт длиной до 400 мм, а также радиаторов СЖО типоразмера до 360 мм сверху. Новинка также поддерживает установку кулеров высотой до 167 мм и блоков питания длиной до 200 мм. Фронтальная панель корпуса имеет перфорацию для лучшей циркуляции воздуха.

Корпус поддерживает установку до девяти вентиляторов (включая три 140-мм спереди), оснащён магнитными пылевыми фильтрами на верхней, боковой и нижних панелях. Фронтальная панель корпуса имеет магнитные крепления, что упрощает обслуживание ПК и его чистку от пыли. Корпус поставляется с четырьмя предустановленными 120-мм вентиляторами.

На переднюю панель корпуса выведены два порта USB 3.2 Type-A, один USB 3.2 Type-C, один 3,5-мм аудиовыход, а также кнопки включения и перезагрузки. Корпус поставляется в чёрном и белом исполнении. Размеры Valor Air Pro составляют 490 × 215 × 467 мм, вес равен 7,9 кг.

Односекционный кулер Maestro Plus 42SA оснащён четырьмя теплопроводными трубками прямого контакта с крышкой процессора. Модель Maestro Plus 62DA получила шесть теплопроводных трубок прямого контакта.

Оба кулера оснащены 120-мм вентиляторами со скоростью работы от 800 до 1800 об/мин. Вентиляторы создают воздушный поток 63,62 CFM, статическое давление 1,39 мм вод. ст. и обладают уровнем шума не выше 21,19 дБА. Вентиляторы используют подшипники FDB. Для них заявлен ресурс до 70 тыс. часов работы на отказ.

Производитель заявляет, что Maestro Plus 42SA рассчитан на отвод до 220 Вт тепловой энергии от процессора, модель Maestro Plus 62DA может справиться с отводом 250 Вт тепловой энергии. Вес младшей модели кулера составляет 571 грамм, старшей — 1,4 кг. Оба поддерживают процессорные разъёмы Intel LGA 1851/1700/1200/115x и AMD Socket AM5/AM4/AM3.

На обе системы охлаждения предоставляется двухлетняя гарантия производителя.