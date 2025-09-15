Сегодня 15 сентября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости системы охлаждения Adata представила два суперкулера XPG Ma...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Adata представила два суперкулера XPG Maestro Plus c дисплеями и корпус XPG Valor Air Pro

Игровой бренд XPG компании Adata представил новый компьютерный корпус Valor Air Pro и серию кулеров Maestro Plus. В состав последней входят две модели системы охлаждения — односекционная башня Maestro Plus 42SA и двухсекционная 62DA. Оба кулера оснащены цифровыми дисплеями, на которые выводится информация о температуре и загрузке центрального процессора, а также данные о загруженности ОЗУ.

Источник изображений: XPG

Источник изображений: XPG

Корпус Valor Air Pro является флагманом семейства корпусов Valor. Он поддерживает установку материнских плат формата E-ATX, видеокарт длиной до 400 мм, а также радиаторов СЖО типоразмера до 360 мм сверху. Новинка также поддерживает установку кулеров высотой до 167 мм и блоков питания длиной до 200 мм. Фронтальная панель корпуса имеет перфорацию для лучшей циркуляции воздуха.

Корпус поддерживает установку до девяти вентиляторов (включая три 140-мм спереди), оснащён магнитными пылевыми фильтрами на верхней, боковой и нижних панелях. Фронтальная панель корпуса имеет магнитные крепления, что упрощает обслуживание ПК и его чистку от пыли. Корпус поставляется с четырьмя предустановленными 120-мм вентиляторами.

На переднюю панель корпуса выведены два порта USB 3.2 Type-A, один USB 3.2 Type-C, один 3,5-мм аудиовыход, а также кнопки включения и перезагрузки. Корпус поставляется в чёрном и белом исполнении. Размеры Valor Air Pro составляют 490 × 215 × 467 мм, вес равен 7,9 кг.

Односекционный кулер Maestro Plus 42SA оснащён четырьмя теплопроводными трубками прямого контакта с крышкой процессора. Модель Maestro Plus 62DA получила шесть теплопроводных трубок прямого контакта.

Оба кулера оснащены 120-мм вентиляторами со скоростью работы от 800 до 1800 об/мин. Вентиляторы создают воздушный поток 63,62 CFM, статическое давление 1,39 мм вод. ст. и обладают уровнем шума не выше 21,19 дБА. Вентиляторы используют подшипники FDB. Для них заявлен ресурс до 70 тыс. часов работы на отказ.

Производитель заявляет, что Maestro Plus 42SA рассчитан на отвод до 220 Вт тепловой энергии от процессора, модель Maestro Plus 62DA может справиться с отводом 250 Вт тепловой энергии. Вес младшей модели кулера составляет 571 грамм, старшей — 1,4 кг. Оба поддерживают процессорные разъёмы Intel LGA 1851/1700/1200/115x и AMD Socket AM5/AM4/AM3.

На обе системы охлаждения предоставляется двухлетняя гарантия производителя.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
darkFlash представила необычный корпус Floatron F1 с пьедесталом
Обзор и тестирование процессорного кулера SAMA A60E: проба пера
Thermalright выпустила кулер Phantom Spirit 120 Digital с цифровым дисплеем и поддержкой процессоров с TDP до 275 Вт
Thermalright представила тонкие 120-мм компьютерные вентиляторы с 15 лопастями
Chieftec показала на IFA 2025 новые корпуса, блоки питания и СЖО
Репортаж со стенда Acer на выставке IFA 2025: геймерские компьютеры и мониторы, самый лёгкий 16" ноутбук и другие новинки
Теги: компьютерный корпус, кулер, системы охлаждения, xpg, adata
компьютерный корпус, кулер, системы охлаждения, xpg, adata
← В прошлое

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
TSMC запустила производство мёда, потому что пчёлам приглянулись полупроводниковые заводы компании
Apple A19 Pro из iPhone 17 Pro обошёл Ryzen 9 9950X по однопоточной производительности в Geekbench
Считавшаяся неудачной сделка по покупке Sun в итоге сделала Oracle облачным гигантом
Китайская FanlessTech выпустила корпус для Mini-ITX сборок с пассивным охлаждением — он весит 21 кг
Производители флеш-памяти готовятся резко задрать цены — грядёт подорожание SSD
Разработчики Pioner показали босса, вдохновлённого жутким роботом-зайцем из «Ну, погоди!» 24 мин.
Продажи Clair Obscur: Expedition 33 достигли новой вершины, но разработчики никому об этом не сказали 2 ч.
Сюжетный боевик Squadron 42 во вселенной Star Citizen могут опять перенести — разработчик поставил под сомнение релиз в 2026 году 3 ч.
«Будто фанатский фильм посмотрел»: Netflix подтвердила дату выхода четвёртого сезона «Ведьмака», а новый тизер сериала утонул в дизлайках 4 ч.
Юрлицо российского игрового движка Nau Engine, в который VK хотела вложить 1 млрд руб., ликвидируется 4 ч.
Создатель инди-хита Balatro пожаловался на выгорание и перенёс выход патча 1.1 на неопределённый срок 4 ч.
«Я хотел бы сделать это ради детей», — Трамп собирается снова отсрочить запрет TikTok в США 4 ч.
«Т-банк» запустил бесконтактную оплату для iPhone через Bluetooth Low Energy 4 ч.
МТС отменила комиссию при пополнении аккаунта Steam, но лишь временно 5 ч.
Microsoft добавит в Windows 11 встроенный тест скорости интернета 6 ч.
Adata представила два суперкулера XPG Maestro Plus c дисплеями и корпус XPG Valor Air Pro 19 мин.
Продажи Ethernet-коммутаторов и маршрутизаторов корпоративного класса растут на фоне бума ИИ 48 мин.
Gigabyte выпустила компактный ИИ ПК AI Top Atom на базе суперчипа NVIDIA GB10 2 ч.
Анонс Xiaomi 16 отменён — компания выпустит сразу Xiaomi 17, «чтобы перенять опыт крупнейшего конкурента» 3 ч.
Китайские власти обвинили Nvidia в нарушении закона при покупке Mellanox в 2020 году 3 ч.
Российские банки попробовали китайские ИИ-ускорители — дешевле Nvidia, но перегреваются и нестабильны 3 ч.
Квартальные затраты на рынке физической инфраструктуры ЦОД приблизились к $9 млрд — продажи СЖО подскочили на 156 % 4 ч.
Квартальные продажи корпоративного WLAN-оборудования достигли $2,6 млрд 4 ч.
SK hynix завершила разработку памяти HBM4 для ИИ-систем 4 ч.
Oracle предоставит НАТО суверенное облако OCI 6 ч.