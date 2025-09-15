Сегодня 15 сентября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости корпуса, настольные компьютеры Cougar выпустила корпус CFV235 с «парящи...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Cougar выпустила корпус CFV235 с «парящим» отсеком для материнской платы

Компания Cougar представила компьютерный корпус CFV235 и его вариацию CFV235 Mesh в формате Mid-Tower с уникальной системой «Central Floating Ventilation», которая физически отделяет основную секцию корпуса с материнской платой, процессором и видеокартой от нижней части, где расположены блок питания и накопители SATA.

Источник изображений: Cougar

Источник изображений: Cougar

По данным ComputerBase, зазор между двумя секциями корпуса создаёт циркуляцию воздуха на 270 градусов, обеспечивая его доступ к основному отсеку с четырёх сторон. Благодаря такой конструкции можно обеспечить оптимальное охлаждение как процессора, так и видеокарты.

Cougar также позаботилась о том, чтобы пыль не оседала в щели между двумя отсеками корпуса. Компания добавила магнитные пылевые фильтры как в верхней, так и нижней части основания.

Все версии корпуса поставляются с одним предустановленным ARGB-вентилятором размером 120 мм с поддержкой ШИМ-управления. Версия со стеклянной передней панелью также предлагает один вентилятор Unity 240 ARGB PWM, установленный со стороны отсека материнской платы. Модель Mesh оснащена двумя 160-мм PWM-вентиляторами с ARGB-подсветкой спереди. Помимо этого в комплект входит LED-лента подсветки. В продаже также будет доступна версия корпуса Vision со встроенным в основание 9,16-дюймовым ЖК-экраном с разрешением 1920 × 462 пикселей.

Все варианты корпуса также позволяют установить три 120-мм вентилятора в нижней части основного отсека с материнской платой и два 140-мм или три 120-мм сверху. Вместо обычных вентиляторов можно установить радиаторы СЖО размером до 360 мм сверху и 120 мм на задней стенке.

Все версии корпуса имеют размеры 460 × 235 × 493 мм. Толщина рамы корпуса составляет 1,5 мм — погнуться под весом компонентов она не должна. Для корпуса заявляется поддержка материнских плат форматов ATX и Micro-ATX, включая модели с разъёмами, расположенными на обратной стороне. Также поддерживаются видеокарты длиной до 430 мм, кулеры высотой до 175 мм, блоки питания длиной до 200 мм. Внутри есть места для четырёх 2,5-дюймовых накопителей или двух 3,5-дюймовых и двух 2,5-дюймовых. Панель фронтальных разъёмов представлена одним USB 3.2 Gen2x2 Type C, двумя USB 3.2 Gen1 и 3,5-мм аудиовыходом, а также кнопкой управления подсветкой вентиляторов и кнопкой запуска.

Новинка доступна в чёрном и белом исполнении. По данным ComputerBase, стоимость корпуса начинается с $139 за версию со стеклянной фронтальной панелью. Вариант с сеточной фронтальной панелью оценивается на $10 дороже. За вариант с ЖК-экраном придётся доплатить ещё $89 в каждом случае.

Источники:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Китайская FanlessTech выпустила корпус для Mini-ITX сборок с пассивным охлаждением — он весит 21 кг
darkFlash представила необычный корпус Floatron F1 с пьедесталом
Formula V Line Crystal Z8 Floe — современный корпус Mid Tower в «аквариумном» дизайне
Chieftec показала на IFA 2025 новые корпуса, блоки питания и СЖО
Репортаж со стенда Acer на выставке IFA 2025: геймерские компьютеры и мониторы, самый лёгкий 16" ноутбук и другие новинки
Представлен вместительный корпус Eurocase M9 Plus с улучшенной вентиляцией
Теги: cougar, компьютерный корпус
cougar, компьютерный корпус
← В прошлое

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Разработчики Pioner показали босса, вдохновлённого жутким роботом-зайцем из «Ну, погоди!»
Российские банки попробовали китайские ИИ-ускорители — дешевле Nvidia, но перегреваются и нестабильны
Продажи Clair Obscur: Expedition 33 достигли новой вершины, но разработчики никому об этом не сказали
Microsoft изменила работу геймпадов Xbox в Windows 11
Китайская FanlessTech выпустила корпус для Mini-ITX сборок с пассивным охлаждением — он весит 21 кг
Сюжетный боевик Squadron 42 во вселенной Star Citizen могут опять перенести — разработчик поставил под сомнение релиз в 2026 году 4 ч.
«Будто фанатский фильм посмотрел»: Netflix подтвердила дату выхода четвёртого сезона «Ведьмака», а новый тизер сериала утонул в дизлайках 6 ч.
Юрлицо российского игрового движка Nau Engine, в который VK хотела вложить 1 млрд руб., ликвидируется 6 ч.
Создатель инди-хита Balatro пожаловался на выгорание и перенёс выход патча 1.1 на неопределённый срок 6 ч.
«Я хотел бы сделать это ради детей», — Трамп собирается снова отсрочить запрет TikTok в США 6 ч.
«Т-банк» запустил бесконтактную оплату для iPhone через Bluetooth Low Energy 6 ч.
МТС отменила комиссию при пополнении аккаунта Steam, но лишь временно 6 ч.
Microsoft добавит в Windows 11 встроенный тест скорости интернета 7 ч.
Team Falcons стала чемпионом The International 2025, обыграв Xtreme Gaming — итоги главного турнира года по Dota 2 9 ч.
Google Gemini обошла ChatGPT в топе американского App Store и вышла на первое место по популярности 12 ч.
Cougar выпустила корпус CFV235 с «парящим» отсеком для материнской платы 18 мин.
Следующий флагманский чип Qualcomm получит название Snapdragon 8 Elite Gen 5 — компания пояснила свою логику 44 мин.
Adata представила два суперкулера XPG Maestro Plus c дисплеями и корпус XPG Valor Air Pro 2 ч.
Продажи Ethernet-коммутаторов и маршрутизаторов корпоративного класса растут на фоне бума ИИ 3 ч.
Производители флеш-памяти готовятся резко задрать цены — грядёт подорожание SSD 4 ч.
Gigabyte выпустила компактный ИИ ПК AI Top Atom на базе суперчипа NVIDIA GB10 4 ч.
Анонс Xiaomi 16 отменён — компания выпустит сразу Xiaomi 17, «чтобы перенять опыт крупнейшего конкурента» 4 ч.
Китайские власти обвинили Nvidia в нарушении закона при покупке Mellanox в 2020 году 4 ч.
Квартальные затраты на рынке физической инфраструктуры ЦОД приблизились к $9 млрд — продажи СЖО подскочили на 156 % 5 ч.
Квартальные продажи корпоративного WLAN-оборудования достигли $2,6 млрд 6 ч.