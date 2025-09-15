Cougar выпустила корпус CFV235 с «парящим» отсеком для материнской платы

Компания Cougar представила компьютерный корпус CFV235 и его вариацию CFV235 Mesh в формате Mid-Tower с уникальной системой «Central Floating Ventilation», которая физически отделяет основную секцию корпуса с материнской платой, процессором и видеокартой от нижней части, где расположены блок питания и накопители SATA.

По данным ComputerBase, зазор между двумя секциями корпуса создаёт циркуляцию воздуха на 270 градусов, обеспечивая его доступ к основному отсеку с четырёх сторон. Благодаря такой конструкции можно обеспечить оптимальное охлаждение как процессора, так и видеокарты.

Cougar также позаботилась о том, чтобы пыль не оседала в щели между двумя отсеками корпуса. Компания добавила магнитные пылевые фильтры как в верхней, так и нижней части основания.

Все версии корпуса поставляются с одним предустановленным ARGB-вентилятором размером 120 мм с поддержкой ШИМ-управления. Версия со стеклянной передней панелью также предлагает один вентилятор Unity 240 ARGB PWM, установленный со стороны отсека материнской платы. Модель Mesh оснащена двумя 160-мм PWM-вентиляторами с ARGB-подсветкой спереди. Помимо этого в комплект входит LED-лента подсветки. В продаже также будет доступна версия корпуса Vision со встроенным в основание 9,16-дюймовым ЖК-экраном с разрешением 1920 × 462 пикселей.

Все варианты корпуса также позволяют установить три 120-мм вентилятора в нижней части основного отсека с материнской платой и два 140-мм или три 120-мм сверху. Вместо обычных вентиляторов можно установить радиаторы СЖО размером до 360 мм сверху и 120 мм на задней стенке.

Все версии корпуса имеют размеры 460 × 235 × 493 мм. Толщина рамы корпуса составляет 1,5 мм — погнуться под весом компонентов она не должна. Для корпуса заявляется поддержка материнских плат форматов ATX и Micro-ATX, включая модели с разъёмами, расположенными на обратной стороне. Также поддерживаются видеокарты длиной до 430 мм, кулеры высотой до 175 мм, блоки питания длиной до 200 мм. Внутри есть места для четырёх 2,5-дюймовых накопителей или двух 3,5-дюймовых и двух 2,5-дюймовых. Панель фронтальных разъёмов представлена одним USB 3.2 Gen2x2 Type C, двумя USB 3.2 Gen1 и 3,5-мм аудиовыходом, а также кнопкой управления подсветкой вентиляторов и кнопкой запуска.

Новинка доступна в чёрном и белом исполнении. По данным ComputerBase, стоимость корпуса начинается с $139 за версию со стеклянной фронтальной панелью. Вариант с сеточной фронтальной панелью оценивается на $10 дороже. За вариант с ЖК-экраном придётся доплатить ещё $89 в каждом случае.