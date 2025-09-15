Сегодня 16 сентября 2025
Российский ужастик про незваных гостей No, I’m not a Human стартовал в Steam с 96 % положительных отзывов

Разработчики из российской студии Trioskaz при поддержке издательства Critical Reflex сообщили о выходе своего потустороннего хоррора No, I’m not a Human. Релиз сопровождался жутковатым трейлером.

Источник изображений: Critical Reflex

No, I’m not a Human поступила в продажу эксклюзивно для Steam. В российском сегменте сервиса Valve игра стоит 441 рубль с учётом 10-процентной скидки (действует до 29 сентября).

Судя по отзывам, первые покупатели No, I’m not a Human довольны. За несколько часов с момента релиза проект получил в Steam более 130 «очень положительных» отзывов — 96 % из них позитивные.

Пользователи хвалят гнетущую атмосферу и нелинейный сюжет, а сетуют на немногочисленные, но неприятные баги. «Интересный, жуткий и атмосферный отечественный хоррор!» — рекомендует Evil Raccoon.

События No, I’m not a Human разворачиваются в мире на грани апокалипсиса: люди перешли на ночной образ жизни, а из-под земли вылезли Гости — смертельно опасные существа, которые практически неотличимы от человека.

Каждую ночь к герою в поисках убежища будут стучаться постояльцы, но не все из них люди. Игрокам предстоит проверять их на наличие признаков Гостей и избавляться от подозрительных. В противном случае игра рискует закончиться раньше времени.

No, I’m not a Human предлагает несколько десятков постояльцев с трагичной судьбой и «не менее горькой внешностью», множество концовок, предметов для борьбы с нашествием Гостей и секретов, а также поддержку русского языка.

Теги: no, i'm not a human, trioskaz, critical reflex, хоррор
