Сегодня 16 сентября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Новости сети Google представила локальный поисковик д...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Google представила локальный поисковик для ПК на Windows

Google представила новое приложение «Google для Windows» (Google app for Windows), которое объединяет поиск по локальным файлам, Google Drive, установленным приложениям и веб-ресурсам. Программа позволяет быстро находить нужную информацию, отображать результаты в виде структурированных данных, включая информационный блок, аналогичный результатам поиска Google Search. Поисковую форму можно открыть сочетанием клавиш Alt + Space.

Источник изображений: Google

Источник изображений: Google

Приложение, разработанное подразделением Google Search, предоставляет функциональность, схожую с мобильным приложением Google для Android. Как поясняет ресурс 9to5Google, пользователи могут выполнять поиск по файлам, веб-страницам и отображаемым данным на экране, а также использовать Google Lens для выделения, распознования и перевода текста на изображениях, а также для поиска по изображениям. Программа поддерживает быстрый доступ к сводкам на базе искусственного интеллекта (AI Overviews) и режиму AI Mode, позволяющему задавать сложные вопросы прямо в поисковой строке и получать развёрнутые ответы.

«Google для Windows» доступно для Windows 10 и более новых версий ОС, но не поддерживает аккаунты Google Workspace. Компания подчёркивает экспериментальный характер программы, отмечая наличие некоторых ограничений. Загрузить приложение можно через платформу Google Labs, но пока оно работает только на английском языке и только для пользователей в США, а также требует наличие аккаунта Google.

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Разработчики ИИ всё чаще попадают под сокращение из-за ИИ — такое происходит в Meta✴, xAI и Google
Google вложит £5 млрд в британский ИИ в преддверии визита Трампа
Google меняет подход к обновлениям безопасности Android, но пользователи это вряд ли заметят
YouTube за последние четыре года выплатила авторам контента более $100 млрд
TikTok в США продолжит использовать китайские алгоритмы, а за инфраструктуру будет отвечать Oracle
Alphabet стала четвёртой компанией в истории с капитализацией более $3 трлн
← В прошлое В будущее →

Входит в перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»;

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Разработчики Pioner показали босса, вдохновлённого жутким роботом-зайцем из «Ну, погоди!»
Apple выпустила обновление iOS 18.7 для тех, кто не хочет ставить iOS 26
Battlestate Games открыла страницу Escape from Tarkov в Steam — игру придётся покупать снова
YouTube перестал считать пользователей с блокировщиками рекламы за людей — у блогеров резко упали просмотры
Шринкфляция добралась до Sony: В PS5 Digital Edition уменьшился объём SSD
Бывшие разработчики «Мора» анонсировали The Lift — сюжетный симулятор ремонтника с атмосферой советской фантастики 5 мин.
Дополнение The Red Strain к ролевому экшену Atomfall отправит игроков на заброшенный полигон для ядерных испытаний 22 мин.
Google представила локальный поисковик для ПК на Windows 50 мин.
OpenAI готовит детскую версию ChatGPT и будет автоматически сортировать пользователей по возрасту 2 ч.
YouTube за последние четыре года выплатила авторам контента более $100 млрд 2 ч.
«Скачок в области открытого кодирования видео» — видеокодек AV2 выйдет к концу года 2 ч.
Разработчики ИИ всё чаще попадают под сокращение из-за ИИ — такое происходит в Meta, xAI и Google 2 ч.
Комедийная игра про супергероев Dispatch от экс-разработчиков The Wolf Among Us выйдет 22 октября, но не целиком 3 ч.
В приложении Microsoft Xbox для ПК открылся доступ к играм из Steam и других магазинов 5 ч.
THQ Nordic объявила дату выхода гоночной аркады с открытым миром Wreckreation — это смесь Burnout Paradise и Trackmania 5 ч.
Дефицит HDD придёт откуда не ждали — крупнейший в мире телескоп будет генерировать 600 Пбайт данных в год 20 мин.
Cooler Master выпустила кулер Hyper 212 3DHP с Ш-образными тепловыми трубками 43 мин.
Космический грузовик Cygnus XL увеличенного объёма доставит на МКС около 5 т груза 57 мин.
AMD выпустила Ryzen 5 9500F и Ryzen 7 9700F — первые Granite Ridge без графического ядра 2 ч.
AMD представила ещё один AM4-шестиядерник — Ryzen 5 5600F 2 ч.
Один из девяти компьютеров Apple-1 в оригинальном деревянном корпусе выставили на аукцион 4 ч.
NVIDIA отказалась от активного развития собственного ИИ-облака DGX Cloud 4 ч.
Nothing пообещала выпустить первые «настоящие ИИ-устройства» в следующем году 5 ч.
Google сообщила об инвестициях £5 млрд в развитие ИИ в Великобритании 6 ч.
Eaton представила решение для обнаружения скачков энергопотребления в ИИ-системах 7 ч.