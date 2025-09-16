Google представила локальный поисковик для ПК на Windows

Google представила новое приложение «Google для Windows» (Google app for Windows), которое объединяет поиск по локальным файлам, Google Drive, установленным приложениям и веб-ресурсам. Программа позволяет быстро находить нужную информацию, отображать результаты в виде структурированных данных, включая информационный блок, аналогичный результатам поиска Google Search. Поисковую форму можно открыть сочетанием клавиш Alt + Space.

Приложение, разработанное подразделением Google Search, предоставляет функциональность, схожую с мобильным приложением Google для Android. Как поясняет ресурс 9to5Google, пользователи могут выполнять поиск по файлам, веб-страницам и отображаемым данным на экране, а также использовать Google Lens для выделения, распознования и перевода текста на изображениях, а также для поиска по изображениям. Программа поддерживает быстрый доступ к сводкам на базе искусственного интеллекта (AI Overviews) и режиму AI Mode, позволяющему задавать сложные вопросы прямо в поисковой строке и получать развёрнутые ответы.

«Google для Windows» доступно для Windows 10 и более новых версий ОС, но не поддерживает аккаунты Google Workspace. Компания подчёркивает экспериментальный характер программы, отмечая наличие некоторых ограничений. Загрузить приложение можно через платформу Google Labs, но пока оно работает только на английском языке и только для пользователей в США, а также требует наличие аккаунта Google.