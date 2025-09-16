Сегодня 16 сентября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости системы охлаждения Cooler Master выпустила кулер Hyper 212 ...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Cooler Master выпустила кулер Hyper 212 3DHP с Ш-образными тепловыми трубками

Компания Cooler Master выпустила инновационный процессорный кулер Hyper 212 3DHP. Новинка была впервые представлена на выставке Computex летом этого года.

Источник изображений: Cooler Master

Источник изображений: Cooler Master

Технология 3DHP (3D Heatpipe) предлагает использовать вместо обычных U-образных медных тепловых трубок, входящих в состав большинства современных кулеров, теплотрубки в форме трезубца. Это увеличивает контактную площадь теплотрубки с рёбрами радиатора, что приводит к улучшению теплоотдачи, более равномерному нагреву рёбер радиатора и повышению производительности системы охлаждения в целом.

Cooler Master выпустила два варианта кулера Hyper 212 3DHP. Основной оснащён вентилятором с ARGB-подсветкой. Модель Hyper 212 3DHP Black поставляется с чёрным вентилятором без подсветки. Оба варианта предлагают одинаковые характеристики. Размеры кулеров составляют 133 × 86 × 158 мм. Вес новинок не указывается. Каждая версия оснащена двумя 3D-тепловыми трубками, которые разветвляются в общей сложности на шесть ответвлений.

Входящий в состав системы охлаждения вентилятор работает со скоростью до 2050 об/мин, создаёт воздушный поток до 63,1 CFM, статическое давление 2,69 мм водяного столба и обладает максимальным уровнем шума 27 дБА.

В отличие от прочих моделей кулеров этой ценовой категории, на которые компания даёт двухлетнюю гарантию, для Hyper 212 3DHP заявлена пятилетняя гарантия производителя. Версию Hyper 212 3DHP Black компания оценила в $29,99. За ту же цену сейчас предлагается обычная модель Hyper 212 Black.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Adata представила два суперкулера XPG Maestro Plus c дисплеями и корпус XPG Valor Air Pro
Обзор и тестирование процессорного кулера SAMA A60E: проба пера
Thermalright выпустила кулер Phantom Spirit 120 Digital с цифровым дисплеем и поддержкой процессоров с TDP до 275 Вт
Thermalright представила тонкие 120-мм компьютерные вентиляторы с 15 лопастями
Выпуск первой СЖО от Noctua перенесён на II квартал 2026 года
AMD прекратила выпуск коробочных кулеров Wraith Prism и Wraith Spire для Ryzen 5000, 7000 и 8000G
Теги: кулер, системы охлаждения, cooler master
кулер, системы охлаждения, cooler master
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Разработчики Pioner показали босса, вдохновлённого жутким роботом-зайцем из «Ну, погоди!»
Apple выпустила обновление iOS 18.7 для тех, кто не хочет ставить iOS 26
Battlestate Games открыла страницу Escape from Tarkov в Steam — игру придётся покупать снова
YouTube перестал считать пользователей с блокировщиками рекламы за людей — у блогеров резко упали просмотры
Шринкфляция добралась до Sony: В PS5 Digital Edition уменьшился объём SSD
Бывшие разработчики «Мора» анонсировали The Lift — сюжетный симулятор ремонтника с атмосферой советской фантастики 5 мин.
Дополнение The Red Strain к ролевому экшену Atomfall отправит игроков на заброшенный полигон для ядерных испытаний 22 мин.
Google представила локальный поисковик для ПК на Windows 50 мин.
OpenAI готовит детскую версию ChatGPT и будет автоматически сортировать пользователей по возрасту 2 ч.
YouTube за последние четыре года выплатила авторам контента более $100 млрд 2 ч.
«Скачок в области открытого кодирования видео» — видеокодек AV2 выйдет к концу года 2 ч.
Разработчики ИИ всё чаще попадают под сокращение из-за ИИ — такое происходит в Meta, xAI и Google 2 ч.
Комедийная игра про супергероев Dispatch от экс-разработчиков The Wolf Among Us выйдет 22 октября, но не целиком 3 ч.
В приложении Microsoft Xbox для ПК открылся доступ к играм из Steam и других магазинов 5 ч.
THQ Nordic объявила дату выхода гоночной аркады с открытым миром Wreckreation — это смесь Burnout Paradise и Trackmania 5 ч.
Дефицит HDD придёт откуда не ждали — крупнейший в мире телескоп будет генерировать 600 Пбайт данных в год 20 мин.
Cooler Master выпустила кулер Hyper 212 3DHP с Ш-образными тепловыми трубками 43 мин.
Космический грузовик Cygnus XL увеличенного объёма доставит на МКС около 5 т груза 57 мин.
AMD выпустила Ryzen 5 9500F и Ryzen 7 9700F — первые Granite Ridge без графического ядра 2 ч.
AMD представила ещё один AM4-шестиядерник — Ryzen 5 5600F 2 ч.
Один из девяти компьютеров Apple-1 в оригинальном деревянном корпусе выставили на аукцион 4 ч.
NVIDIA отказалась от активного развития собственного ИИ-облака DGX Cloud 4 ч.
Nothing пообещала выпустить первые «настоящие ИИ-устройства» в следующем году 5 ч.
Google сообщила об инвестициях £5 млрд в развитие ИИ в Великобритании 6 ч.
Eaton представила решение для обнаружения скачков энергопотребления в ИИ-системах 7 ч.