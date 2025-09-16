Cooler Master выпустила кулер Hyper 212 3DHP с Ш-образными тепловыми трубками

Компания Cooler Master выпустила инновационный процессорный кулер Hyper 212 3DHP. Новинка была впервые представлена на выставке Computex летом этого года.

Технология 3DHP (3D Heatpipe) предлагает использовать вместо обычных U-образных медных тепловых трубок, входящих в состав большинства современных кулеров, теплотрубки в форме трезубца. Это увеличивает контактную площадь теплотрубки с рёбрами радиатора, что приводит к улучшению теплоотдачи, более равномерному нагреву рёбер радиатора и повышению производительности системы охлаждения в целом.

Cooler Master выпустила два варианта кулера Hyper 212 3DHP. Основной оснащён вентилятором с ARGB-подсветкой. Модель Hyper 212 3DHP Black поставляется с чёрным вентилятором без подсветки. Оба варианта предлагают одинаковые характеристики. Размеры кулеров составляют 133 × 86 × 158 мм. Вес новинок не указывается. Каждая версия оснащена двумя 3D-тепловыми трубками, которые разветвляются в общей сложности на шесть ответвлений.

Входящий в состав системы охлаждения вентилятор работает со скоростью до 2050 об/мин, создаёт воздушный поток до 63,1 CFM, статическое давление 2,69 мм водяного столба и обладает максимальным уровнем шума 27 дБА.

В отличие от прочих моделей кулеров этой ценовой категории, на которые компания даёт двухлетнюю гарантию, для Hyper 212 3DHP заявлена пятилетняя гарантия производителя. Версию Hyper 212 3DHP Black компания оценила в $29,99. За ту же цену сейчас предлагается обычная модель Hyper 212 Black.