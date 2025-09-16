Corsair выпустила компьютерный БП мощностью 3 кВт — к нему можно подключить четыре GeForce RTX 5090

Компания Corsair выпустила свой первый блок питания мощностью более 1600 Вт. Новейшая модель WS3000 мощностью 3000 Вт и сертифицированная по стандарту 80 Plus Platinum разработана для рабочих станций с несколькими высокопроизводительными видеокартами.

Размеры WS3000 составляют 175 x 150 x 86 мм, что делает его одним из самых компактных БП такой мощности. Блок питания соответствует стандарту ATX 3.1 и спецификациям PCIe 5.1. Как и многие современные высокопроизводительные блоки, WS3000 имеет модульную конструкцию, что упрощает прокладку кабелей.

БП Corsair WS3000 использует одноканальную конструкцию. Такая конфигурация означает, что он обеспечивает ток до 250 А по линии +12 В. Важно отметить, что WS3000 рассчитан на работу в сети 220–240 В. В связи с этим WS3000 использует усиленный кабель питания C19. В стандартных БП обычно используется кабель питания C13. Кабель питания C19 также используются в таких моделях БП Corsair как HX1500i и AX1600i.

Активное охлаждение компонентов внутри Corsair WS3000 обеспечивает 140-мм вентилятор с двойным шарикоподшипником. Режим Zero RPM у него не предусмотрен. Это связано с тем, что Corsair считает снижение шума менее приоритетным для WS3000. Для блока питания такой мощности важнее эффективность охлаждения. Кроме того, он не поддерживает фирменное программное обеспечение iCUE для управления.

БП Corsair WS3000 оснащён сразу четырьмя разъёмами питания 12V-2x6, что теоретически позволяет подключить к нему до четырёх флагманских видеокарт GeForce RTX 5090. Также он предлагает четыре двойных 8-контактных коннектора PCIe (совокупно получает восемь 8-контактных разъёмов PCIe). Кроме того, он включает два 8-контактных разъёма питания EPS, предназначенных для материнских плат класса high-end или рабочих станций с энергоёмкими процессорами.

Corsair предоставляет на WS3000 (CP-9020312-NA) ограниченную десятилетнюю гарантию. Рекомендуемая розничная цена блока питания составляет $599,99. Однако у некоторых ретейлеров он встречается по цене $549,99, пишет Tom's Hardware.