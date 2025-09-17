Камчатку полностью отключат от интернета на несколько дней

С 25 по 29 сентября при проведении работ по укреплению береговой инфраструктуры подводной волоконно-оптической линии связи Сахалин — Камчатка в Камчатском крае запланировано отключение интернета. Фактическое отключение доступа в Сеть займёт 48 часов. Социально значимые объекты региона на это время переведут на спутниковую связь, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу краевого правительства.

«Камчатка готовится к временному отключению интернета на четыре дня с 25 по 29 сентября. Основная цель плановых работ — защита полуострова от повреждения магистрального оптического кабеля, который соединяет Камчатку с глобальной сетью. <..> На период отключения для минимизации неудобств и обеспечения жизнедеятельности полуострова все социально значимые объекты, включая некоторые финансовые учреждения, продуктовые магазины, спецслужбы и другие критически важные учреждения, на время проведения работ будут переведены на спутниковую связь», — цитирует ТАСС заявление властей региона.

Работы будет проводить «Ростелеком». Указанные даты являются ориентировочными: фактические сроки начала и окончания работ будут зависеть от гидро- и метеоусловий; само отключение продлится 48 часов. Под землёй и в море обустроили специальную защитную трубу, в которую во время работ заведут кабель — его морскую часть разрежут и соединят с наземной частью линии, проложенной под мысом Левашова. «Это очень сложные работы, которые требуют привлечения высококвалифицированных специалистов и специализированной техники с материка. Важно провести их именно сейчас, чтобы обезопасить полуостров от ситуаций, связанных с воздействием природы и человека на наш оптический кабель, который соединяет нас с глобальным интернетом. Эти мероприятия позволят застраховать нашу береговую инфраструктуру на многие годы вперёд», — сообщил глава краевого Минцифры Николай Киселёв.

20 и 21 сентября власти региона протестируют работу спутникового канала, после чего на сайте и в соцсетях регионального правительства опубликуют список служб и банкоматов, которые продолжат работу на период отключения интернета.