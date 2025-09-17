Keychron представила первую в мире керамическую клавиатуру Q16 HE 8K весом в килограмм

Компания Keychron представила первую в мире полностью керамическую механическую клавиатуру — Q16 HE 8K. На различных торговых онлайн-площадках уже давно встречаются заменяемые колпачки из керамики. Однако у Q16 HE 8K из этого материала выполнены не только кейкапы, но и корпус. Из-за этого клавиатура получилась весьма тяжёлой. Несмотря на компактные размеры и раскладку 65 % её масса составляет 1060 ± 50 граммов.

Размеры Q16 HE 8K составляют 315,32 × 110,8 × 29,91–39,09 мм. Она оснащена магнитными переключателями на эффекте Холла с регулируемым срабатыванием и поддержкой горячей замены.

Для комплектных переключателей заявлен ресурс в 100 млн нажатий. Клавиши имеют настраиваемую индивидуальную RGB-подсветку с поддержкой 22 световых эффектов.

Несмотря на регулируемое срабатывание, поддержку функции «быстрого срабатывания» и частоты опроса 8000 Гц, клавиатура Q16 HE 8K не позиционируется в качестве игровой.

Кроме того, клавиатура не беспроводная — подключение осуществляется по кабелю USB-С. Возможно, в Keychron посчитали, что магнитные переключатели будут слишком требовательны к заряду батареи или керамический корпус будет создавать помехи для беспроводных сигналов.

Клавиатура Keychron Q16 HE 8K будет доступна в чёрном и белом исполнении. Её оценили в $239,99. Компания не уточняет, когда новинка поступит в продажу.