Сегодня 17 сентября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости окружающая среда Австралийцы отожгли лучший в мире суперк...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Австралийцы отожгли лучший в мире суперконденсатор из графена

Исследователи из Университета Монаша (Monash University) в Австралии совершили прорыв в разработке графенового суперконденсатора, создав новый углеродный материал. Представленный на основе открытия прототип обладал настолько хорошими характеристиками и стабильностью, что побудил учёных создать предприятие для коммерциализации разработки, на которую есть устойчивый спрос среди производителей электротранспорта и оборудования для энергетики.

Источник изображения: Monash University

Источник изображения: Monash University

Новый материал назвали многоуровневым восстановленным графеновым оксидом (M-rGO). Он синтезируется из обычного графита, позволяя суперконденсаторам на его основе накапливать энергию на уровне свинцово-кислотных аккумуляторов, обеспечивая при этом значительно более быструю отдачу мощности. Для получения M-rGO был применён быстрый термический отжиг, что стало изюминкой разработки. Тем самым учёные создали структуру с высокой плотностью энергии (до 99,5 Вт·ч/л) и мощности (до 69,2 кВт/л), что делает технологию перспективной для масштабируемого производства с использованием австралийского сырья.

Суперконденсаторы, в отличие от традиционных батарей, накапливают заряд электростатически, а не химически, что обеспечивает быструю зарядку и высокую стабильность при циклах заряд-разряд. Ранее основной проблемой была ограниченная доступность площади поверхности углеродных материалов для хранения энергии. Команда университета решила эту задачу, оптимизировав процесс термообработки. В результате получилась сильно изогнутая графеновая структура с эффективными путями для перемещения ионов, что значительно повысило отдачу материала.

Технология демонстрирует выдающиеся характеристики: суперконденсаторы в формате «мешочек» показали высокую объёмную плотность энергии и мощности, а также долговременную стабильность. По словам исследователей, эти показатели являются одними из лучших среди углеродных суперконденсаторов, а процесс производства легко масштабируется в современных реалиях. Это открытие прокладывает путь для применения суперконденсаторов в электромобилях, для стабилизации энергосетей и в бытовой электронике, где нужны кратковременная мощная отдача энергии, например, для разгона или торможения электротранспорта.

Коммерциализацией технологии занимается компания Ionic Industries, созданная на базе Университета Монаша. Руководство компании отмечает, что уже производятся коммерческие партии графеновых материалов, а сотрудничество с партнёрами направлено на внедрение технологии в приложения, где требуется сочетание высокой энергии и быстрой отдачи мощности.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
QuantumScape показала первый в мире транспорт на твердотельных аккумуляторах — модифицированный мотоцикл Ducati V21L
Тяговые батареи CATL Shenxing Pro обеспечат ресурс до 1 млн км пробега
Разработчик натрий-ионных аккумуляторов для ЦОД Natron Energy прекратил деятельность и закроет производство в США
Свежие снимки чёрной дыры в центре галактики M87 поставили учёных в тупик — там развернулась поляризация
Дефицит HDD грядёт откуда не ждали — крупнейший в мире телескоп будет генерировать 600 Пбайт данных в год
Решительные действия и наука спасли озоновый слой, но ускорили глобальное потепление
Теги: суперконденсатор, электромобиль
суперконденсатор, электромобиль
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Владельцы iPhone 13 и более новых получили доступ к спутниковому интернету Starlink
YouTube перестал считать пользователей с блокировщиками рекламы за людей — у блогеров резко упали просмотры
Второй патч для Hollow Knight: Silksong не заставит себя долго ждать — в Steam уже доступна бета-версия
Свежие снимки чёрной дыры в центре галактики M87 поставили учёных в тупик — там развернулась поляризация
Huawei удалось снять офис в калифорнийском кампусе Nvidia, и теперь власти разбираются, как так получилось
Microsoft хочет запретить перепродажу корпоративных лицензий Office и Windows — дело дошло до суда 52 мин.
Китайский ИИ-оптимизм на взлёте: национальные технокомпании кратно наращивают траты на инфраструктуру 2 ч.
Sony планирует активнее использовать ИИ при создании видеоигр 3 ч.
Ведомства поспорили, каких гаджетов касается требование об установке RuStore и Max — всех или не всех 3 ч.
Сэм Фишер снова в деле: Netflix показала динамичный трейлер анимационного сериала Splinter Cell: Deathwatch 4 ч.
YouTube Live получил крупнейшее обновление: двухформатные эфиры, мини-игры и многое другое 4 ч.
YouTube представил новые ИИ-инструменты для всесторонней оптимизации контента 5 ч.
TikTok в США будет на 80 % американским, но алгоритм останется китайским, и это кое-кому не нравится 5 ч.
YouTube захотел стать торговой платформой — ИИ наполнит видеоролики ссылками на товары 5 ч.
Душевное приключение Sopa: Tale of the Stolen Potato отправит в волшебную страну за картошкой для супа бабушки — новый трейлер и дата выхода 5 ч.
IT лидирует по темпам роста среди всех крупных отраслей России — в ней занят 1 млн человек 9 мин.
Австралийцы отожгли лучший в мире суперконденсатор из графена 12 мин.
Звериный оскал дефицита: темпы удорожания DDR4-памяти превысили 5 % в неделю 14 мин.
Keychron представила первую в мире керамическую клавиатуру Q16 HE 8K весом в килограмм 2 ч.
SanDisk нагнетает: дефицит флеш-памяти продлится как минимум до 2026 года, и SSD будут дорожать 3 ч.
Looking Glass анонсировала голографические «гололюминесцентные» дисплеи с ценой от $1500 3 ч.
NVIDIA и партнёры развернут в Великобритании ИИ-фабрики со 120 тыс. ускорителей Blackwell 4 ч.
Собственный ЦОД Stargate и крупнейший в стране ИИ-суперкомпьютер: американские IT-гиганты вложат более $40 млрд в развитие ИИ в Великобритании 4 ч.
Новость из будущего: квантовая компания совершила рекордную закупку добытого на Луне гелия-3 4 ч.
Принудительное импортозамещение: Пекин запретил ByteDance и Alibaba покупать ускорители у Nvidia 4 ч.