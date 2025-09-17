Сегодня 17 сентября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости мониторы, проекторы, ТВ-тюнеры, телевизо... TCL представила премиальные телевизоры X...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

TCL представила премиальные телевизоры X11L с панелями SQD-Mini LED

Компания TCL представила серию телевизоров премиум-класса X11L на осенней выставке Mini LED TV 2025 в Китае. В устройствах используется новая технология подсветки SQD-Mini LED, разработанная TCL.

Источник изображений: TCL

Источник изображений: TCL

Серия телевизоров премиум-класса X11L представлена тремя моделями: 75-дюймовой стоимостью 19 999 юаней (около $2800), 85-дюймовой с ценой 34 999 юаней (около $4900) с 14 400 зонами затемнения подсветки и 98-дюймовой, оценённой в 59 999 юаней (около $8400) и оснащённой 20 736 зонами локального затемнения. TCL утверждает, что это самое большое количество зон локального затемнения, когда-либо использованных в Mini-LED-телевизоре.

Флагманская 98-дюймовая модель оснащена 4K-дисплеем с пиковой яркостью до 10 000 кд/м2 и HDR-производительностью уровня XDR. Размер экрана телевизора составляет 2168 × 1267 мм. Дисплей обеспечивает 100-процентный цветовой охват BT.2020. TCL заявляет, что точность цветопередачи достигает профессионального уровня со значением Delta E < 0,99. Телевизор поддерживает несколько форматов HDR, включая Dolby Vision, HDR10, HDR10+, HLG и IMAX Enhanced.

В дисплее используется новая технология светодиодов SQD-Mini LED от TCL, которая разделяет цвета субпикселей более эффективно, чем RGB-Mini LED, что позволяет избежать цветных ореолов и добиться более тонкого профиля. Панель также использует новую ЖК-структуру «Butterfly Wing Huayao» с антибликовым покрытием и обеспечивает базовую контрастность, превосходящую типичные IPS-панели. Углы обзора у дисплея достигают более 178 градусов.

Телевизор оснащён процессором MediaTek 9655+, 4 Гбайт оперативной памяти и 128 Гбайт постоянной памяти. Также новинка получила фирменный процессор обработки изображений TSR AI для улучшения качества изображения в реальном времени. Он отвечает за шумоподавление, интерполяцию кадров и восстановление деталей на уровне пикселей.

Новинка поддерживат технологию сглаживания движения MEMC и оснащена четырьмя портами HDMI 2.1 с поддержкой 4K-видео с частотой обновления 144 Гц. В оснащение также входят один порт USB 3.0, два USB 2.0, LAN, AV-вход, вход для антенны RF и оптический аудиовыход (SPDIF). Также заявляется поддержка Wi-Fi 6.

За звук отвечает акустическая система Bang & Olufsen. Она включает в себя два низкочастотных динамика, центральный канал и фронтальные стереодинамики. По заявлению TCL, это обеспечивает широкую звуковую сцену и чистый звук на высокой громкости без искажений. Серия телевизоров X11L работает на базе операционной системы TCL Lingkong System 3.0 с поддержкой голосовых команд ИИ и воспроизведения с NAS.

Компания сотрудничала с промышленным дизайнером Крисом Лефтери (Chris Lefteri) для создания минималистичного, лаконичного корпуса устройства со скрытой прокладкой кабелей и симметричной задней панелью. Ультратонкая рамка подходит как для настенного монтажа, так и для настольного размещения. В комплект поставки входят тонкая настольная подставка, комплект для настенного крепления и специальная рамка для скрытой прокладки кабелей.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
TCL представила первые в мире телевизоры с Google TV и ИИ-помощником Gemini
Представлен гигантский смартфон TCL 60 Ultra NxtPaper с 7,2" экраном и удручающе маленькой батареей
Китайские телевизоры захватывают мир — Samsung и LG теряют рынок, пока доли TCL и Hisense растут
Looking Glass анонсировала голографические «гололюминесцентные» дисплеи с ценой от $1500
Тест показал, что OLED-монитор «раздражает» выгоранием уже через 18 месяцев использования, но не всё так однозначно
Репортаж со стендов Hisense и Gorenje на выставке IFA 2025: новейшие телевизоры и умная бытовая техника
Теги: tcl, смарт-тв, sqd-mini led
tcl, смарт-тв, sqd-mini led
← В прошлое

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
YouTube перестал считать пользователей с блокировщиками рекламы за людей — у блогеров резко упали просмотры
Владельцы iPhone 13 и более новых получили доступ к спутниковому интернету Starlink
Второй патч для Hollow Knight: Silksong не заставит себя долго ждать — в Steam уже доступна бета-версия
Свежие снимки чёрной дыры в центре галактики M87 поставили учёных в тупик — там развернулась поляризация
Huawei удалось снять офис в калифорнийском кампусе Nvidia, и теперь власти разбираются, как так получилось
На официальном сайте Like a Dragon засветилась Yakuza Kiwami 3 — Ryu Ga Gotoku Studio готовит анонс ремейка Yakuza 3 4 мин.
Rutube объяснил: пиратский контент на хостинг закачивают пользователи, но Netflix пока не жалуется 35 мин.
Microsoft обратилась к ИИ от Anthropic для Visual Studio Code — OpenAI больше не в почёте 2 ч.
«Базис» выходит на рынок Бразилии 2 ч.
Microsoft хочет запретить перепродажу корпоративных лицензий Office и Windows — дело дошло до суда 3 ч.
Китайский ИИ-оптимизм на взлёте: национальные технокомпании кратно наращивают траты на инфраструктуру 3 ч.
Sony планирует активнее использовать ИИ при создании видеоигр 5 ч.
Ведомства поспорили, каких гаджетов касается требование об установке RuStore и Max — всех или не всех 5 ч.
Сэм Фишер снова в деле: Netflix показала динамичный трейлер анимационного сериала Splinter Cell: Deathwatch 5 ч.
YouTube Live получил крупнейшее обновление: двухформатные эфиры, мини-игры и многое другое 6 ч.
Мини-ПК MeLE Cyber X1 на базе Intel Twin Lake получил пластиковый корпус-радиатор 10 мин.
xAI готовится установить рекорд по созданию гигаваттного ИИ ЦОД Colossus 2 40 мин.
TCL представила премиальные телевизоры X11L с панелями SQD-Mini LED 40 мин.
Линейка графических планшетов Wacom One пополнилась 14-дюймовой моделью 2 ч.
TCL представила новую технологию подсветки SQD-Mini LED с «супер-квантовыми точками» 2 ч.
IT лидирует по темпам роста среди всех крупных отраслей России — в ней занят 1 млн человек 2 ч.
Австралийцы отожгли лучший в мире суперконденсатор из графена 2 ч.
Звериный оскал дефицита: темпы удорожания DDR4-памяти превысили 5 % в неделю 2 ч.
Keychron представила первую в мире керамическую клавиатуру Q16 HE 8K весом в килограмм 3 ч.
SanDisk нагнетает: дефицит флеш-памяти продлится как минимум до 2026 года, и SSD будут дорожать 5 ч.