TCL представила премиальные телевизоры X11L с панелями SQD-Mini LED

Компания TCL представила серию телевизоров премиум-класса X11L на осенней выставке Mini LED TV 2025 в Китае. В устройствах используется новая технология подсветки SQD-Mini LED, разработанная TCL.

Серия телевизоров премиум-класса X11L представлена тремя моделями: 75-дюймовой стоимостью 19 999 юаней (около $2800), 85-дюймовой с ценой 34 999 юаней (около $4900) с 14 400 зонами затемнения подсветки и 98-дюймовой, оценённой в 59 999 юаней (около $8400) и оснащённой 20 736 зонами локального затемнения. TCL утверждает, что это самое большое количество зон локального затемнения, когда-либо использованных в Mini-LED-телевизоре.

Флагманская 98-дюймовая модель оснащена 4K-дисплеем с пиковой яркостью до 10 000 кд/м2 и HDR-производительностью уровня XDR. Размер экрана телевизора составляет 2168 × 1267 мм. Дисплей обеспечивает 100-процентный цветовой охват BT.2020. TCL заявляет, что точность цветопередачи достигает профессионального уровня со значением Delta E < 0,99. Телевизор поддерживает несколько форматов HDR, включая Dolby Vision, HDR10, HDR10+, HLG и IMAX Enhanced.

В дисплее используется новая технология светодиодов SQD-Mini LED от TCL, которая разделяет цвета субпикселей более эффективно, чем RGB-Mini LED, что позволяет избежать цветных ореолов и добиться более тонкого профиля. Панель также использует новую ЖК-структуру «Butterfly Wing Huayao» с антибликовым покрытием и обеспечивает базовую контрастность, превосходящую типичные IPS-панели. Углы обзора у дисплея достигают более 178 градусов.

Телевизор оснащён процессором MediaTek 9655+, 4 Гбайт оперативной памяти и 128 Гбайт постоянной памяти. Также новинка получила фирменный процессор обработки изображений TSR AI для улучшения качества изображения в реальном времени. Он отвечает за шумоподавление, интерполяцию кадров и восстановление деталей на уровне пикселей.

Новинка поддерживат технологию сглаживания движения MEMC и оснащена четырьмя портами HDMI 2.1 с поддержкой 4K-видео с частотой обновления 144 Гц. В оснащение также входят один порт USB 3.0, два USB 2.0, LAN, AV-вход, вход для антенны RF и оптический аудиовыход (SPDIF). Также заявляется поддержка Wi-Fi 6.

За звук отвечает акустическая система Bang & Olufsen. Она включает в себя два низкочастотных динамика, центральный канал и фронтальные стереодинамики. По заявлению TCL, это обеспечивает широкую звуковую сцену и чистый звук на высокой громкости без искажений. Серия телевизоров X11L работает на базе операционной системы TCL Lingkong System 3.0 с поддержкой голосовых команд ИИ и воспроизведения с NAS.

Компания сотрудничала с промышленным дизайнером Крисом Лефтери (Chris Lefteri) для создания минималистичного, лаконичного корпуса устройства со скрытой прокладкой кабелей и симметричной задней панелью. Ультратонкая рамка подходит как для настенного монтажа, так и для настольного размещения. В комплект поставки входят тонкая настольная подставка, комплект для настенного крепления и специальная рамка для скрытой прокладки кабелей.