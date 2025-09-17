Сегодня 17 сентября 2025
Линейка графических планшетов Wacom One пополнилась 14-дюймовой моделью

Компания Wacom представила графический планшет с дисплеем Wacom One 14 начального уровня, предназначеный для студентов и любителей цифрового творчества. Новая модель немного больше, чем планшеты с сенсорным экраном One 12 и One 13, выпущенные Wacom в 2023 году, однако при этом сохраняет компактность и лёгкость, и может поместиться в сумке.

Источник изображения: Wacom

Источник изображения: Wacom

В комплект поставки Wacom One 14 входят беспроводной стилус Wacom One Standard Pen без батареи и кабель USB-C, чего не было у младшей версии. Планшет оснащён IPS-дисплеем с разрешением 1920 × 1080 пикселей, однако не поддерживает технологию 10-пальцевого мультитача, что, как пишет The Verge, является сознательным упрощением, направленным на снижение стоимости.

Рамки вокруг дисплея, по сравнению с предыдущими моделями стали более узкими, а сам планшет более тонким, хотя в остальном его дизайн схож с One 12 и One 13. Планшет может подключаться к устройствам под управлением Windows, Mac и Chrome OS.

Новинка уже поступила в продажу по цене $299,95 (около 19 120 рублей). Эта цена значительно ниже стартовой стоимости в $400 для модели Wacom One 12, которая к настоящему моменту снизилась до $210 на сайте компании.

Источник:

