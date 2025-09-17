Новые детские умные часы Garmin Bounce 2 с отслеживанием и двусторонней связью оценены в $300

Сегодня в продажу в США поступили детские умные часы Bounce 2. При цене в $300 они предлагают двустороннюю связь, загрузку музыки с Amazon Music и возможность голосового управления. Часы Bounce 2 стали выглядеть более «взросло», но вряд ли эти изменения дизайна вкупе с минимальными усовершенствованиями могут оправдать увеличение цены вдвое.

Компания Garmin анонсировала новую версию своих детских умных часов Bounce, впервые представленных в 2022 году, с функциями отслеживания и связи через LTE-соединение. Bounce 2 отличаются новым дизайном и усовершенствованиями, включая двустороннюю связь вместо голосовых сообщений.

Предыдущая модель часов Bounce была выполнена в квадратном корпусе и предлагала ЖК-дисплей, в то время как новые Bounce 2 стали круглыми и могут похвастаться ярким 1,2-дюймовым AMOLED-дисплеем. Возможности Bounce 2 улучшены благодаря новой функции транскрибации голосовых сообщений.

Bounce 2 позволяют отслеживать местоположение в режиме реального времени через приложение Garmin Jr. и отсылают родителям оповещения, когда дети покидают заданную геозону. Время работы аккумулятора осталось прежним — до двух дней без подзарядки, но новая функция, позволяющая детям загружать и слушать музыку с Amazon Music, может сократить этот срок.

Несмотря на то, что стоимость самих часов удвоилась, подключение к LTE по-прежнему стоит $9,99 в месяц или $99,99 в год при использовании одного из тарифных планов Garmin Kids Smartwatch.