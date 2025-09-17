Garmin выпустила смарт-часы Venu 4 — улучшенные функции, светодиодный фонарик и цена от $550

Компания Garmin официально представила смарт-часы Venu 4. Новинка получила поддержку новых функций и уже доступна в версиях с циферблатом диаметром 41 и 45 мм.

После того как в Venu 3 появилась функция отслеживания сна, в новых Venu 4 она стала более полезной. Устройство может следить, насколько последовательно пользователь ложится спать в течение семи дней, т.е. соблюдает ли режим, засыпая в одно время. Часы могут отслеживать частоту сердечных сокращений и температуру кожи, повышение которой выше обычного может свидетельствовать о высоком уровне стресса или начале болезни.

Пользователь может вносить данные об употреблении кофеина и алкоголя, чтобы устройство следило за тем, как это влияет на сон и вариативность сердечного ритма. Встроенный фитнес-тренер Garmin способен разработать индивидуальные планы тренировок для 25 видов активности, включая езду на велосипеде, пешие прогулки, греблю и комбинированные тренировки. При этом учитывается регулярность активностей пользователя, уровень восстановления после предыдущих тренировок и данные о качестве сна.

В Venu 3 разработчики реализовали поддержку режима, оптимизированного для людей, которые передвигаются в инвалидном кресле. В новых Venu 4 к этому добавилась возможность озвучивания данных о текущем времени и состоянии здоровья, которые отображаются на экране устройства. В дополнение к этому появилось больше цветовых фильтров для экрана, что может оказаться полезным для людей, страдающих дальтонизмом.

Корпус смартфона выполнен из металла. В конструкции предусмотрен встроенный светодиодный фонарик, позволяющий лучше ориентироваться при недостаточном освещении. Стоимость Venu 4 начинается от $549,99, что на $100 дороже по сравнению с выпущенными два года назад Venu 3.