Сегодня 18 сентября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости носимая электроника Garmin выпустила смарт-часы Venu 4 — улу...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Garmin выпустила смарт-часы Venu 4 — улучшенные функции, светодиодный фонарик и цена от $550

Компания Garmin официально представила смарт-часы Venu 4. Новинка получила поддержку новых функций и уже доступна в версиях с циферблатом диаметром 41 и 45 мм.

Источник изображений: Garmin

Источник изображений: Garmin

После того как в Venu 3 появилась функция отслеживания сна, в новых Venu 4 она стала более полезной. Устройство может следить, насколько последовательно пользователь ложится спать в течение семи дней, т.е. соблюдает ли режим, засыпая в одно время. Часы могут отслеживать частоту сердечных сокращений и температуру кожи, повышение которой выше обычного может свидетельствовать о высоком уровне стресса или начале болезни.

Пользователь может вносить данные об употреблении кофеина и алкоголя, чтобы устройство следило за тем, как это влияет на сон и вариативность сердечного ритма. Встроенный фитнес-тренер Garmin способен разработать индивидуальные планы тренировок для 25 видов активности, включая езду на велосипеде, пешие прогулки, греблю и комбинированные тренировки. При этом учитывается регулярность активностей пользователя, уровень восстановления после предыдущих тренировок и данные о качестве сна.

В Venu 3 разработчики реализовали поддержку режима, оптимизированного для людей, которые передвигаются в инвалидном кресле. В новых Venu 4 к этому добавилась возможность озвучивания данных о текущем времени и состоянии здоровья, которые отображаются на экране устройства. В дополнение к этому появилось больше цветовых фильтров для экрана, что может оказаться полезным для людей, страдающих дальтонизмом.

Корпус смартфона выполнен из металла. В конструкции предусмотрен встроенный светодиодный фонарик, позволяющий лучше ориентироваться при недостаточном освещении. Стоимость Venu 4 начинается от $549,99, что на $100 дороже по сравнению с выпущенными два года назад Venu 3.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Новые детские умные часы Garmin Bounce 2 с отслеживанием и двусторонней связью оценены в $300
Garmin представила смарт-часы Fenix 8 Pro с поддержкой сотовой и спутниковой связи, но есть нюанс
Garmin выпустила трекер сна в виде повязки на предплечье за $170
Умные очки Meta✴ Ray-Ban Display с дисплеем показались на видео до презентации
Функция выявления гипертонии станет доступна пользователям Apple Watch в США со следующей недели
Amazon занимается разработкой очков дополненной реальности для потребительского рынка
Теги: garmin venu 4, garmin, смарт-часы
garmin venu 4, garmin, смарт-часы
← В прошлое В будущее →

Входит в перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»;

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Владельцы iPhone 13 и более новых получили доступ к спутниковому интернету Starlink
Вырезанный контент, бесшовный мир и никаких «современных» эпизодов: журналисты выяснили новые детали ремейка Assassin’s Creed IV: Black Flag
Huawei удалось снять офис в калифорнийском кампусе Nvidia, и теперь власти разбираются, как так получилось
Свежие снимки чёрной дыры в центре галактики M87 поставили учёных в тупик — там развернулась поляризация
YouTube перестал считать пользователей с блокировщиками рекламы за людей — у блогеров резко упали просмотры
Студия ветерана Blizzard анонсировала динамичный изометрический боевик Arkheron — смесь Diablo и королевской битвы 43 мин.
Даже авторы сценария The Wolf Among Us 2 не знают, что происходит с игрой 2 ч.
Nothing анонсировала OS 4.0 — интерфейс стал проще, а камера умнее 4 ч.
Paradox добавила возмутившие фанатов платные кланы в стандартное издание Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 и анонсировала два сюжетных DLC 4 ч.
Жертвы утечки данных Facebook через Cambridge Analytica начали получать выплаты от Цукерберга 5 ч.
Энтузиаст запустил классическую Doom на старом КПК и оставил работать — игра вылетела спустя два с половиной года 5 ч.
В мессенджере Max начинаются «открытые» тесты каналов — создавать их разрешат блогерам из реестра РКН 5 ч.
В России выплатили первую зарплату в цифровых рублях 6 ч.
На официальном сайте Like a Dragon засветилась Yakuza Kiwami 3 — Ryu Ga Gotoku Studio готовит анонс ремейка Yakuza 3 7 ч.
Microsoft обратилась к ИИ от Anthropic для Visual Studio Code — OpenAI больше не в почёте 8 ч.
Глава NVIDIA разочарован запретом Китая на покупку RTX Pro 6000D, но все вопросы будут решаться на высшем уровне 9 мин.
Журналисты протестировали Apple Watch Series 11, Ultra 3 и SE 3 — всем нравится младшая модель 45 мин.
CoreWeave инвестирует ещё £1,5 млрд в британские ИИ ЦОД 49 мин.
Российский специалист по ремонту ПК-оборудования VIK-on выпустил DDR5-тестер для ноутбуков 2 ч.
Garmin выпустила смарт-часы Venu 4 — улучшенные функции, светодиодный фонарик и цена от $550 2 ч.
iPhone 17 Pro обласкали в первых обзорах: «значительное обновление, вызывающее восторг» 2 ч.
СМИ и блогеры протестировали iPhone Air: «ультратонкий смартфон не без компромиссов» 2 ч.
Вышли первые обзоры iPhone 17: «лучший вариант базовой модели за последние годы» 2 ч.
Patriot представила два PCIe 5.0 SSD: Viper PV563 среднего уровня и PA523 — начального 3 ч.
Завтра утром недалеко от Земли пролетит огромный астероид 2025 FA22, и за ним можно понаблюдать онлайн 4 ч.