Logitech анонсировала игровую гарнитуру ...
Logitech анонсировала игровую гарнитуру Astro A20 X, которая умеет работать с двумя устройствами сразу

Компания Logitech представила беспроводную игровую гарнитуру Astro A20 X, которая поддерживает функцию быстрого переключения между аудиопотоками с двух устройств, включая Xbox, Switch, PS5 и ПК. Новинка поступит в розничную продажу 8 октября по цене $179,99.

Источник изображений: Logitech

Источник изображений: Logitech

Гарнитура Astro A20 X поставляется с передатчиком Playsync Base, который может принимать аудиосигналы по USB от двух устройств. Для переключения между источниками на задней поверхности правого амбушюра предусмотрена специальная кнопка. При её нажатии происходит переключение между источниками, а на передатчике начинает светиться светодиодный индикатор, показывающий, откуда в данный момент идёт звук.

По всей видимости, Astro A20 X является одной из самых доступных беспроводных гарнитур с поддержкой переключения между аудиопотоками с двух устройств. Аналогичная функция есть, например, в гарнитурах Astro A50 X за $399 или A50 Gen 5 за $299.

Для передачи звука в Astro A20 X используется встроенный модуль Bluetooth 5.3. Однако одновременно подключаться к двум устройствам не получится, поддерживается только переключение между ними. Что касается времени автономной работы, то гарнитура может обходиться без подзарядки более 15 часов. Для более точной настройки параметров звучания можно задействовать приложение Astro Command Center.

Источник:

Теги: astro a20 x, беспроводная гарнитура, logitech
