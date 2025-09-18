Умное кольцо Sber после череды задержек ожидается в продаже с 24 сентября

Компания SberDevices (входит в «Сбер») назначила дату выхода умного кольца — оно появится в продаже 24 сентября, сообщает Forbes со ссылкой на собственные источники. Это событие производитель переносил несколько раз.

Презентация умного кольца Sber состоится 24 сентября — в этот же день устройство поступит в продажу, утверждают источники издания — комментариев от SberDevices по этому поводу не последовало. Умное кольцо «Сбер» анонсировал ещё в прошлом году на международной конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта», тогда же с гаджетом ознакомился глава государства. Устройство предлагает интеграцию с разработанной «Сбером» моделью искусственного интеллекта GigaChat MAX, которая через мобильное приложение может давать владельцу персонализированные рекомендации. Воспользовавшись ими, он получит возможность скорректировать свой образ жизни и улучшить самочувствие.

SberDevices намеревалась выпустить умное кольцо в продажу в начале 2025 года, но этого не случилось; в мае компания пообещала сделать это до конца II квартала, но устройство не появилось и тогда. В августе стало известно, что выпуск устройства в очередной раз перенесли — компания же назвала озвученные ранее сроки предварительными. «Cоздание инновационных продуктов порой требует изменений и доработок, что может увеличивать сроки реализации проекта. Это частая международная практика», — заявили в пресс-службе «Сбера» и добавили, что устройство уже прошло испытания и перешло на заключительный этап запуска.

Купить умное кольцо Sber можно будет на сайте SberDevices — там уже есть посвящённый устройству раздел, в котором указано, что оно скоро поступит в продажу. Продуктом заинтересовались также розничные сети restore: и «М.Видео». «М.Видео» намеревается запустить продажу умного кольца сразу после презентации. «Для нас это важное событие, поскольку появление инновационных носимых устройств всегда вызывает высокий интерес со стороны покупателей. Категория умных гаджетов активно развивается во всем мире, и мы видим большие перспективы у формата умных колец, которые объединяют в себе компактность, стильный дизайн и широкий функционал для повседневного использования. Такие устройства могут стать удобным инструментом для мониторинга здоровья, физической активности и в целом повысить качество жизни пользователей. Мы уверены, что новая разработка привлечёт внимание аудитории, которая ценит современные технологии и хочет использовать их в максимально удобном и привычном формате», — заявил представитель ретейлера. В день презентации станет известна и цена умного кольца от «Сбера».