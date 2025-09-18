Сегодня 18 сентября 2025
За пределами Солнечной системы открыта 6000-я экзопланета

NASA сообщило о достижении знакового результата — за пределами Солнечной системы подтверждено обнаружение 6000 экзопланет. Ещё 8000 экзопланет считаются кандидатами и ждут своего подтверждения. Темп разведки инопланетных миров набирает скорость, обещая как можно скорее добиться главной цели — обнаружения «второй Земли».

Источник изображения: NASA

Достигнутая веха подчёркивает быстрый прогресс в астрономии за последние десятилетия, когда всего 30 лет назад о существовании таких планет можно было только гипотетически рассуждать. Подтверждённые экзопланеты добавляются в каталог на непрерывной основе усилиями международного научного сообщества, что делает процесс динамичным и коллективным. Следствием этого является тот факт, что ни одна конкретная планета не выделяется как «6000-я», поскольку обновления происходят постепенно, без строгой последовательности.

Достижение также отражает эволюцию технологий обнаружения, от транзитных методов до радиальных скоростей, позволяющих выявлять миры от газовых гигантов до потенциально обитаемых скалистых планет. Непосредственно изображения экзопланет получены менее чем в 100 случаях наблюдений. Все остальные экзопланеты определены по совокупности косвенных данных.

Подсчёт экзопланет координируется подразделением NASA Exoplanet Archive, управляемым Институтом науки об экзопланетах NASA (NExScI) на базе Калифорнийского технологического института (Caltech) в Пасадене, штат Калифорния. Архив служит центральным репозиторием данных, где учёные со всего мира вносят подтверждения на основе наблюдений с телескопов, таких как «Кеплер», TESS и наземных обсерваторий. Процесс подтверждения включает тщательную верификацию сигналов, чтобы исключить ложные положительные результаты, что часто требует комбинации методов.

По мере роста каталога растёт и понимание разнообразия экзопланет: от горячих юпитеров с орбитами ближе к звезде, чем Меркурий к Солнцу, до суперземель в обитаемой зоне. Эта база данных не только фиксирует количество, но и способствует анализу статистических свойств экзопланетных систем, давая возможность изучить распространение типов планет в системах и обнаружить закономерности в эволюции планетарных систем.

На сегодняшний день в архиве ожидает подтверждения более 8000 кандидатов в экзопланеты, что указывает на потенциал для дальнейшего роста. Большинство из них обнаружено миссией Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS), которая сканирует небо в поисках транзитов планет перед своими звёздами. NASA лидирует в глобальных усилиях по поиску жизни во Вселенной, интегрируя данные об экзопланетах с исследованиями атмосфер и биосигнатур — ключевой момент для поиска признаков жизни во Вселенной.

Тот же космический телескоп «Джеймс Уэбб» позволят спектроскопически анализировать атмосферы этих миров, выявляя следы воды, кислорода или метана. Резерв кандидатов подчёркивает, что реальное число экзопланет может исчисляться миллиардами в Млечном Пути, делая поиск обитаемых зон приоритетным направлением.

История открытия экзопланет началась в 1995-м с открытия 51 Pegasi b — первой планеты у обычной звезды, похожей на Солнце. С тех пор каталог NASA вырос экспоненциально: к 2018 году было 4000, а к 2025-му — уже 6000, за что также следует благодарить прогресс в обработке Больших данных и ИИ.

Главные инструменты для открытия экзопланет

В общем случае открытие экзопланет изменило наше представление о Вселенной: Солнечная система больше не считается уникальной, а экзопланеты стали нормой галактической эволюции. Исследования показывают, что почти каждая звезда имеет планеты, что усиливает оптимизм в поисках внеземной жизни.

И наконец, достижение отметки в 6000 экзопланет — это не только количественный рекорд, но и качественный скачок в понимании космоса. NASA продолжает доминировать в этой области, финансируя миссии и сотрудничая глобально, чтобы ответить на фундаментальные вопросы: одиноки ли мы? Будущие телескопы, как Habitable Worlds Observatory, расширят горизонты, потенциально обнаружив биосигнатуры. Этот прогресс вдохновляет новые поколения астрономов и напоминает о бесконечных возможностях Вселенной, где каждый новый мир приближает нас к разгадке тайн жизни.

экзопланета, nasa
