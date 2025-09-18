Сегодня 18 сентября 2025
Анонсированы умные очки Oakley Meta Vanguard...
Анонсированы умные очки Oakley Meta✴ Vanguard с защитой IP67 для спортсменов

Компания Meta представила на мероприятии Meta Connect 2025 новые умные очки Oakley Meta Vanguard, предназначенные для любителей физической активности, бега, езды на велосипеде и т.д. Продажи новинки начнутся 21 октября по цене $499.

Источник изображений: Meta

Очки оснащены одной большой 12-мегапиксельной фронтальной камерой с широкоугольным объективом с углом обзора 122° вместо двух камер у модели Oakley Meta HSTN и умных очков Meta. С её помощью можно снимать видео с разрешением до 3K.

Oakley Meta Vanguard получили более мощные динамики, обеспечивающие на 6 дБ больше громкости, чем Oakley Meta HSTN. По словам компании, они являются самыми мощными на сегодняшний день среди всех моделей очков бренда. Очки также оснащены системой из пяти микрофонов, обеспечивающей подавление окружающего шума, улучшая слышимость во время звонков, обмена сообщениями или использования Meta AI с помощью голоса.

Meta отмечает, что все кнопки на Oakley Meta Vanguard расположены снизу, обеспечивая комфортное пользование носимым устройством в случае, если спортсмен одел шлем. Имеющаяся программируемая кнопка позволяет активировать пользовательскую подсказку ИИ, её можно настроить с помощью приложения Meta AI на выполнение определённых действий, например, запустить воспроизведение определённого плейлиста Spotify или запустить видео в режиме гиперлапса.

Очки Oakley Meta Vanguard поддерживают до 9 часов автономной работы или до 6 часов непрерывного воспроизведения музыки. Использование зарядного футляра добавляет ещё 36 часов работы в автономном режиме. С его помощью всего за 20 минут можно восполнить заряд батареи очков на 50 %.

Очки имеют степень защиты от пыли и воды IP67, что является наивысшим показателем защищённости среди всех умных очков Meta. Они также поддерживают интеграцию со смарт-часами Garmin и платформой Strava.

Теги: oakley, умные очки, носимое устройство
