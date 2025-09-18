Анонсированы умные очки Oakley Meta✴ Vanguard с защитой IP67 для спортсменов

Компания Meta✴ представила на мероприятии Meta✴ Connect 2025 новые умные очки Oakley Meta✴ Vanguard, предназначенные для любителей физической активности, бега, езды на велосипеде и т.д. Продажи новинки начнутся 21 октября по цене $499.

Очки оснащены одной большой 12-мегапиксельной фронтальной камерой с широкоугольным объективом с углом обзора 122° вместо двух камер у модели Oakley Meta✴ HSTN и умных очков Meta✴. С её помощью можно снимать видео с разрешением до 3K.

Oakley Meta✴ Vanguard получили более мощные динамики, обеспечивающие на 6 дБ больше громкости, чем Oakley Meta✴ HSTN. По словам компании, они являются самыми мощными на сегодняшний день среди всех моделей очков бренда. Очки также оснащены системой из пяти микрофонов, обеспечивающей подавление окружающего шума, улучшая слышимость во время звонков, обмена сообщениями или использования Meta✴ AI с помощью голоса.

Meta✴ отмечает, что все кнопки на Oakley Meta✴ Vanguard расположены снизу, обеспечивая комфортное пользование носимым устройством в случае, если спортсмен одел шлем. Имеющаяся программируемая кнопка позволяет активировать пользовательскую подсказку ИИ, её можно настроить с помощью приложения Meta✴ AI на выполнение определённых действий, например, запустить воспроизведение определённого плейлиста Spotify или запустить видео в режиме гиперлапса.

Очки Oakley Meta✴ Vanguard поддерживают до 9 часов автономной работы или до 6 часов непрерывного воспроизведения музыки. Использование зарядного футляра добавляет ещё 36 часов работы в автономном режиме. С его помощью всего за 20 минут можно восполнить заряд батареи очков на 50 %.

Очки имеют степень защиты от пыли и воды IP67, что является наивысшим показателем защищённости среди всех умных очков Meta✴. Они также поддерживают интеграцию со смарт-часами Garmin и платформой Strava.