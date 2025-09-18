Logitech представила игровую мышь G Pro X2 Superstrike с индуктивными кнопками и обратной связью

Компания Logitech анонсировала новую версию игровой мышки G Pro X2 — G Pro X2 Superstrike. Новинка предлагает ряд интересных функций в составе привычной симметричной формы мышек G Pro X. Модель G Pro X2 Superstrike оснащена индуктивными аналоговыми переключателями Lightspeed с регулируемым усилием срабатывания и тактильной обратной связью.

Новая игровая мышь Logitech G Pro X2 Superstrike заимствует функции модели MX Master 4 и игровых клавиатур последнего поколения для улучшенной настройки, лучшей обратной связи и значительного сокращения задержки нажатия. В составе G Pro X2 Superstrike Logitech использует две новые технологии. Во-первых, это система тактильной индукционной триггерной связи HITS (Haptic Inductive Trigger System), работающая по принципу, аналогичному работе игровых клавиатур на базе переключателей с эффектом Холла. Новая система переключателей заменяет оптические и механические триггерные механизмы, используемые в обычных игровых мышах, на бесконтактную систему, которая использует медные катушки для создания электромагнитного поля и обнаружения изменений в этом поле при активации переключателя.

Переключатели HITS имеют в общей сложности 10 уровней настройки точки срабатывания и пять уровней быстрого срабатывания, функции, которая всё активнее применяется в игровых клавиатурах. Она позволяет динамически активировать и деактивировать клавиши на основе движения, вместо того чтобы полагаться на заранее определённую точку срабатывания. Это позволяет снизить задержку между нажатием и сбросом, ускорить повторные нажатия и упростить выполнение быстрых и повторяющихся действий.

Вторая технология — настраиваемая тактильная обратная связь, аналогичная обратной связи, которая должна появиться в мыши Logitech MX Master 4, выпуск которой ожидается до конца текущего года. Настройки позволяют выбрать один из пяти уровней регулировки обратной связи. Как тактильная обратная связь, так и регулируемые триггерные функции настраиваются в фирменном приложении G Hub, которое также было переработано к выпуску G Pro X2 Superstrike.

Что касается прочих технических характеристик, то Logitech G Pro X2 Superstrike оснащена оптическим сенсором с разрешающей способностью 44 000 DPI, поддержкой ускорения 88G и скоростью отслеживания 888 IPS. Батарея мышки обеспечит до 90 часов работы манипулятора без подзарядки. Вес устройства составляет 65 граммов. Размеры — 118,4 × 61,2 × 38,6 мм.

Выпуск Logitech G Pro X2 Superstrike запланирован на начало 2026 года, хотя точная дата пока не подтверждена. По данным портала PCGamer, стоимость мышки составит $179,99/ €179,99.