Сегодня 18 сентября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости манипуляторы, устройства ввода графики Corsair представила ультралёгкую игровую...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Corsair представила ультралёгкую игровую мышь весом 36 граммов с автономностью до 70 часов

Компания Corsair не лукавила, назвав «ультралёгкой» свою новую игровую мышь Sabre V2 Pro Ultralight Wireless. Вес новинки составляет рекордные 36 граммов, благодаря чему киберспортсмены смогут ещё на доли миллисекунды увеличить скорость реакции и снизить время прицеливания. Большинство конкурентов Corsair не выпускали игровых мышей весом ощутимо меньше 50 граммов, например, новая мышь Sony Inzone весит 48 граммов.

Источник изображения: The Verge

Источник изображения: The Verge

Не похоже, что Corsair пошла на чрезмерные жертвы ради снижения веса. Компания заявляет, что миниатюрный аккумулятор ёмкостью 210 мА·ч обеспечивает до 70 часов работы без подзарядки при беспроводном соединении на частоте 2,4 ГГц со стандартной частотой опроса 1000 Гц. Sabre V2 Pro также поддерживает частоту опроса 8000 Гц, позволяя ПК регистрировать движение или ввод с задержкой 0,125 мс, но в этом режиме время работы от аккумулятора снижается до 16 часов.

Sabre V2 Pro имеет симметричную форму, но разработана для правшей, играющих на ПК, и оснащена двумя кнопками для большого пальца на левой стороне. Corsair включает в комплект поставки наклейки для основных кнопок и боковых сторон мыши, которые позволяют изменить тактильные ощущения при использовании устройства.

Мышь Corsair Sabre V2 Pro Ultralight Wireless
Источник изображения: tweaktown.com
Смотреть все изображения (7)
Источник изображения: tweaktown.com
Источник изображения: tweaktown.com
Источник изображения: tweaktown.com
Источник изображения: tweaktown.com
Источник изображения: tweaktown.com
Источник изображения: tweaktown.com
Смотреть все
изображения (7)
Настройка разрешения, частоты опроса, запись макросов и изменение других параметров Sabre V2 Pro Ultralight Wireless не требует установки программного обеспечения. Все эти действия производятся через браузерный конфигуратор, что постепенно становится нормой для игровых аксессуаров, ориентированных на профессионалов. Доступ к настройкам через браузер позволяет быстро вносить изменения с любого компьютера, подключённого к интернету, что делает такие устройства более удобными во время выездных онлайн-турниров.

Sabre V2 Pro доступна для заказа в чёрном и белом цветах по цене $100.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Corsair выпустила компьютерный БП мощностью 3 кВт — к нему можно подключить четыре GeForce RTX 5090
Corsair выпустила вспомогательный дисплей Xeneon Edge, который можно встроить прямо внутрь ПК
Corsair выпустила СЖО Nautilus RS LCD с 2,1-дюймовым цветным IPS-экраном
Logitech представила игровую мышь G Pro X2 Superstrike с индуктивными кнопками и обратной связью
Keychron представила первую в мире керамическую клавиатуру Q16 HE 8K весом в килограмм
Logitech готовит к выпуску аналог клавиатуры MX Keys S на солнечной батарее
Теги: corsair, игровая мышь, лёгкая
corsair, игровая мышь, лёгкая
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Huawei удалось снять офис в калифорнийском кампусе Nvidia, и теперь власти разбираются, как так получилось
«Никакого уважения к фанатам»: владельцев Escape from Tarkov возмутила необходимость покупать игру в Steam повторно
Студия ветерана Blizzard анонсировала динамичный изометрический боевик Arkheron — смесь Diablo и королевской битвы
Rutube объяснил: пиратский контент на хостинг закачивают пользователи, но Netflix пока не жалуется
Российский специалист по ремонту ПК-оборудования VIK-on выпустил DDR5-тестер для ноутбуков
AMD выпустила драйвер с поддержкой Radeon RX 7700 и Dying Light: The Beast 16 мин.
Разработчики Hollow Knight: Silksong объяснили, почему сделали игру такой сложной 49 мин.
OpenAI остаётся только завидовать — обучение китайской модели ИИ DeepSeek R1 обошлось всего в $294 тыс. 2 ч.
С каждым годом переносить эксклюзивы PlayStation на ПК для Sony становится всё выгоднее 3 ч.
Градостроительная стратегия Frostpunk 2 вышла на консолях, а версия для ПК получила полную поддержку геймпадов 3 ч.
Split Fiction стала первой в истории игрой, удостоившейся престижной премии «Выдающийся шведский дизайн» — награду вручил принц Швеции 3 ч.
Энтузиасты докопались до причин лагов и статтеров на ноутбуках Asus ROG — виноваты ошибки в BIOS 4 ч.
Китай прекратил антимонопольное расследование по Google, чтобы бросить все силы против Nvidia 5 ч.
Microsoft обновила «Блокнот», «Ножницы» и Paint в Windows 11 на компьютерах Copilot+ PC 5 ч.
Ставленники Маска создали в xAI «душную» атмосферу — это подрывает боевой дух разработчиков 7 ч.
Учёные создали наношестерёнки размером с человеческую клетку, которые вращаются от лазера 29 мин.
AMD тайком выпустила Radeon RX 7700 с 16 Гбайт видеопамяти на 256-битной шине 56 мин.
TWS-наушники Nothing Ear (3) получили обновлённый дизайн и футляр с системой микрофонов Super Mic 2 ч.
Corsair представила ультралёгкую игровую мышь весом 36 граммов с автономностью до 70 часов 2 ч.
Акции Intel взлетели на новости об инвестициях Nvidia 2 ч.
Intel и Nvidia объявили о подготовке нескольких поколений x86-процессоров с графикой Nvidia для ПК и ЦОД 2 ч.
Oracle добавит ИИ-сервисы в облако UK Sovereign Cloud в рамках инвестиционного плана на $5 млрд 2 ч.
Стартап Carbon3.ai намерен развернуть в Великобритании экологичную суверенную ИИ-инфраструктуру 3 ч.
Intel разработает для NVIDIA кастомные CPU для серверов и ПК, а NVIDIA вложит в Intel $5 млрд 4 ч.
DJI столкнулась с бойкотом со стороны американских чиновников — рынок США закрывается для компании 4 ч.