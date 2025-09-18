Corsair представила ультралёгкую игровую мышь весом 36 граммов с автономностью до 70 часов

Компания Corsair не лукавила, назвав «ультралёгкой» свою новую игровую мышь Sabre V2 Pro Ultralight Wireless. Вес новинки составляет рекордные 36 граммов, благодаря чему киберспортсмены смогут ещё на доли миллисекунды увеличить скорость реакции и снизить время прицеливания. Большинство конкурентов Corsair не выпускали игровых мышей весом ощутимо меньше 50 граммов, например, новая мышь Sony Inzone весит 48 граммов.

Не похоже, что Corsair пошла на чрезмерные жертвы ради снижения веса. Компания заявляет, что миниатюрный аккумулятор ёмкостью 210 мА·ч обеспечивает до 70 часов работы без подзарядки при беспроводном соединении на частоте 2,4 ГГц со стандартной частотой опроса 1000 Гц. Sabre V2 Pro также поддерживает частоту опроса 8000 Гц, позволяя ПК регистрировать движение или ввод с задержкой 0,125 мс, но в этом режиме время работы от аккумулятора снижается до 16 часов.

Sabre V2 Pro имеет симметричную форму, но разработана для правшей, играющих на ПК, и оснащена двумя кнопками для большого пальца на левой стороне. Corsair включает в комплект поставки наклейки для основных кнопок и боковых сторон мыши, которые позволяют изменить тактильные ощущения при использовании устройства.

Мышь Corsair Sabre V2 Pro Ultralight Wireless

Настройка разрешения, частоты опроса, запись макросов и изменение других параметров Sabre V2 Pro Ultralight Wireless не требует установки программного обеспечения. Все эти действия производятся через браузерный конфигуратор, что постепенно становится нормой для игровых аксессуаров, ориентированных на профессионалов. Доступ к настройкам через браузер позволяет быстро вносить изменения с любого компьютера, подключённого к интернету, что делает такие устройства более удобными во время выездных онлайн-турниров.

Sabre V2 Pro доступна для заказа в чёрном и белом цветах по цене $100.