Сегодня 18 сентября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости аудио/видео периферия, наушники, веб-кам... TWS-наушники Nothing Ear (3) получили об...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

TWS-наушники Nothing Ear (3) получили обновлённый дизайн и футляр с системой микрофонов Super Mic

Компания Nothing представила новые флагманские беспроводные наушники Nothing Ear (3), получившие ряд улучшений по сравнению с вышедшей в прошлом году моделью Nothing Ear (2), а также систему микрофонов Super Mic в зарядном футляре. Стоимость новинки составляет $179.

Источник изображений: Nothing

Источник изображений: Nothing

Nothing обновила дизайн футляра, добавив в его нижней части переработанный алюминий. Сами наушники тоже получили металлические накладки наряду с традиционным прозрачным корпусом. Кроме того, Nothing внесла небольшие изменения в форму амбушюров для большего комфорта и улучшения вентиляции.

Nothing Ear (3) получили более крупные 12-мм динамики. Активное шумоподавление (ANC) осталось на уровне предыдущей модели — до 45 дБ. Компания сообщила, что адаптивная система шумоподавления в режиме реального времени подстраивается под окружающие условия каждые 600 мс и отслеживает утечку звука, связанную с посадкой, каждые 1875 мс, непрерывно обновляя профиль шумоподавления, «поэтому изоляция остается постоянной при каждом движении».

Более ёмкий аккумулятор наушников на 55 мА·ч обеспечивает до 5,5 часа работы с активированным ANC. Ёмкость футляра, как и у предшественника, составляет 500 мА·ч. Десяти минут зарядки достаточно для 10 часов автономной работы наушников. Для подключения наушников к источнику сигнала используется протокол беспроводной связи Bluetooth 5.4, поэтому их владельцу потребуется смартфон или другое устройство под управлением, как минимум, Android 6.0 или iOS 13 и выше.

Настройка Nothing Ear (3) осуществлялась непосредственно производителем, но, как отметил ресурс 9to5google.com, звуковой профиль значительно изменился, получив акцент на низкие частоты.

Обновлённый футляр Nothing Ear (3) теперь оснащен кнопкой «Разговор» и системой из двух микрофонов Super Mic, которая может использоваться для звонков, голосовых заметок или для голосовых запросов ИИ-помощнику, например, Gemini. Как сообщает компания, система «основана на технологии фильтрации окружающего шума, которая фокусируется на вашем голосе и отсекает окружающий шум до 95 дБ, обеспечивая кристально чистую передачу голоса в любой обстановке».

При нажатии кнопки «Разговор» во время телефонного разговора, наушники переключаются на футляр, который можно использовать в качестве более мощного микрофона с улучшенным шумоподавлением. Кроме того, его можно использовать для создания голосовых заметок с помощью приложения Essential Space на смартфонах Nothing Phone (3) и Phone (3a).

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Nothing анонсировала OS 4.0 — интерфейс стал проще, а камера умнее
Nothing пообещала выпустить первые «настоящие ИИ-устройства» в следующем году
В Nothing оправдались за скандал с чужими фотографиями на Phone (3) — всё свалили на человеческий фактор
Logitech анонсировала игровую гарнитуру Astro A20 X, которая умеет работать с двумя устройствами сразу
Новые наушники Nothing Ear (3) получат кейс с микрофоном и кнопкой Talk — зачем они, производитель не говорит
Apple заблокирует функцию онлайн-перевода в AirPods для пользователей из Европы
Теги: nothing, беспроводные наушники
nothing, беспроводные наушники
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Huawei удалось снять офис в калифорнийском кампусе Nvidia, и теперь власти разбираются, как так получилось
«Никакого уважения к фанатам»: владельцев Escape from Tarkov возмутила необходимость покупать игру в Steam повторно
Студия ветерана Blizzard анонсировала динамичный изометрический боевик Arkheron — смесь Diablo и королевской битвы
Rutube объяснил: пиратский контент на хостинг закачивают пользователи, но Netflix пока не жалуется
Российский специалист по ремонту ПК-оборудования VIK-on выпустил DDR5-тестер для ноутбуков
AMD выпустила драйвер с поддержкой Radeon RX 7700 и Dying Light: The Beast 16 мин.
Разработчики Hollow Knight: Silksong объяснили, почему сделали игру такой сложной 49 мин.
OpenAI остаётся только завидовать — обучение китайской модели ИИ DeepSeek R1 обошлось всего в $294 тыс. 2 ч.
С каждым годом переносить эксклюзивы PlayStation на ПК для Sony становится всё выгоднее 3 ч.
Градостроительная стратегия Frostpunk 2 вышла на консолях, а версия для ПК получила полную поддержку геймпадов 3 ч.
Split Fiction стала первой в истории игрой, удостоившейся престижной премии «Выдающийся шведский дизайн» — награду вручил принц Швеции 3 ч.
Энтузиасты докопались до причин лагов и статтеров на ноутбуках Asus ROG — виноваты ошибки в BIOS 4 ч.
Китай прекратил антимонопольное расследование по Google, чтобы бросить все силы против Nvidia 5 ч.
Microsoft обновила «Блокнот», «Ножницы» и Paint в Windows 11 на компьютерах Copilot+ PC 5 ч.
Ставленники Маска создали в xAI «душную» атмосферу — это подрывает боевой дух разработчиков 7 ч.
Учёные создали наношестерёнки размером с человеческую клетку, которые вращаются от лазера 29 мин.
AMD тайком выпустила Radeon RX 7700 с 16 Гбайт видеопамяти на 256-битной шине 56 мин.
TWS-наушники Nothing Ear (3) получили обновлённый дизайн и футляр с системой микрофонов Super Mic 2 ч.
Corsair представила ультралёгкую игровую мышь весом 36 граммов с автономностью до 70 часов 2 ч.
Акции Intel взлетели на новости об инвестициях Nvidia 2 ч.
Intel и Nvidia объявили о подготовке нескольких поколений x86-процессоров с графикой Nvidia для ПК и ЦОД 2 ч.
Oracle добавит ИИ-сервисы в облако UK Sovereign Cloud в рамках инвестиционного плана на $5 млрд 2 ч.
Стартап Carbon3.ai намерен развернуть в Великобритании экологичную суверенную ИИ-инфраструктуру 3 ч.
Intel разработает для NVIDIA кастомные CPU для серверов и ПК, а NVIDIA вложит в Intel $5 млрд 4 ч.
DJI столкнулась с бойкотом со стороны американских чиновников — рынок США закрывается для компании 4 ч.