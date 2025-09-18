TWS-наушники Nothing Ear (3) получили обновлённый дизайн и футляр с системой микрофонов Super Mic

Компания Nothing представила новые флагманские беспроводные наушники Nothing Ear (3), получившие ряд улучшений по сравнению с вышедшей в прошлом году моделью Nothing Ear (2), а также систему микрофонов Super Mic в зарядном футляре. Стоимость новинки составляет $179.

Nothing обновила дизайн футляра, добавив в его нижней части переработанный алюминий. Сами наушники тоже получили металлические накладки наряду с традиционным прозрачным корпусом. Кроме того, Nothing внесла небольшие изменения в форму амбушюров для большего комфорта и улучшения вентиляции.

Nothing Ear (3) получили более крупные 12-мм динамики. Активное шумоподавление (ANC) осталось на уровне предыдущей модели — до 45 дБ. Компания сообщила, что адаптивная система шумоподавления в режиме реального времени подстраивается под окружающие условия каждые 600 мс и отслеживает утечку звука, связанную с посадкой, каждые 1875 мс, непрерывно обновляя профиль шумоподавления, «поэтому изоляция остается постоянной при каждом движении».

Более ёмкий аккумулятор наушников на 55 мА·ч обеспечивает до 5,5 часа работы с активированным ANC. Ёмкость футляра, как и у предшественника, составляет 500 мА·ч. Десяти минут зарядки достаточно для 10 часов автономной работы наушников. Для подключения наушников к источнику сигнала используется протокол беспроводной связи Bluetooth 5.4, поэтому их владельцу потребуется смартфон или другое устройство под управлением, как минимум, Android 6.0 или iOS 13 и выше.

Настройка Nothing Ear (3) осуществлялась непосредственно производителем, но, как отметил ресурс 9to5google.com, звуковой профиль значительно изменился, получив акцент на низкие частоты.

Обновлённый футляр Nothing Ear (3) теперь оснащен кнопкой «Разговор» и системой из двух микрофонов Super Mic, которая может использоваться для звонков, голосовых заметок или для голосовых запросов ИИ-помощнику, например, Gemini. Как сообщает компания, система «основана на технологии фильтрации окружающего шума, которая фокусируется на вашем голосе и отсекает окружающий шум до 95 дБ, обеспечивая кристально чистую передачу голоса в любой обстановке».

При нажатии кнопки «Разговор» во время телефонного разговора, наушники переключаются на футляр, который можно использовать в качестве более мощного микрофона с улучшенным шумоподавлением. Кроме того, его можно использовать для создания голосовых заметок с помощью приложения Essential Space на смартфонах Nothing Phone (3) и Phone (3a).