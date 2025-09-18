Сегодня 18 сентября 2025
В «Рувики» ИИ займётся обновлением статей и борьбой с вандалами

Разработчики отечественной интернет-энциклопедии «Рувики» интегрировали искусственный интеллект для обеспечения автоматического обновления статей и защиты контента от вандальных правок и нарушений действующего в России законодательства. Представители платформы рассказали об этом в рамках форума Kazan Digital Week 2025, который проходит на этой неделе.

Источник изображения: ruwiki.ru

Источник изображения: ruwiki.ru

В сообщении сказано, что «сервис автоматической валидации контента» будет искать в публикуемых статьях «риски нарушения» российского законодательства для дальнейшей маркировки. В это же время антивандальный бот будет в автоматическом режиме выявлять и удалять правки такого типа. Осведомлённый источник считает, что на интеграцию ИИ-сервисов в «Рувики» было потрачено до 35 млн рублей.

Отдельный алгоритм в «Рувики» будет отвечать за анализ контента информагентств для внесения в материалы актуальной информации, например, новых рекордов или кадровых назначений. Другие нововведения помогут редакторам энциклопедии в сборе данных для конкретных статей, а также будут использоваться для расширения кратких материалов и генерации новых постов.

«Золотой стандарт википедийных проектов — это волонтёрское движение», — заявил гендиректор «Рувики» Владимир Медейко. Он также добавил, что такой формат обновления статей уязвим для человеческого фактора, поскольку у автора не всегда есть желание работать. В дополнение к этому даже строгие правила написания энциклопедических статей не всегда способны оградить читателя от высказанного в тексте мнения конкретного человека. Несмотря на внедрение ИИ-технологий, финальный контроль за текстами останется за экспертами.

Данные «Рувики» указывают на то, что в первом квартале нынешнего года у энциклопедии было 22 млн уникальных пользователей, а месячная аудитория составила 7 млн человек. Гендиректор проекта также сообщил, что каждый месяц волонтёры вносят в энциклопедию 8-10 тыс. правок.

Теги: рувики, интернет-энциклопедия, интернет
