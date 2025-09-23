Обзор материнской платы MSI MAG B860 Tomahawk WiFi: превосходя ожидания

Актуальный ассортимент материнских плат компании MSI на наборе системной логики Intel B860 для платформы LGA1851 представлен семнадцатью моделями разных классов и трёх серий: MPG, MAG и Pro. Плат флагманской серии MEG, как вы заметили, в этом списке нет, что объясняется средним классом самого чипсета и его более скромными характеристиками, в сравнении с Intel Z890. Напомним, что Intel B860 отличается от Z890 меньшим количеством линий PCIe (минус 4), четырьмя портами SATA против восьми, вдвое меньшим количеством линий DMI и сокращением портов USB, а также отсутствием поддержки разгона процессоров. Несмотря на эти отличия, в MSI сделали весьма интересную модель материнской платы на Intel B860 серии MAG – B860 Tomahawk WiFi, которую наделили мощной системой питания процессора, быстрыми портами и сетевыми контроллерами. О ней мы и расскажем вам в сегодняшнем материале.

⇡#Технические характеристики и стоимость

Поддерживаемые процессоры Процессоры Intel Core Ultra семейства Arrow Lake в исполнении LGA1851; поддержка технологий Intel Turbo Boost 2.0 и Turbo Boost Max 3.0 Чипсет Intel B860 Подсистема памяти 4 × DIMM/CUDIMM DDR5 общим объёмом до 256 Гбайт; двухканальный режим работы памяти; поддержка модулей с частотами от 4800 до 6400 МГц (JEDEC) и от 6400 до 9200+ МГц (OC); поддержка Intel XMP 3.0 (Extreme Memory Profile) и CUDIMM Графический интерфейс 1 × HDMI 2.1 (8K 60 Гц); 1 × DisplayPort 1.4 (4K 60 Гц); 1 × Thunderbolt4 USB Type-C Разъёмы для плат расширения От процессора: – 1 слот PCI Express 5.0/4.0/3.0 x16; От чипсета Intel B860: – 1 слот PCI Express 4.0 x1; – 1 слот PCI Express 4.0 x4 (конструктивно x16) Интерфейсы накопителей От процессора: – 1 x M.2_1 поддерживает только PCIe-накопители 5.0 x4 длиной 60 или 80 мм; От чипсета Intel B860: – 2 × M.2_2/3 поддерживают только PCIe-накопители 4.0 x4 длиной 42, 60, 80 или 110 мм; – 4 × SATA с пропускной способностью до 6 Гбит/с (поддержка RAID 0, 1, 5 и 10, Intel Rapid Storage Technology, NCQ, AHCI и Hot Plug) Сетевые 5-гигабитный сетевой контроллер Intel Killer E5000; интерфейсы беспроводный модуль Wi-Fi 7 Intel Killer BE1750x (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be), до 5.8 Гбит/с, поддержка работы в диапазонах 2.4, 5 и 6 ГГц (ширина канала 320 МГц) и Bluetooth 5.4 Аудиоподсистема 7.1-канальный HD-аудиокодек Realtek ALC897 24 бит/192 кГц: – изоляция зоны аудио от остальных компонентов печатной платы Интерфейс USB Общее число USB-портов – 17, в том числе: – 1 порт USB 4 Thunderbolt4 40 Гбит/с (Type-C на задней панели); – 6 портов USB 3.2 Gen2 10 Гбит/с (4 Type-A и 1 Type-C на задней панели + 1 внутренний); –2 порта USB 3.2 Gen1 5 Гбит/с (оба внутренние); – 8 портов USB 2.0 (4 на задней панели и 4 внутренние) Разъёмы и кнопки на задней панели Кнопки Clear CMOS и Flash BIOS; порт USB 4 Thunderbolt4; видеовыходы HDMI 2.1 и DisplayPort 1.4; четыре порта USB 2.0; два порта USB 3.2 Gen2 и сетевой порт 5G; три порта USB 3.2 Gen2; два коннектора SMA для антенн беспроводного модуля связи (2T2R); два 3,5-мм аудиоразъёма и оптический выход Внутренние разъёмы на текстолите 24-контактный разъём питания ATX; 2 × 8-контактных разъёма питания ATX 12 В; 1 × 8-контактный разъём питания PCIE_PWR; 4 SATA 3; 3 M.2 Socket 3; разъём USB Type-C для подключения порта USB 3.2 10 Гбит/с; 2 разъёма USB для подключения двух портов USB 3.2 Gen1 5 Гбит/с; 2 разъёма USB для подключения четырёх портов USB 2.0; 7 4-pin разъёмов для вентилятора(ов) системы охлаждения CPU и помп СЖО; группа разъёмов для передней панели корпуса; разъём аудио для передней панели корпуса; коннектор датчика открытия корпуса; 3 коннектора ARGB LED (поддержка адресуемых светодиодных лент 5В/3A); 2 коннектора RGB LED (поддержка светодиодных лент 12В/3A); 4 светодиода POST-кодов; коннектор Tuning Controller (JDASH); разъём для подключения систем безопасности TPM BIOS 256 Мбит UEFI AMI BIOS с мультиязычным интерфейсом и графической оболочкой Контроллер I/O Nuvoton NCT6687D-M Дополнительно (особенности) Шестислойная печатная плата с использованием материала серверного класса NPG-170D; система питания CPU 12+1+1+1 Duet Rail (60А SPS); дополнительный разъём для питания видеокарты (до 175 ватт); слот PCI-E Steel Armor II; режим Memory Extension; система охлаждения Frozr Guard; оригинальный BIOS Click Bios X; пакет приложений MSI Center Форм-фактор, габариты (мм) ATX, 304,8 × 243,8 Поддержка операционной системы Windows 11 x64 Гарантия производителя, лет 3 Розничная стоимость, руб. 21 999

⇡#Упаковка и комплектация

MSI MAG B860 Tomahawk WiFi поставляется в компактной коробке серого цвета. На её лицевой стороне — названия серии и модели платы, а также поддерживаемых современных технологий Intel. Обратная сторона отведена под фото платы, восемь пиктограмм с ключевыми характеристиками модели, краткие технические характеристики и схему портов интерфейсной панели.

На торце коробки можно найти стикер, где указана модель платы, её серийный номер, штрих-коды и QR-коды.

Комплектация спартанская: антенна беспроводного модуля связи с кабелем, адаптер EZ Conn V1, адаптер EZ Front Panel Cable, один кабель SATA, ключик для стоек M.2, краткая инструкция и купон MSI Shout Out.

Плата производится в Китае и обеспечивается трёхлетней гарантией. Розничная стоимость MSI MAG B860 Tomahawk WiFi составляет 22 тысячи рублей. Ценовой диапазон плат на Intel B860 находится в пределах 13-28 тысяч рублей, так что героиня сегодняшней статьи по стоимости относится к среднему уровню. Отметим, что за 23-25 тысяч рублей уже можно приобрести более-менее приличную плату на флагманском Intel Z890, хотя та же MSI MAG Z890 Tomahawk WiFi стоит сразу на 12 тысяч дороже MAG B860 Tomahawk WiFi.

⇡#Дизайн и особенности

MSI MAG B860 Tomahawk WiFi входит в серию материнских плат MSI Arsenal Gaming, поэтому ее дизайн включает такие элементы как радиаторы в виде брони и контрастирующие с ними желтые надписи.

На наш взгляд, плата выглядит стильно и внушительно, производя впечатление надежности.

Форм-фактор платы – ATX, размеры – 304,8 × 243,8 мм. Все разъемы и порты размещены на лицевой стороне.

Панель портов ввода-вывода интегрирована в плату и имеет чёрное покрытие, идеально подходящее под общую цветовую гамму платы.

На панели размещены: кнопки Clear CMOS и Flash BIOS (утопленные в поверхность во избежание случайных нажатий), высокоскоростной порт USB 4 Thunderbolt4 с пропускной способностью до 40 Гбит/с, два видеовыхода HDMI 2.1 и DisplayPort 1.4, четыре порта USB 2.0, два порта USB 3.2 Gen2 и сетевой порт 5G, три порта USB 3.2 Gen2, два коннектора SMA для антенн беспроводного модуля связи (2T2R), два 3,5-мм аудиоразъёма и оптический выход. В принципе, всё необходимое есть, а портов для платы среднего уровня более чем в достатке.

Все радиаторы на MSI MAG B860 Tomahawk WiFi имеют винтовые крепления, поэтому снимаются без каких-либо сложностей. Термопрокладки на радиаторах силовых цепей при этом не рассыпаются. Без радиаторов плата выглядит следующим образом.

Сразу же отметим, что MAG B860 Tomahawk WiFi основана на шестислойном текстолите с использованием материала серверного класса NPG-170D, но содержание меди в слоях увеличено вдвое.

Схема расположения всех ключевых элементов на плате приведена далее.

Примечательно, что сердцевина процессорного разъёма Intel конструктивного исполнения LGA1851 полностью заполнена микро-конденсаторами как с лицевой, так и с обратной стороны текстолита, что, как правило, не характерно для плат среднего уровня. А здесь, как мы видим, MSI экономить на стабильности и долговечности не стала.

В перечне поддерживаемых платой процессоров значатся 18 моделей Intel Core Ultra семейства Arrow Lake.

Система питания процессора построена по схеме «12+1+1+1» (VCore+iGPU+VCCSA+VNNAON).

Двенадцать фаз питания процессора набраны 60-амперными MP87661 DrMOS производства Monolithic Power Systems (MPS). Таким образом теоретическая суммарная мощность силовой цепи питания процессора может достигать 720 А. И для платы на Intel B860 это, пожалуй, избыточная мощность, поскольку официально разгон процессоров не поддерживается, а больше 350 ватт даже самому мощному из Intel Core Ultra точно не потребуется.

Управление питанием процессора реализовано ШИМ-контроллером MP29005-A того же производителя.

Бонусом на плате есть внешний тактовый генератор IDT 6V41606B, позволяющий настраивать частоту системной шины (BCLK). Тоже редкая фишка для недорогих плат.

Для обеспечения питания платы и установленных в неё комплектующих распаяны стандартные 24- и 2×8-контактные разъёмы с цельными контактными иглами вместо полых, а особенностью MSI MAG B860 Tomahawk WiFi является ещё один разъём 8-pin для обеспечения дополнительным питанием видеокарты (до 175 ватт).

Важно, что пара 8-pin коннекторов размещена в верхнем правом углу текстолита, поэтому любой габаритный кулер на процессоре не помешает подключению и отключению от них кабелей.

На MSI MAG B860 Tomahawk WiFi распаяны четыре слота для оперативной памяти DIMM/CUDIMM стандарта DDR5, оснащённые фиксаторами только с левой стороны (справа как раз разъёмы питания CPU).

Платой поддерживается память общим объёмом 256 Гбайт и с частотой до 9200 МГц, хотя в BIOS можно выбрать частоту вплоть до 15066 МГц в режиме Gear 4.

Кристалл чипсета Intel B860 охлаждается радиатором, с которым он контактирует через термопрокладку.

Распределение ресурсов чипсета и процессора на MSI MAG B860 Tomahawk WiFi приведено на следующей схеме.

Первый слот PCI-Express 5.0 подключен к процессору и имеет оболочку из нержавеющей стали, усиливающую сам слот и экранирующую его контакты от электромагнитных помех.

Он оснащён механизмом EZ-PCIE-Release выдавливания видеокарты из слота с удобно размещённой кнопкой.

Кроме него, на плате есть короткий PCIe 4.0 x1 и длинный PCIe 4.0 x4, работающие от чипсета.

Для накопителей в MSI MAG B860 Tomahawk WiFi установлены четыре горизонтальных порта SATA с пропускной способностью до 6 Гбит/с.

Кроме них, есть три порта M.2 с поддержкой только PCIe-накопителей.

Верхний M.2_1 работает от процессорных линий, относится к стандарту 5.0 x4 и совместим с SSD длиной 80 или 60 мм. Второй M.2_2 и третий M.2_3 порты поддерживают только PCIe-накопители стандарта 4.0 x4, но в левый порт можно установить SSD длиной 80 или 60 мм, а в правый ещё и 110-мм SSD. Отметим, что все порты M.2 оснащены радиаторами EZ M.2 Shield Frozr II с термопрокладками и удобными фиксаторами EZ M.2 Clip II.

Сетевые контроллеры на плате приятно удивили. Видимо, 5-гигабитная проводная сеть и Wi-Fi 7 на плате среднего класса становятся в 2025 году стандартом. По крайней мере, для MSI MAG B860 Tomahawk WiFi это так и есть, поскольку плата оснащена сетевым контроллером Intel Killer E5000 с пропускной способностью до 5 Гбит/с (драйверы скачайте заранее, сама Windows 11 их не найдёт).

В качестве беспроводного модуля используется Intel Killer BE1750x с поддержкой Wi-Fi 7 (протоколы 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be) и пропускной способностью до 5,8 Гбит/с. Он может работать в диапазонах 2,4, 5 и 6 ГГц (ширина канала 320 МГц) и поддерживает Bluetooth 5.4. Приоритезацию трафика обеспечит набор приложений Intel Killer Performance Suite.

Общее количество портов USB на плате равно 17. Самый быстрый из них – USB 4 интерфейса Thunderbolt4 с пропускной способностью до 40 Гбит/с выведен на заднюю панель платы и реализован контроллером JHL9040R производства Intel.

Ещё четыре порта USB 3.2 Gen2 с пропускной способностью до 10 Гбит/с реализованы контроллером Realtek RTS5420.

Ну а остальные USB реализованы чипсетными линиями и равномерно распределены по текстолиту.

В качестве звукового кодека на плате используется микропроцессор ALC897 производства Realtek.

Из аппаратных оптимизаций заявлено использование высококачественных конденсаторов, разведение левого и правого каналов в разных слоях текстолита, а также изоляция зоны аудиотракта от остальных компонентов токонепроводящей полосой.

Кроме перечисленного, на плате реализовано решение Isolated Analogy Structure, представляющее собой изоляцию блока с аудиовыходами дополнительным металлическим корпусом.

Функции Super I/O, мониторинга и управления вентиляторами реализованы посредством контроллера Nuvoton NCT6687D-M.

MSI MAG B860 Tomahawk WiFi может одновременно и независимо управлять семью вентиляторами или помпами систем жидкостного охлаждения (до 3 А), которые настраиваются в BIOS или в приложении MSI Center.

Кроме этого, на плате есть фирменный разъём EZ Conn V1 (JAF_1), который объединяет подключение вентилятора и адресуемой подсветки.

А вот индикатора POST-кодов на плате нет, но его частично заменяют четыре светодиода CPU/DRAM/VGA/BOOT, расположенные рядом с 24-контактным разъёмом питания.

Большинство коннекторов на плате размещены в её нижней части, где помимо всего прочего можем выделить три коннектора светодиодной подсветки, два из которых адресуемые (ARGB).

В приложении MSI Center пользователю доступны на выбор 10 режимов работы адресуемой подсветки.

Что касается системы охлаждения материнской платы MSI, то она выделяется отсутствием тепловых трубок, массивным радиатором основной силовой цепи питания процессора и термопрокладками с заявленной теплопроводностью не менее 7 Вт/(м·K).

Ну что же, вот такой вот предстала перед нами MSI MAG B860 Tomahawk WiFi с точки зрения дизайна и оснащённости. Теперь познакомимся с её BIOS.

⇡#Возможности UEFI BIOS

С момента выхода MSI MAG B860 Tomahawk WiFi было выпущено уже девять версий микрокода, поэтому перед тестированием платы мы обновили её BIOS до последней доступной версии 7E39v1B60 от 8 августа 2025 года. BIOS написан на микрокоде AMI с фирменной оболочкой MSI Click Bios X, оформленном в стиле милитари, как и сама плата. При первом входе BIOS предлагает выбрать один из четырёх пресетов настроек с указанием лимитов по питанию и силе тока.

Сразу после этого оболочка запускается в упрощённом режиме EZ Mode, где можно регулировать базовые параметры процессора и памяти, а также некоторые настройки самой платы. Справа отображается информационная панель.

При переключении в расширенный режим оболочки BIOS слева открывается доступ к шести основным разделам, а справа информационная панель переключается в панель мониторинга.

В средней чести экрана отображаются подразделы с настройками материнской платы и её периферийных устройств.

В основном разделе Advanced всё стандартно: контроллеры, питание, порты, очистка и внутренний тест SSD, но при этом максимально исчерпывающе для платы такого уровня.

Следом идёт основной раздел Overclock, где собраны настройки для центрального процессора, оперативной памяти и питания.

Количество доступных к изменению параметров здесь ничуть не меньше, чем у платы на флагманском Intel Z890.

Что касается возможности регулировки напряжений, то основные из них мы приведём в таблице с указанием диапазона регулировки и шага.

Напряжение Минимальное значение, В Максимальное значение, В Шаг VCC SA 0,600 1,850 0,005 SOC SA 0,600 1,520 0,005 VNNAON 0,700 1,000 0,010 CPU VDD2 0,850 1,450 0,010 CPU IO 0,850 1,550 0,010 CPU PROC 1.8 1,500 2,200 0,010 CPU SOC 1.8 1,500 2,200 0,010 CPU DDR 1.8 1,500 2,200 0,010 DRAM 0,800 2,070 0,005 DRAM VDDQ 0,800 2,070 0,005 DRAM VPP 1,500 2,135 0,005

Отдельно отметим раздел настроек оперативной памяти, где теоретически можно активировать невероятную даже по сегодняшним меркам частоту 15066 МГц в режиме Gear 4.

Ну а таймингов и параметров тренировки памяти здесь попросту несчётное количество. Приведём их все ниже, может кому-то понадобится.

В недрах раздела разгона скрыта вкладка DigitALL PWM Features: именно здесь можно настроить параметры стабилизации напряжения на ядре процессора, где доступны восемь уровней с графической визуализацией каждого из них.

Для получения детальной информации о центральном процессоре и модулях оперативной памяти в BIOS предусмотрены соответствующие вкладки.

Далее продемонстрируем, как выглядит раздел с параметрами загрузки и раздел избранного.

Hardware Monitor – исчерпывающий по своему наполнению и функциональности раздел для настройки подключенных к плате вентиляторов. Всё удобно, наглядно и быстро.

Рядом с разделом с сохранением настроек размещена вкладка с возможностью записи и копирования профилей настроек BIOS, где можно создать шесть профилей. Для простых пользователей этого более чем достаточно.

Уже привычная фишка, когда при выходе из BIOS отображаются все внесённые изменения, реализована и здесь. Удобно и практично чтобы всё ещё разок проверить, прежде чем что-нибудь сжечь (шучу, конечно).

К работе BIOS на MSI MAG B860 Tomahawk WiFi сложно предъявить какие-то претензии, – всё работает быстро, интуитивно и безошибочно. Вообще, рост функциональности и удобства BIOS налицо, складывается впечатление, что тестируешь не плату среднего ценового диапазона, а какую-нибудь Godlike/Extreme/Elite/Taichi-версию.

⇡#Разгон и стабильность

Проверка стабильности и производительности материнской платы MSI MAG B860 Tomahawk WiFi была проведена в закрытом корпусе системного блока при температуре в помещении 24 градуса Цельсия. Конфигурация тестового стенда состояла из следующих комплектующих:

В качестве процессора для тестов платы сегодня мы использовали Intel Core Ultra 9 285K архитектуры Arrow Lake-S с восемью производительными ядрами и их «форсажем» до 5,7 ГГц и шестнадцатью энергоэффективными ядрами с частотой до 4,6 ГГц.

Тестирование было проведено под управлением операционной системы Microsoft Windows 11 Pro версии 24H2 (26100.6584) с установкой следующих драйверов:

чипсет материнской платы Intel Chipset Drivers – 10.1.20266.8668 WHQL от 25.07.2025;

Intel Management Engine Interface (MEI) – 2519.8.3.0 WHQL от 22.06.2025;

драйверы видеокарты – NVIDIA GeForce 576.88 WHQL от 01.07.2025.

Стабильность системы мы проверяли стресс-тестов из бенчмарка рендеринга Cinebench R23 и другими бенчмарками, а мониторинг проводился с помощью HWiNFO64 версии 8.31-5810. Основные характеристики MSI MAG B860 Tomahawk WiFi приведены из утилиты AIDA64 Extreme.

Первый запуск и тест любой материнской платы мы всегда проводим при автоматических настройках BIOS, не считая активации XMP оперативной памяти, но в случае с MSI MAG B860 Tomahawk WiFi, предлагающей сразу же выбрать профиль настроек процессора, мы активировали профиль «Intel Default Settings», то есть настройки по-умолчанию.

С такими настройками стресс-тест процессора на MSI MAG B860 Tomahawk WiFi был пройден со следующими данными мониторинга.

⇡#Сразу обращает на себя внимание тот факт, что троттлинга нет, процессор не перегревается, хотя ахиллесовой пятой практически всех плат при установке в них флагманских процессоров и дефолтных настройках BIOS был как раз перегрев с последующим троттлингом. MSI MAG B860 Tomahawk WiFi такой оплошности не допускает. Тем не менее, мы не можем не отметить очень высокое напряжение на ядре процессора, автоматически повышающееся вплоть до 1,49 В и стабилизирующееся на 1,40-1,42 В. Частота производительных ядер держится на отметке 5,2 ГГц, энергоэффективных – на 4,6 ГГц. Максимальная температура достигла отметки 88 градусов Цельсия, а энергопотребление – 247,3 Вт. Температура силовых цепей платы повысилась только до 53 градусов Цельсия. Это отличный результат для такого процессора и стрессовой нагрузки.

Теперь проверим, как поведёт себя MSI MAG B860 Tomahawk WiFi с профилем настроек MSI Performance Settings.

Да, в общем-то, всё то же самое получилось, смотрите сами.

⇡#Частоты, температуры, энергопотребление… ничего не изменилось, тогда идём дальше и активируем профиль MSI Extreme Settings.

И вновь фиксируем отсутствие каких-либо изменений на данных мониторинга.

⇡#Что ж, остаётся только проверить профиль MSI Unlimited Settings, где вообще сняты все ограничения по токам и потреблению.

⇡#Не знаем, как для других процессоров, но для Intel Core Ultra 9 285K эти профили в BIOS платы не отличаются по показателям, да и по производительности тоже. Тем не менее, плата работает стабильно и не позволяет процессору перегреваться, даже несмотря на завышенное (на наш взгляд) напряжение процессора.

Что касается корректности работы с оперативной памятью, то на MSI MAG B860 Tomahawk WiFi мы провели короткие тесты без настройки таймингов наших 24-гигабайтных модулей Team Group T-Create Expert (CTCED548G7200HC34ADC01), отдав их на откуп самой плате. Стабильность тестировалась тремя циклами TestMem5 с профилем «anta777 extreme». И тут нас ждал приятный сюрприз, поскольку со своих штатных 7200 МГц память легко поднялась до 8200 МГц с повышением первичных таймингов и небольшой автоматической корректировкой вторичных. Вот какие результаты мы получили.

Как-то неожиданно легко всё прошло. Конечно, автоматически подстроенные тайминги вызовут аллергическую реакцию у людей, хорошо разбирающихся в этом вопросе, но нельзя не отдать должное MSI MAG B860 Tomahawk WiFi, которая без вмешательства пользователя смогла обеспечить тестовому комплекту памяти стабильность на частоте на 1 ГГц (!) выше номинала. По нашему опыту, далеко не каждая плата способна на такое, и чаще всего требуется подбор и настройка таймингов для достижения таких высоких частот (напомним, что комплект у нас не CUDIMM, а обычный DIMM).

Подведем итоги. Хотя по своему позиционированию и стоимости MSI MAG B860 Tomahawk WiFi — это плата среднего уровня и среднего же ценового диапазона, она готова предоставить пользователю исчерпывающий функционал для работы с любыми процессорами и периферией на уровне флагманских решений. Слабых сторон у данной модели попросту нет. Можно было бы посетовать на три порта M.2 вместо четырёх, но, право слово, это уже было бы придиркой к такой плате. «Томагавк» оснащена мощной системой питания процессора, поддержкой высокочастотной оперативной памяти DDR5, с которой она, что самое главное, корректно работает без вмешательства пользователя, высокоскоростными сетевыми интерфейсами, возможностью управления семью вентиляторами и широкими возможностями мониторинга, а также Thunderbolt4.

Отдельно отметим детально проработанный BIOS с каким-то невероятным количеством настроек и параметров, причём работающий корректно даже без внесения в него дополнительных изменений. Радиаторы на MSI MAG B860 Tomahawk обеспечивают её компонентам эффективное охлаждение в стрессовых нагрузках с флагманским процессором. Добавим ко всему вышеперечисленному эффектный внешний вид в стиле «милитари» и трёхлетнюю гарантию, и не покривив душой скажем, что у MSI получилась идеальная плата среднего уровня.