Сегодня 19 сентября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости окружающая среда Водных миров не существует — глобальный ...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Водных миров не существует — глобальный океан является ненаучной фантастикой, доказали учёные

Сенсационное первое железобетонное доказательство существования жизни на экзопланетах, представленное в апреле этого года британскими учёными, привело к обратному результату. На основе этой работы учёные из Швейцарии показали, что проблема поиска инопланетной жизни ещё острее — они буквально отменили существование так называемых водных миров с глобальным океаном. И с этим теперь придётся жить.

Источник изображения: ESA

Источник изображения: ESA

Вкратце напомним, что учёные с факультета астрономии Кембриджского университета (University of Cambridge) утверждали, что обнаружили в атмосфере экзопланеты K2-18b, расположенной на удалении 124 световых лет от Земли, две молекулы, возникновение которых однозначно указывает на метаболизм планктона и бактерий. Планета K2-18b больше Земли в 2,5 раза, но меньше Нептуна. Она считается суперземлёй или субнептуном. По ряду признаков исследователи предположили, что планета покрыта глобальным океаном с незамерзающей водой — благо, она находится в обитаемой зоне своей звезды, а это просто инкубатор для биологической жизни.

Вскоре это исследование подверглось серьёзной критике. Учёные из Швейцарской высшей технической школы Цюриха (ETH Zurich) совместно с коллегами из Института астрономии Общества Макса Планка в Гейдельберге (Max Planck Institute for Astronomy in Heidelberg) и Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе (University of California) пошли ещё дальше и подвергли сомнению саму идею существования водных миров на экзопланетах.

По мнению исследователей, до сих пор никто не анализировал связь между недрами экзопланет и их атмосферой в процессе геологической эволюции. Очевидно, что между атмосферными газами и недрами идёт интенсивный обмен с множеством химических реакций. Прояснение этой связи и химического баланса в реакциях может дать ответ на вопрос, сколько воды способно сохраниться на поверхности экзопланеты к моменту вероятного зарождения жизни на ней.

Учёные впервые совместили два процесса моделирования: эволюции планет и химических процессов, происходящих между газами в атмосфере и металлами и силикатами в магме.

Исследователи рассчитали состояние химического равновесия 26 различных компонентов для 248 модельных планет. Компьютерное моделирование показало, что химические процессы разрушают большинство молекул воды H₂O. Водород (H) и кислород (O) присоединяются к соединениям металлов — и те в основном исчезают в ядре планеты.

«В нашем исследовании мы изучали, как химические взаимодействия между океанами магмы и атмосферами влияют на содержание воды на молодых экзопланетах, расположенных ниже линии Нептуна», — поясняют авторы.

Несмотря на то, что точность таких расчётов имеет определённые ограничения, исследователи убеждены в достоверности полученных результатов. «Мы сосредоточились на основных тенденциях и с помощью моделирования ясно увидели, что на планетах воды гораздо меньше, чем считалось изначально, — объясняют они. — Вода, которая фактически остаётся на поверхности в виде H₂O, составляет максимум несколько процентов».

«В текущем исследовании мы проанализировали, сколько воды в общей сложности содержится в этих субнептунах, — добавляют авторы. — Согласно расчётам, не существует далёких миров с массивными слоями воды, где она составляет около 50 % массы планеты, как считалось ранее. Таким образом, миры с 10–90 % воды крайне маловероятны».

Земля в моделях учёных подтверждает их выводы об объёме воды на поверхности. Возможно, это всё, на что можно рассчитывать в будущих открытиях. Водных миров в указанном диапазоне масс экзопланет, по-видимому, не существует, что делает поиск внеземной жизни ещё более сложной задачей: засечь глобальный океан с расстояния в сотни и тысячи световых лет намного проще, чем отдельное море или озеро.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
За пределами Солнечной системы открыта 6000-я экзопланета
Обнаружена самая близкая к Земле экзопланета в обитаемой зоне — у Альфы Центавра A
Учёные впервые обнаружили начало рождения экзопланеты
Недалеко от России обнаружены весомые аргументы в пользу теории панспермии — появления жизни из космоса
Northrop Grumman справилась с отказавшими двигателями — космогрузовик Cygnus XL долетел до МКС
Учёные создали наношестерёнки размером с человеческую клетку, которые вращаются от лазера
Теги: экзопланеты, астрономия
экзопланеты, астрономия
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
OpenAI остаётся только завидовать — обучение китайской модели ИИ DeepSeek R1 обошлось всего в $294 тыс.
Водных миров не существует — глобальный океан является ненаучной фантастикой, доказали учёные
iPhone 17 Pro очень легко царапается, пожаловались первые покупатели
Энтузиасты докопались до причин лагов и статтеров на ноутбуках Asus ROG — виноваты ошибки в BIOS
Умное кольцо Sber после череды задержек ожидается в продаже с 24 сентября
Ретрошутер Cultic получил вторую сюжетную главу, которая стартовала в Steam с рейтингом 100 % 52 мин.
У медицинского ИИ обнаружилась склонность к дискриминации женщин и расизму 2 ч.
Tencent обвинила Sony в попытке монополизировать элементы Horizon Zero Dawn, хотя игра не так уж и уникальна 3 ч.
OpenAI уличила ИИ в преднамеренной лжи — полностью её изжить пока не удаётся 4 ч.
Создатели Arma 4 анонсировали Cosmo Tales — космический экшен с разумным звездолётом и путешествиями по альтернативным измерениям 5 ч.
«Dying Light 2 здорового человека»: пользователи Steam остались в восторге от Dying Light: The Beast 6 ч.
На умных очках Meta появятся сторонние приложения, но не скоро 6 ч.
Google начнёт жёстче фильтровать интимные фото в поиске 6 ч.
GSC Game World подтвердила, когда выйдет крупное обновление 1.6 для S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl и какие улучшения в него войдут 7 ч.
Миллионы Wi-Fi-устройств по-прежнему подвержены уязвимости Pixie Dust, обнаруженной более десяти лет назад 11 ч.
Microsoft потратит $6 млрд на аренду у Nscale ИИ-мощностей в Норвегии 17 мин.
AOC выпустила 26,5" игровой QD-OLED-монитор Agon Pro AG276QKD2 с разрешением 2K и частотой 500 Гц 51 мин.
Meta свернула работу пяти действующих ЦОД, чтобы сделать из них один крупный ИИ-кластер 2 ч.
NVIDIA инвестирует £2 млрд в развитие экосистемы ИИ-стартапов Великобритании — £500 млн получит Nscale 2 ч.
Солнце поставило Земле лайк — астрономы показали корональную дыру в форме сердечка 2 ч.
Meta провалила презентацию смарт-очков — Цукерберг свалил всё на Wi-Fi, но виновата оказалась сама Meta 2 ч.
Мыши и мухи-дрозофилы благополучно вернулись в Россию после 30 дней на орбите 2 ч.
В Нью-Йорке заработал гибридный ЦОД Digital Realty с ИИ-кластером и квантовым компьютером 2 ч.
Производитель роботов-пылесосов Dreame намекнул на выпуск первого смартфона — Dreame Space 2 ч.
Хуанг признался, что Nvidia тайно работала с Intel над созданием процессоров с прошлого года 2 ч.