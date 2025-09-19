Мыши и мухи-дрозофилы благополучно вернулись в Россию после 30 дней на орбите

Спутник «Бион-М» №2 успешно приземлился в степи в Оренбургской области после 30-дневной миссии на орбите. Запуск спутника состоялся 20 августа с космодрома Байконур с помощью ракеты-носителя «Союз-2.1б». Миссия стала важным шагом в изучении биологических процессов в условиях космоса, а кадры с места посадки подчёркивают успешное завершение этого этапа.

На борту «Бион-М» №2 находились 75 мышей, около 1500 мух-дрозофил, а также клеточные образцы, растения, семена зерновых, бобовых и технических культур, грибы и лишайники. Важно подчеркнуть, что во время полёта спутник находился на высокоширотной орбите, где уровень радиации на треть превышает показатели орбиты МКС. В дальнейшем это поможет решать вопросы защиты экипажей от космической радиации, сохраняя их здоровье во время длительных миссий, включая полёты к Марсу.

В 20-х числах августа «Роскосмос» опубликовал видео изнутри аппарата, демонстрирующее поведение мышей в невесомости, что позволило учёным наблюдать адаптацию организмов к космическим условиям в реальном времени. Эти данные стали ценным источником для анализа влияния микрогравитации на живые системы. Вместе с данными о радиационном воздействии собранная информация послужит основой для разработки комплексных механизмов по предотвращению угроз для здоровья людей в космосе.

Добавим, к моменту публикации новости сотрудники «Роскосмоса» извлекли из спускаемого аппарата контейнеры с животными и образцами и передали их учёным.