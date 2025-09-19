Сегодня 19 сентября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости мониторы, проекторы, ТВ-тюнеры, телевизо... AOC выпустила 26,5" игровой QD-OLED...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

AOC выпустила 26,5" игровой QD-OLED-монитор Agon Pro AG276QKD2 с разрешением 2K и частотой 500 Гц

Компания AOC представила 26,5-дюймовый игровой монитор Agon Pro AG276QKD2. Новинка построена на QD-OLED-матрице Samsung третьего поколения и предлагает поддержку частоты обновления 500 Гц.

Источник изображений: AOC

Источник изображений: AOC

Дисплей монитора поддерживает разрешение QHD (2560 × 1440 пикселей), обладает временем отклика 0,03 мс (GtG), пиковой яркостью 1000 кд/м² (типичная составляет 300 кд/м²) и имеет сертификат DisplayHDR True Black 500. Для него также указаны 99,1-процентный охват цветового пространства DCI-P3, 98-процентный — Adobe RGB и 147,6-процентный — sRGB.

Монитор поддерживает адаптивную технологию синхронизации изображения Adaptive-Sync от 48 до 500 Гц и, по заявлению производителя, совместим с игровыми приставками PlayStation 5 и Xbox Series X/S.

В оснащение Agon Pro AG276QKD2 входят один разъём DisplayPort 2.1 (UHBR 20), обеспечивающий пропускную способность до 80 Гбит/с, и два порта HDMI 2.1. Также новинка оснащена концентратором USB 3.2 Gen1 и парой стереодинамиков мощностью по 5 Вт каждый. В комплект поставки монитора входит кабель DisplayPort 2.1 длиной 1,8 метра и эргономичная подставка с возможностью регулировки высоты экрана над столом, а также углов его поворота и наклона.

Монитор AOC Agon Pro AG276QKD2 оценён в £679 (около $916). На новинку предоставляется трёхлетняя гарантия производителя.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
AOC представила геймерский монитор с частотой обновления 420 Гц и ценой менее $225
AOC представила игровой QD-OLED-монитор Agon Pro AG326UZD с 4K и 240 Гц
AOC представила 610-Гц киберспортивные мониторы Agon Pro CS24A и Agon Pro AG246FK6
TCL представила премиальные телевизоры X11L с панелями SQD-Mini LED
Looking Glass анонсировала голографические «гололюминесцентные» дисплеи с ценой от $1500
Тест показал, что OLED-монитор «раздражает» выгоранием уже через 18 месяцев использования, но не всё так однозначно
Теги: aoc, qd-oled, игровой монитор
aoc, qd-oled, игровой монитор
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
OpenAI остаётся только завидовать — обучение китайской модели ИИ DeepSeek R1 обошлось всего в $294 тыс.
Водных миров не существует — глобальный океан является ненаучной фантастикой, доказали учёные
iPhone 17 Pro очень легко царапается, пожаловались первые покупатели
Энтузиасты докопались до причин лагов и статтеров на ноутбуках Asus ROG — виноваты ошибки в BIOS
Умное кольцо Sber после череды задержек ожидается в продаже с 24 сентября
Ретрошутер Cultic получил вторую сюжетную главу, которая стартовала в Steam с рейтингом 100 % 52 мин.
У медицинского ИИ обнаружилась склонность к дискриминации женщин и расизму 2 ч.
Tencent обвинила Sony в попытке монополизировать элементы Horizon Zero Dawn, хотя игра не так уж и уникальна 3 ч.
OpenAI уличила ИИ в преднамеренной лжи — полностью её изжить пока не удаётся 4 ч.
Создатели Arma 4 анонсировали Cosmo Tales — космический экшен с разумным звездолётом и путешествиями по альтернативным измерениям 5 ч.
«Dying Light 2 здорового человека»: пользователи Steam остались в восторге от Dying Light: The Beast 6 ч.
На умных очках Meta появятся сторонние приложения, но не скоро 6 ч.
Google начнёт жёстче фильтровать интимные фото в поиске 6 ч.
GSC Game World подтвердила, когда выйдет крупное обновление 1.6 для S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl и какие улучшения в него войдут 7 ч.
Миллионы Wi-Fi-устройств по-прежнему подвержены уязвимости Pixie Dust, обнаруженной более десяти лет назад 11 ч.
Microsoft потратит $6 млрд на аренду у Nscale ИИ-мощностей в Норвегии 17 мин.
AOC выпустила 26,5" игровой QD-OLED-монитор Agon Pro AG276QKD2 с разрешением 2K и частотой 500 Гц 51 мин.
Meta свернула работу пяти действующих ЦОД, чтобы сделать из них один крупный ИИ-кластер 2 ч.
NVIDIA инвестирует £2 млрд в развитие экосистемы ИИ-стартапов Великобритании — £500 млн получит Nscale 2 ч.
Солнце поставило Земле лайк — астрономы показали корональную дыру в форме сердечка 2 ч.
Meta провалила презентацию смарт-очков — Цукерберг свалил всё на Wi-Fi, но виновата оказалась сама Meta 2 ч.
Мыши и мухи-дрозофилы благополучно вернулись в Россию после 30 дней на орбите 2 ч.
В Нью-Йорке заработал гибридный ЦОД Digital Realty с ИИ-кластером и квантовым компьютером 2 ч.
Производитель роботов-пылесосов Dreame намекнул на выпуск первого смартфона — Dreame Space 2 ч.
Хуанг признался, что Nvidia тайно работала с Intel над созданием процессоров с прошлого года 2 ч.