AOC выпустила 26,5" игровой QD-OLED-монитор Agon Pro AG276QKD2 с разрешением 2K и частотой 500 Гц

Компания AOC представила 26,5-дюймовый игровой монитор Agon Pro AG276QKD2. Новинка построена на QD-OLED-матрице Samsung третьего поколения и предлагает поддержку частоты обновления 500 Гц.

Дисплей монитора поддерживает разрешение QHD (2560 × 1440 пикселей), обладает временем отклика 0,03 мс (GtG), пиковой яркостью 1000 кд/м² (типичная составляет 300 кд/м²) и имеет сертификат DisplayHDR True Black 500. Для него также указаны 99,1-процентный охват цветового пространства DCI-P3, 98-процентный — Adobe RGB и 147,6-процентный — sRGB.

Монитор поддерживает адаптивную технологию синхронизации изображения Adaptive-Sync от 48 до 500 Гц и, по заявлению производителя, совместим с игровыми приставками PlayStation 5 и Xbox Series X/S.

В оснащение Agon Pro AG276QKD2 входят один разъём DisplayPort 2.1 (UHBR 20), обеспечивающий пропускную способность до 80 Гбит/с, и два порта HDMI 2.1. Также новинка оснащена концентратором USB 3.2 Gen1 и парой стереодинамиков мощностью по 5 Вт каждый. В комплект поставки монитора входит кабель DisplayPort 2.1 длиной 1,8 метра и эргономичная подставка с возможностью регулировки высоты экрана над столом, а также углов его поворота и наклона.

Монитор AOC Agon Pro AG276QKD2 оценён в £679 (около $916). На новинку предоставляется трёхлетняя гарантия производителя.