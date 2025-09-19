Внутри пауэрбанка iPhone Air MagSafe оказался аккумулятор от самого iPhone Air — но зарядить смартфон полностью не получится

По традиции специалисты iFixit открыли сезон разборки устройств и аксессуаров, представленных недавно на презентации Apple Awe Dropping. Первым на вскрытие попал беспроводной пауэрбанк iPhone Air MagSafe, увеличивающий автономность тонкого смартфона на величину до 65 %. Измерив пауэрбанк, инженеры задались вопросом: «Этот пауэрбанк толще, чем сам iPhone Air, поэтому внутри можно ожидать гораздо более ёмкий аккумулятор. Почему же всего 65 % дополнительного заряда?»

Во время разборки беспроводного пауэрбанка iPhone Air MagSafe специалисты iFixit обнаружили, что Apple, возможно, прибегла к хитрому решению для оптимизации производства. Толщина корпуса устройства составляет 7,64 мм, что фактически больше, чем 5,6 мм у iPhone Air (без учёта площадки под камеру). Но, похоже, внутри пластикового корпуса пауэрбанка находится точно такой же аккумулятор, как и в самом iPhone Air. Или, по крайней мере, аккумулятор, имеющий точно такую ​​же форму.

Толщина самого аккумулятора составляет 2,72 мм, что, как отмечает iFixIt, «достаточно тонко, чтобы поместиться в 5,6-миллиметровом iPhone Air». Что касается того, почему такой же аккумулятор обеспечивает всего до 65 % дополнительного заряда, инженеры iFixit предположили, что причиной может быть неэффективность беспроводной зарядки. По мнению специалистов iFixit, 35 % потерь в процессе беспроводной зарядки «кажутся вполне резонными».

Как бы то ни было, поскольку iPhone Air уже начал поступать в руки первых покупателей, вероятно, уже через несколько дней станет ясно, действительно ли Apple использовала один и тот же аккумулятор в iPhone Air и пауэрбанке iPhone Air MagSafe, или же она просто выбрала элемент схожей формы и меньшей ёмкости, чтобы таким образом оптимизировать производственный процесс.