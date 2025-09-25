Сегодня 25 сентября 2025
OSCAL TANK 1 — защищённый смартфон с двумя экранами и батареей на 20 000 мА·ч

OSCAL представила TANK 1 — защищённый флагманский смартфон с поддержкой 5G и ИИ, который можно использовать в самых экстремальных условиях без опасения о его выходе из строя в неподходящий момент.

OSCAL TANK 1 отличается защитой от влаги, пыли и ударов согласно стандартам IP68/IP69K и MIL-STD-810H, он способен выдержать падения с высоты 10 м, погружение в воду на глубину 2 м и давление силой до 1200 кг. Благодаря огнестойкости UL94 смартфон также без проблем выдерживает перепады температур до –50 °C, высокую влажность и воздействие ультрафиолета.

Аккумулятор ExploVolt ёмкостью 20 000 мА·ч обеспечивает от одного заряда 3–5 дней интенсивного использования, 1080 часов в режиме ожидания и 45 часов работы в режиме фонарика. Проводная зарядка мощностью 55 Вт обеспечивает быстрое восполнение заряда, а система интеллектуального управления гарантируют стабильную работу аккумулятора при температуре от –20 °C до +60 °C. Также есть функция обратной зарядки для подзарядки других устройств.

Производительную работу смартфона обеспечивает 6-нм процессор MediaTek Dimensity 7050 5G в сочетании с до 48 Гбайт оперативной памяти LPDDR5 (с учётом виртуального расширения на 32 Гбайт) и флеш-накопителем UFS 3.1 ёмкостью 512 Гбайт.

OSCAL TANK 1 получил два дисплея. Основной IPS-дисплей с диагональю 6,78 дюйма поддерживает разрешение FHD+ (2460×1080 пикселей) и частоту обновления 120 Гц с яркостью до 800 кд/м2, обеспечивая плавную прокрутку интерфейса и чёткое изображение даже при ярком солнечном свете. Сертификация TÜV SÜD подтверждает пониженный уровень вредного для зрения синего света, гарантируя комфортный просмотр контента в течение длительного времени без чрезмерного напряжения глаз. Также сообщается о поддержке работы в перчатках в режиме Glove Mode 3.0.

На задней панели смартфона находится дополнительный 2,01-дюймовый дисплей, на котором отображаются уведомления, дата и время, уровень заряда батареи или компас. Наличие второго экрана также позволяет использовать основную камеру для съёмки селфи. По сторонам дополнительного экрана размещены основная 50-Мп камера и 20-Мп камера ночного видения. Разрешение фронтальной камеры равно 50 Мп. Камеры поддерживают съёмку 4К-видео. Полученные снимки и видеоролики можно отредактировать с помощью пакета ИИ-приложений Doke AI с поддержкой трёх ИИ-моделей: DeepSeek-R1, Gemini 2.0 и GPT-4o mini.

Также следует отметить встроенный мощный фонарик на 170 люмен с поддержкой режима SOS и динамик с уровнем громкости 100 дБ, которые могут пригодиться на отдыхе в кемпинге или во время похода.

OSCAL TANK 1 работает под управлением DokeOS 4.2 на базе Android 15. Компания гарантирует предоставление обновлений ПО в течение трёх лет, а также обслуживание в сервисных центрах и онлайн-поддержку.

Для ранних покупателей цена OSCAL TANK 1 с 12/256 Гбайт памяти составит 26 442 руб., стоимость версии с 16/512 Гбайт памяти равна 28 831 руб.

Теги: oscal, смарт-часы
