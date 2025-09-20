Представлен первый черновик спецификации PCI Express 8.0

Консорциум PCI-SIG объявил о релизе спецификации PCI Express (PCIe) 8.0 предварительной версии 0.3. В соответствии с утверждённым ранее планом окончательный вариант спецификации должен быть готов к 2028 году.

Спецификация PCIe 8.0 версии 0.3 является черновым вариантом, который даёт возможность участником консорциума глубже изучить стандарт и внести свой вклад в его развитие. Напомним, участниками PCI-SIG являются такие компании, как Intel, AMD, Qualcomm, Nvidia, IBM и др. Финальная версия стандарта обеспечит удвоенную пропускную способность по сравнению с PCIe 7.0 и в восемь раз более высокую пропускную способность, чем у PCIe 5.0. В настоящее время стандарт PCIe 5.0 используется производителями материнских плат для массового сегмента.

Новым стандартом PCI-SIG стремится удовлетворить будущие потребности своих клиентов, для чего уже сейчас ведётся разработка спецификаций для следующих поколений технологии. Ожидается, что потребительские устройства с поддержкой стандарта PCIe 6.0 начнут появляться в 2026 году. С появлением PCIe 8.0 консорциум гарантирует, что стандарт PCI Express останется актуальным в будущем.

Технические рабочие группы PCI-SIG будут вести разработку PCIe 8.0 по следующим функциональным направлениям:

обеспечение «сырой» скорости 256 ГТ/с на линию, которая конвертируется в 1 Тбайт/с в двустороннем режиме в конфигурации x16;

подтверждение достижения целевых показателей средствами корректировки ошибок (FEC) с низкой задержкой;

сохранение обратной совместимости со стандартами предыдущих поколений;

разработка нового протокола для повышения пропускной способности;

внедрение методов снижения энергопотребления.

Многие потребители уверены, что стандартов PCIe 4.0 и PCIe 5.0 вполне достаточно и нет особого смысла вести дальнейшее совершенствование технологии. Однако потребности корпоративного рынка регулярно меняются. Развитие технологий искусственного интеллекта и других ресурсоёмких сфер доказывает, что существует спрос на более высокую пропускную способность. Кроме того, PCI-SIG не хочет, что инновации ограничивались одной производительностью. Несмотря на то, что целью любого нового стандарта PCIe неизменно является повышение пропускной способности, важнейшее значение также имеет энергоэффективность.