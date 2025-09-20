Сегодня 20 сентября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости материнские платы Представлен первый черновик спецификации...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Представлен первый черновик спецификации PCI Express 8.0

Консорциум PCI-SIG объявил о релизе спецификации PCI Express (PCIe) 8.0 предварительной версии 0.3. В соответствии с утверждённым ранее планом окончательный вариант спецификации должен быть готов к 2028 году.

Источник изображений: overclock3d.net

Источник изображений: overclock3d.net

Спецификация PCIe 8.0 версии 0.3 является черновым вариантом, который даёт возможность участником консорциума глубже изучить стандарт и внести свой вклад в его развитие. Напомним, участниками PCI-SIG являются такие компании, как Intel, AMD, Qualcomm, Nvidia, IBM и др. Финальная версия стандарта обеспечит удвоенную пропускную способность по сравнению с PCIe 7.0 и в восемь раз более высокую пропускную способность, чем у PCIe 5.0. В настоящее время стандарт PCIe 5.0 используется производителями материнских плат для массового сегмента.

Новым стандартом PCI-SIG стремится удовлетворить будущие потребности своих клиентов, для чего уже сейчас ведётся разработка спецификаций для следующих поколений технологии. Ожидается, что потребительские устройства с поддержкой стандарта PCIe 6.0 начнут появляться в 2026 году. С появлением PCIe 8.0 консорциум гарантирует, что стандарт PCI Express останется актуальным в будущем.

Технические рабочие группы PCI-SIG будут вести разработку PCIe 8.0 по следующим функциональным направлениям:

  • обеспечение «сырой» скорости 256 ГТ/с на линию, которая конвертируется в 1 Тбайт/с в двустороннем режиме в конфигурации x16;
  • подтверждение достижения целевых показателей средствами корректировки ошибок (FEC) с низкой задержкой;
  • сохранение обратной совместимости со стандартами предыдущих поколений;
  • разработка нового протокола для повышения пропускной способности;
  • внедрение методов снижения энергопотребления.

Многие потребители уверены, что стандартов PCIe 4.0 и PCIe 5.0 вполне достаточно и нет особого смысла вести дальнейшее совершенствование технологии. Однако потребности корпоративного рынка регулярно меняются. Развитие технологий искусственного интеллекта и других ресурсоёмких сфер доказывает, что существует спрос на более высокую пропускную способность. Кроме того, PCI-SIG не хочет, что инновации ограничивались одной производительностью. Несмотря на то, что целью любого нового стандарта PCIe неизменно является повышение пропускной способности, важнейшее значение также имеет энергоэффективность.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Asus переизобрела слот PCIe x16 — теперь он выдаёт 250 Вт, чтобы в ПК торчало меньше проводов
Patriot представила два PCIe 5.0 SSD: Viper PV563 среднего уровня и PA523 — начального
PCIe по оптике: Macom представила чипсет, увеличивающий длину соединений PCIe 6.0 до 100 м
Ryzen 7 9800X3D на материнской плате Gigabyte разогнали до 7,3 ГГц — это рекорд для этого процессора
Gigabyte представила оптимизированные для процессоров Ryzen 9000X3D платы X870E Aorus X3D
Sapphire выпустила несколько материнских плат для Ryzen c Socket AM5 на международном рынке
Теги: pci express 8.0, pci express, pci, pci-sig
pci express 8.0, pci express, pci, pci-sig
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
No Man’s Sky встречает Helldivers 2: в раннем доступе стартовал PvE-шутер Jump Space с бесшовным переходом между сражениями на земле и в космосе
ИИ вернул моду на жёсткие диски — спрос подскочил впервые за годы, и это только начало
Meta провалила презентацию смарт-очков — Цукерберг свалил всё на Wi-Fi, но виновата оказалась сама Meta
Asus переизобрела слот PCIe x16 — теперь он выдаёт 250 Вт, чтобы в ПК торчало меньше проводов
Продолжение сюжета, встреча со Сциллой и угроза рыболюдей: первое крупное обновление для Titan Quest 2 выйдет уже скоро
Xiaomi раскрыла перечень, из которого ясно, какие устройства перейдут на HyperOS 3 и когда 2 ч.
Дональд Трамп планирует взыскать несколько миллиардов долларов с участников сделки по TikTok 8 ч.
Трамп заявил, что сделка с TikTok в целом одобрена китайской стороной 8 ч.
Новая статья: Borderlands 4 — сквозь нюансы к звёздам. Рецензия 14 ч.
«Не планируем оставаться в долгу»: российский хоррор No, I’m not a Human порадовал разработчиков продажами 15 ч.
Whiskerwood получила дату выхода в раннем доступе и демоверсию в Steam — это градостроительная стратегия, в которой коты поработили мышей 16 ч.
Разработчики Bomb Rush Cyberfunk анонсировали «экстремальную игру о трюках и граффити из светлого будущего» — первый тизер и детали Hyperfunk 19 ч.
Вышли первые приложения, использующие локальные модели ИИ Apple в iOS 26 — пока не впечатляет 19 ч.
Британские банки до сих пор работают на софте 60-летней давности 19 ч.
Легендарный мультиплеер Quake II теперь доступен и в браузере, причём совершенно бесплатно 20 ч.
OpenAI потратит $100 млрд на аренду резервных ИИ-серверов у облачных провайдеров 7 мин.
Ubiquiti представила настольные и стоечные NAS с поддержкой до восьми LFF-накопителей 15 мин.
Lenovo отменила часть предзаказов на портативную консоль Legion Go 2 из-за неожиданно высокого спроса 33 мин.
NASA воскресило миссию лунохода VIPER для поиска воды на Луне — его доставит Blue Origin 37 мин.
Трёхстворчатый смартфон Samsung может выйти на рынке США до конца года 42 мин.
SpaceX хочет запустить ещё 15 тыс. спутников с поддержкой прямого соединения со смартфонами 54 мин.
Представлен первый черновик спецификации PCI Express 8.0 2 ч.
Похожая на Землю экзопланета может быть пригодной для жизни — учёные обозначили контуры сенсации 2 ч.
Oracle стремительно становится техногигантом: на переговорном столе — сделка с Meta на $20 млрд 3 ч.
AMD выразила уверенность в своей способности потеснить Intel даже на фоне её сотрудничества с Nvidia 4 ч.